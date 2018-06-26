Вехи недели. Топтание вокруг Тимошенко, загадка Януковича и диалектический Азаров

Юлия Тимошенко продолжает находиться в специальной палате Харьковской больницы железнодорожников, откуда сообщила Конгрессу украинцев Канады, что готова принять любое решение миссии Кокса – Квасьневского. Не менее актуален сегодня вопрос, способны ли представители Европейского Парламента выступить в роли эффективных посредников между противоборствующими политическими лагерями. Пока гора из 25 визитов уважаемых экс-президентов родила мышь крайне призрачного компромисса в виде назначения внеочередного парламентского заседания и создания рабочей группы, которой предстоит на фундаменте из пяти законопроектов шаткую конструкцию компромисса. Похоже, только оптимисты ждут блицкрига в решении судьбы Тимошенко 13 ноября, остальные рассчитывают, что эта проблема, если и разрешится, то непосредственно накануне саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

На минувшей неделе присутствие Кокса и Квасьневского на парламентском заседании и их участие в консультациях руководства парламента с лидерами фракций не способствовало взаимопониманию между враждующими политическими лагерями. Власть и оппозиция говорят друг с другом на языке ультиматумов, и стоит ли удивляться, что европейские политики выглядели заметно раздраженными низким КПД своих украинских коллег. Принятие в первом чтении законов «О прокуратуре» и «О выборах народных депутатов» выглядело слабым утешением для них. Парламентские «регионалы» особо не скрывали, что ждут президентской отмашки, до которой предпочли упражняться в демонстрации своего пренебрежения судьбой Тимошенко.

Зато вплотную заинтересовалось Юлией Владимировной (и Павлом Лазаренко впридачу) министерство доходов и сборов Украины. Нанятая им юридическая фирма собирается доказать факт отмывания денег бывшими украинскими премьерами на Западе. Понятно, что не столько ради пополнения бюджета, а чтобы убедить европейских политиков в том, что лидер «Батькивщины» отнюдь не является такой белой и пушистой, какой ее видят в столицах стран ЕС и США. Заодно украинские фискалы обратили внимание на украинских политиков-предпринимателей, в частности, начислив дополнительные налоги корпорации ROSHEN на сумму около 50 миллионов гривен. Несколько странная позиция в отношении кондитеров, и без того дискриминируемых Россией.

Виктор Янукович на выездном заседании Давосского экономического форума в Киеве обещал инвесторам позаботиться о благоприятном инвестиционном климате для их капиталовложений, бороться с рейдерством и коррупцией. Глава государства продолжил ротацию в рядах губернаторов, обновив руководство Одесской и Ивано-Франковской областей. Но самыми интересными стали не рабочие, а формально выходные дни Виктора Януковича. По сообщению президентской пресс-службы, он отбыл для встречи с Владимиром Путиным в Москву, но в столице России не только не подтвердили факт ее проведения, но и ответили издевательским комментарием медиа-киллера Евгения Киселева на канале «Россия 24». Эта тональность позволяет предположить, что прорыва в российско-украинском взаимопонимании в минувший уик-энд не произошло.

Николай Азаров, как и полагается лидеру партии власти, во время визита в базовый для нее Донецкий регион возложил ответственность за возможный срыв Соглашения об ассоциации с ЕС на европейских политиков. Те, дескать, излишне требовательны в отношении Тимошенко. Премьер констатировал 25-процентное падение товарооборота с Россией и назвал главной задачей официального Киева недопущение конфронтации с Москвой. Украинскую экономику глава правительства призвал «носить на руках», что заметно контрастирует даже с реальностью на Донбассе, о чем заявил известный «регионал» Борис Колесников.