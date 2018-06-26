Неуправляемая Одесса: кто может стать новым градоначальником

Ноябрьское заседание сессии, принявшей отставку мэра Алексея Костусева, было, пожалуй, самым коротким за всю историю существования Одесского городского совета. Вступительное слово секретаря ведомства Олега Брындака, государственный гимн, несколько формальностей для протокола, чтение заготовленного решения о сложении полномочий мэром... На все про все – около десяти минут.

Против отставки градоначальника никто из депутатов горсовета не возражал. И никто не услышал от мэра последнего «прощай». Костусев ушел по-английски: заседание проигнорировал, перед горожанами не выступил. В кулуарах шепчутся, дескать, отправился Алексей Алексеевич в дальнее зарубежье – силы восстанавливать, мысли в порядок приводить. Мол, в благодарность за тихий уход ему обещали должность в Киеве. А в столицу следует прибыть, что называется, при полном параде.

Громада также отплатила бывшему градоначальнику «взаимностью» - ни тебе акций в поддержку, ни против. О трехлетнем существовании Костусева-мэра в Южной Пальмире напоминают лишь огромные билборды: под разными видами города красивые слова «С любовью к Одессе. Алексей Костусев».

На некоторые причины отставки мэра Одессы свет пролил лишь вице-премьер-министр Юрий Бойко, прибывший в город для представления нового губернатора Николая Скорика: «Насущные вопросы, касающиеся жизнеобеспечения, решались куда менее эффективно, чем PR-кампании».

К слову, нового руководителя области, назначенного вместо Эдуарда Матвийчука, в областном центре восприняли относительно спокойно по ряду причин.

Во-первых, об отставке Матвийчука слух прошел еще 31 октября – в день заявления Костусева о сложении с себя полномочий. И это несколько отсрочило смещение губернатора – было бы неправильным «на ровном месте», одним махом, лишить регион сразу двух руководителей.

Во-вторых, по мнению экспертов, сложно назвать прогрессивной работой губернатора латание нескольких дорог и ремонт детсадов за государственные деньги. Ведь это для любого высокопоставленного (и не очень) чиновника - обычная рутина. К сожалению, больше отставному руководителю облгосадминистрации похвастаться нечем.

В-третьих, регион не остался «бесхозным» – бразды правления областью, что называется, из рук в руки, принял Скорик. Чего не скажешь о самой Одессе.

Когда в Одессе будут выборы

Обращение от местной власти о назначении даты выборов мэра Южной Пальмиры должно быть подано в Верховную Раду на текущей неделе. На сегодняшний день в парламенте уже зарегистрированы два проекта постановления о досрочных выборах одесского градоначальника. Так, лидер Европейской партии Николай Катеринчук настаивает, что одесситы должны выбрать нового мэра 9 февраля 2014 года. В свою очередь, его коллега по депутатскому корпусу, народный депутат от УДАРа Владимир Куренной уверен, что выборы в Одессе необходимо провести неделей позже — 16 февраля 2014 года.

В провластном лагере, для которого Одесщина с ее экономическим потенциалом и мощными портами — важный регион влияния, считают значительным не дату возможного голосования, а наличие кандидатур, из которых придется выбирать. «Важнее не то, когда будут выборы, а наличие кандидатуры, которая сможет успешно решать вопросы жизнеобеспечения города», - сказал Юрий Бойко.

Впрочем, по мнению экспертов, выборы мэра Одессы могут состоятся не скоро. «Даже одного процента не дам за то, что выборы будут до 2015 года. Сегодня правящая элита рисковать не станет», - рассказал УНИАН профессор, доктор экономических наук Николай Шутов.

В пользу такого мнения свидетельствует тот факт, что в Киеве, Николаеве, Херсоне, Черновцах и других городах властью уже апробирована так называемая система и.о. мэров.

Собственно, и в Одессе функции городского головы, согласно законодательству, временно возложены на секретаря горсовета – 40-летнего Олега Брындака, о котором, до недавнего времени, почти ничего не было известно.

В Одессе он появился в ноябре 2010-го – сначала в должности помощника депутата городского совета, а ныне — народного депутата от Партии регионов Геннадия Труханова, затем — в должности депутата горсовета. После чего сразу стал его секретарем.

