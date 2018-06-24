Что означает открытое послание Путина Президенту Украины?

Вчера пресс-служба Кремля опубликовала письмо Президента Российской Федерации Владимира Путина украинскому Президенту Виктору Ющенко. Напомним, что Виктор Ющенко в ноябре направил Путину письмо, в котором отметил возникшие в последнее время у единственной в России Библиотеки украинской литературы затруднения и призвал Путина вмешаться в эту ситуацию. В ответном послании главе украинского государства о деятельности в Москве Библиотеки украинской литературы Путин отметил, что взаимодействие двух стран в гуманитарной области является важной составляющей стратегического партнерства. Но «в то же время именно на этом направлении у нас, к сожалению, в последнее время возникли существенные разногласия. Причем «инициатива» исходит не из Москвы… Речь идет, прежде всего, о своеобразной трактовке украинской стороной событий нашей общей истории, героизации сотрудничавших с нацистами военных преступников, развязанной в ряде регионов Украины «войне» с историческими памятниками и захоронениями советских воинов-освободителей, усиливающейся дискриминации русского языка, деятельности, направленной на раскол Украинской православной церкви. Эти недружественные шаги уже омрачают атмосферу отношений между нашими государствами. Более того, они могут нанести серьезный ущерб двустороннему сотрудничеству на различных направлениях».

Российские СМИ диагностировали это послание так: Путин отчитал Ющенко. Что значит это письмо для украинского Президента и наших двусторонних отношений? Зачем понадобился эпистолярный жанр для общения двух президентов? И случайно ли то, что оно было опубликовано в день избрания премьер-министра Украины? Этот вопрос мы задали экспертам.

Валерий Чалый, Центр Разумкова:

ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Упомянутому обмену письмами президентов предшествовало заявление российского МИДа на эту же тему и ответ нашего МИДа. И то, что этот вопрос поднят на уровень Президента России, как и то, что он переведен в эпистолярный жанр, свидетельствует о том, что письмо предназначено для внутреннего употребления в России и в Украине. Ведь практика, когда некоторым межгосударственным проблемам придают некую политическую окраску, случается крайне редко. И не принято, не дождавшись официального ответа, публиковать через СМИ свое послание от одного президента к другому.

Но вопрос достаточно серьезен. Вы помните, что наш МИД на первое аналогичное заявление российского внешнеполитического ведомства ответил в ироничном тоне, заметив, что адекватный ответ даст сначала общественность, а потом уже официальная власть. Такая реакция – недопонимание проблем в России. И эта позиция действительно опасна для двусторонних отношений.

Какие бы аргументы ни приводились, но именно это послание Путина подтолкнет к обострению весь комплекс гуманитарных вопросов между Россией и Украиной. Более того, мне кажется, что даны основания радикальным группам и в России, и в Украине к резким высказываниям, в том числе и о возрождении имперских амбиций России. Это очень опасно.

Многое из того, что было подготовлено Президенту России и приводилось в аргументации письма, не имеет достаточной фактологической базы. А отдельные вопросы вообще являются внутренними вопросами Украины, и само упоминание их свидетельствует о том, что эмоции, связанные с отдалением Украины, начинают влиять на двустороннее сотрудничество.

В свое время Борис Ельцин выказал обеспокоенность обеспечением прав русскоязычных театров, библиотек, СМИ. Это не выносилось на обсуждение общественности, не публиковалось в прессе, но украинские власти подготовили справки, обоснования, объяснения. Помню, что я сам готовил справку, в которой стояли нули напротив числа украинских театров, украинских библиотек, украинских школ в России. Когда эту справку в сравнении с ситуацией в Украине увидел Ельцин, он тут же отдал распоряжение прекратить педалировать этот вопрос.

Заявления о том, что в Украине усиливаются русофобские настроения, не выдерживают никакой критики. Данные исследований, в том числе проводимые Центром Разумкова, показывают, что это не отвечает действительности. Россия считается приоритетным направлением во внешней политике Украины, а внутренним вопросам обеспечения прав русских людей в Украине, уделяется большое внимание.

Если идеей письма было – дать определенные сигналы официальным представителям Украины (а по странному стечению обстоятельств в этот день формировалось правительство), то я думаю, что это следовало сделать иным способом. Например, дать согласие на проведение межгосударственной комиссии Ющенко–Путин и задействовать при этом соответствующий подкомитет по государственному сотрудничеству. Понятно, что Россия будет уделять в следующем году самое пристальное внимание именно сфере культуры, гуманитарной сфере. Но мне кажется, что иногда за этим стоит желание отвлечь внимание от проблем, которые действительно существуют в важных направлениях двустороннего сотрудничества, экономике, энергетике, вопросах безопасности. И это было бы неправильно для стратегического партнерства Украины и России.

Мы в Украине свои выводы сделаем.

Владимир Фесенко, политолог:

ПУТИН НАПОМНИЛ О СЕБЕ И О СВОЕЙ МИССИИ ЗАЩИТЫ РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРОВОМУ ПРОСТРАНСТВУ

Думаю, такой обмен письмами – это последствие отсутствия личных контактов. Поэтому возникла тяга к эпистолярному жанру. Думаю, что самое время и Виктору Андреевичу ответить письменно. Кроме того, я полагаю, что у Владимира Владимировича в связи с тем, что начинаются президентские выборы, в которых он не принимает участия, возникла настоятельная необходимость каким-то образом напомнить о себе и россиянам, и украинцам. И напомнить не только в связи с выборами, но и в связи с тем, что он все-таки пока еще Президент России и стремится отстаивать интересы россиян не только в России, но и за ее пределами.

А относительно тональности заявления, я думаю, что здесь осуществляется банальная игра на развитие темы «патриотизма» и темы «дискриминации» русскоязычного населения Украины.

Я бы не усматривал ничего особенного в том, что письмо было опубликовано в день избрания Юлии Тимошенко премьером. Такие письма не готовятся за один час, в России политика уже достаточно давно осуществляется в обязательном пиар-оформлении. Причем, пиар-оформлению придают очень большое значение, это заранее подготовленные информационные операции. Поэтому вряд ли можно говорить, что событие приурочивали к избранию премьера. Скорее, это случайное совпадение, тем более что объект обращения – Президент Украины, а не новый премьер.

Предыдущее письма российского МИДа на эту же тему, обнародованное ранее, были, своего рода, информационным разогревом, а как бы главным событием должно было стать именно письмо Путина. Увы, настроения, критичные к украинцам, все еще сильны.

На Украине периодически отрабатывают тему российского патриотизма. Так что речь идет о некой информационной кампании, которая должна подогреть патриотические настроения, напомнить, с одной стороны, о великой миссии защиты русскоязычного населения по всему мировому пространству и, с другой – о самом Путине.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел: НАБЛЮДАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПРЕДВЗЯТОСТЬ СО СТОРОНЫ РОССИИ В ТРАКТОВКЕ НАШЕЙ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Такие заявления возникают из-за того, что нет достаточного политического контакта между лидерами государств. Мы, видимо, недостаточно убедительно проводим нашу политику в отдельных гуманитарных вопросах. Наверное, недостаточно убедительны в вопросах исторической памяти, в вопросах почитания тех исторических событий, которые имели трагические последствия для Украины.

И, конечно, есть определенная предвзятость со стороны России в трактовке нашей внутренней политической ситуации и вообще политики Украины.

Записала Маша Мищенко