Томенко не хочет выбирать спикера в туалете

Верховной Раде предлагают объявить перерыв в работе Верховной Рады до вторника, 27 июня.

По словам автора постановления Романа Зварича, перерыв берется для согласования позиций по кандидатуре спикера.

При этом бютовец Николай Томенко призвал взять пример с прошлого большинства, которое существовало 3,5 года (тоже имело 239 голосов), и проработать больше – 5 лет.

Он выразил уверенность, что теперь "выборы спикера не будут проходить в туалете, как при прошлой коалиции, и в зале не будут носить мешки с деньгами".

Вместе с тем председательствующий на заседании Адам Мартынюк спросил у Томенко, кого он имел в виду, говоря о большинстве в 239 голосов.

"Если меня, то могу сказать, что вы просуществуете значительно меньше", - заверил Мартынюк.

Как известно, в первом парламенте Украины действовало коммунистическое большинство, которое называлось "группа 239".

На дневном заседании депутаты отклонили предложение "регионов" о проверке подписей участников коалиции. Ее поддержало только 202 депутата.

После чего регионал Ярослав Сухой назвал коалицию не демократической, а "демагогической".

Украинская правда