Олег Брындак – уроженец Винницкой области, историк по образованию. Служил в органах госбезопасности, позднее работал руководителем Центра политических исследований ООО «Институт региональных проблем», затем был директором ЧП «Центр политических исследований». Любопытно, что Брындак еще недавно довольно остро критиковал нынешнюю партию власти. Сейчас же — стал куда более осторожен. Не в последнюю очередь, потому, что может превратиться из и.о. мэра в реальные градоначальники.

Кто встанет у руля?

Разумеется, несмотря на весьма небольшую вероятность назначения даты выборов в Одессе в ближайшее время, вопросом «кто встанет у руля черноморской жемчужины?» задаются не только в столице. Этим, в первую очередь, интересуются одесский бомонд и обычные горожане. Даже называют конкретные имена потенциальных кандидатов. В их числе, например, народный депутат от фракции УДАР, экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц, народный депутат-регионал Геннадий Труханов, его коллега по фракции, глава комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов, заместитель председателя Одесского областного совета (и сын Алексея Костусева) Алексей Гончаренко, а также бывший глава областной госадминистрации Эдуард Матвийчук.

У каждого из претендентов — долгая история отношений с Одессой. К примеру, экс-городской голова Эдуард Гурвиц, по иронии судьбы, посетил Южную Пальмиру в день заявления об отставке Алексея Костусева — 31 октября. «То, что Костусев не может управлять городом, стало понятно сразу после того, как он начал работать, - сказал экс-мэр журналистам. – Мне очень жаль видеть, что произошло с Одессой, и происходит во многих отраслях городского хозяйства. Ранее я приложил много усилий для того, чтобы их наладить, поэтому, конечно, хотелось бы исправить ситуацию... Я бы хотел принять участие в выборах, потому что меня к этому подталкивает сложившаяся в городе ситуация».

Отметим, Гурвиц до недавнего времени, пользовался популярностью у большинства горожан. Недаром он избирался мэром Одессы дважды – в 1994-98 годах и с апреля 2005-го по ноябрь 2010-го. Кроме того, одесситы ценят в нем преданность городу: когда вставал выбор между креслом народного депутата и креслом градоначальника, он всегда делал выбор в пользу последнего.

Кроме того, экс-мэр после себя оставил городу магистраль, соединившую отдаленный Суворовский район с историческим центром, по его инициативе возвели нашумевший памятник Основателям Одессы, отреставрирована часть улиц в Приморском районе, включая Екатерининскую площадь и т. д..

«Если говорить об оппозиции, то от нее единственный проходной кандидат – Гурвиц, других нет, - рассказал УНИАН заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий. – Именно он, с моей точки зрения, зарекомендовал себя достаточно эффективным мэром в тех условиях, в которых нынче существует страна».

Кандидатов от власти — хоть пруд пруди

В то же время, от провластного лагеря на пост мэра Одессы могут претендовать сразу несколько кандидатов. Первый — Геннадий Труханов — ныне народный депутат-мажоритарщик от Партии регионов (прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу № 136 (Суворовский район Одессы), а ранее – многолетний депутат горсовета (в последние два года возглавлял здесь фракцию Партии регионов). Труханов известен в городе в качестве президента Украинской национальной федерации таиландского бокса и своим строительным бизнесом.

По словам его однопартийцев, во время заседаний исполнительного комитета горсовета, Труханов буквально давит своим незримым присутствием. Однако после отставки Алексея Костусева явился на исполком лично. Публичных комментариев относительно возможности баллотироваться в мэры пока не делал, но призвал других потенциальных кандидатов воздержаться по этому поводу «от громких заявлений».

Собственно, без громких заявлений о проблемах Одессы рассказал еще один известный одессит Сергей Кивалов: «Зацикливаться на факте отставки (Костусева) не стоит. Для города важно, чтобы все функционировало без сбоев, чтобы город жил в привычном удобном ритме и его не лихорадило от политических заявлений. Я сам одессит, и мне хорошо известны все уязвимые места нашего непростого города. Естественно, я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы одесситы не пострадали. Что касается прогнозов относительно вакантного места мэра Одессы, то, как говорится, свято место пусто не бывает...», - добавил он.

Впрочем, эксперты не прогнозируют его выдвижения в мэры города. «Слухи о том, что Кивалов претендует на пост градоначальника Одессы, ходят давно, но этим все и ограничивается. Он еще ни разу не выдвигался и, думаю, выдвигаться не будет», - рассказал УНИАН Валерий Песецкий.

Более вероятными кандидатами от власти, по словам эксперта, являются Геннадий Труханов и Алексей Гончаренко. «Прежде всего, Труханов, который кардинально укрепил свое электоральное поле, взяв под опеку Суворовский район (на который в 2011 году был потрачен весь бюджет развития города)», - считает он.

По словам Песецкого, таким образом Труханов решил две задачи. Во-первых, создал для себя платформу под выборы в Верховную Раду и выдвижения в мэры города в 2015 году. Во-вторых, отобрал электорат у Эдуарда Гурвица, которому максимальное количество голосов на прошлых выборах отдавал как раз Суворовский район.

«Что касается Гончаренко, он, к сожалению, только красиво и много говорит, обещает. Хотя Костусев тоже красиво говорил и обещал...» - сказал Песецкий.

Схожесть двух Алексеев Алексеевичей – Гончаренко и Костусева – отмечают многие местные эксперты. Причем, не только внешнюю – 33-летний зампред облсовета до боли напоминает начинающего политика-Костусева: хорош собой, аккуратен, красноречив, ловко уходит от ответа на неудобные вопросы. В 2005-м его избрали председателем Одесской городской организации партии «Союз» (а областную организацию партии некогда возглавлял его папа).

К слову, еще несколько лет назад отец и сын публично дружили против Эдуарда Гурвица, не скрывая родственных связей. Но потом отношения «треснули»: и старший, и младший стремились занять кресло мэра Одессы, причем, оба – от Партии регионов. И «Боливар двоих не выдержал». Ярых противников Гурвица развело по разным улицам: один оказался на Думской площади – в мэрии, другой – на проспекте Шевченко, в областном совете. Более того, в своей официальной автобиографии Алексей Гончаренко упоминает лишь мать, о существовании отца свидетельствует одна строка: «Родители развелись, когда мне было 3 года».

Эксперты не исключают также выход на мэрскую арену теперь уже бывшего губернатора Одесской области Эдуарда Матвийчука. Однако обращают внимание на несколько нюансов. Во-первых, экс-губернатор не является жителем Одессы, а для одесситов этот факт может стать важным во время выборов.

Во-вторых, Матвийчук уже назначен советником президента Украины, и, вероятнее всего, предпочтет Одессе Киев. И не исключено, что власти он также будет выгоден в столице больше, чем в регионе, по ряду причин. Мол, поднаторевший на местных выборах 2010 года, Матвийчук может принести пользу и на выборах главы государства 2015 года. Кроме того, эксперты не исключают, экс-губернатор будет назначен на ответственный пост в Министерстве доходов и сборов.

Пока не до выборов

Между тем, Одессе не до выборов сегодня еще и потому, что в регионе, из-за смены руководства, начались кадровые чистки. В областной администрации новоназначенный губернатор Николай Скорик уже принимает заявления об отставках замов предыдущего руководителя области. В самой Одессе все заместители городского головы также подали заявления об увольнении по собственному желанию.

«Сейчас, после сессии городского совета, принявшей отставку Костусева, почти все вице-мэры написали заявления об отставке», - напомнил Валерий Песецкий.

По его мнению, если на их места будут назначены люди из другого региона страны, «люди донецкого происхождения», то это будет свидетельствовать об одном — власть жестко укрепляет Одесщину под себя. «При таком раскладе власть выдвинет на пост мэра абсолютно управляемого человека, свадебного генерала», - считает эксперт.

Но для того, чтобы выдвижение состоялось, сначала необходимо закончить кадровые перестановки. И не исключено, что к осени 2015-го, когда президентские выборы будут уже «за бортом», а местные – «на носу», тот же Скорик станет претендовать на пост мэра. И кандидатов на мэрство в миллионном мегаполисе, скорее всего, будет вовсе не счесть…

Марина Левко