Вехи недели. Планы на лечение Тимошенко, Сало как индикатор и Одесса без головы

Ситуация с выездом на лечение Юлии Тимошенко напоминает сериал, количество эпизодов в котором зависит от доброй воли команд сценаристов. Сегодня Юлия Владимировна продолжает выступать в роли объекта парламентских инициатив разной степени закамуфлированности, способных позволить ей не только выехать на лечение за рубеж, но и сохранить политическую субъектность. Иначе говоря – принять участие в президентской кампании 2015 года хотя бы в качестве VIP-агитатора за одного из оппозиционных кандидатов.

Пэт Кокс и Александр Квасьневский, за последние полгода ставшие неотъемлемым элементом национального политического пейзажа, считают адекватной платформой для компромисса инициативу Анжелики Лабунской. Представители оппозиции готовы отдать свои голоса за этот законопроект, требуя принимать его без правок. «Регионалы», численность фракции которых заставляет считаться с их позицией, утверждают, что без коррекции инициативы о лечении главной заключенной страны в жизнь воплощены не будут. Похоже, в начале ноября речь пойдет не о принятии закона в окончательном виде, а о жестах доброй воли, оставляющих пространство для политического маневра.

Решить проблему Тимошенко, мешающую европейской интеграции нашей страны, призвали бывшие президенты Леонид Кравчук и Виктор Ющенко. Леонид Макарович прогнозирует в случае провала подписания Соглашения об ассоциации принудительное сближение с Россией, Виктор Андреевич посетовал, что оппозиционные политики непублично просят европейских партнеров не подписывать с Януковичем упомянутый документ, дабы не облегчать ему переизбрание на второй президентский срок. Вот такая интересная геополитика получается.

Пока в Киеве не могут определиться относительно судьбы Тимошенко, в Москве определились относительно судьбы Украины. На государственном телеканале «Россия 24» идет цикл передач «Развод по-украински», больше напоминающий сеанс промывания мозгов в стилистике пропаганды времен холодной войны. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал украинским коллегам кредитоваться в Брюсселе, а шеф «Газпрома» Алексей Миллер угрожает переходом на полную предоплату поставляемого в нашу страну «голубого золота», как это и предусмотрено контрактом от января 2009 года в случае задержки с оплатой. Задолженность в 882 миллиона долларов стала объектом настолько широкого обсуждения, что даже после ее погашения неприятный осадок останется. Отличился и российский посол в Украине Михаил Зурабов, возмутившийся требованиями МВФ и забывший, что украинское гражданство для подобного проявления эмоций ему пока никто не предоставлял.

Виктор Янукович на минувшей неделе осуществил кадровую перестановку с далеко идущими последствиями. Главой Львовской ОГА назначен Олег Сало, возглавлявший областную милицию в 2004 году и воспринимающийся с нескрываемой враждебностью местными оппозиционерами. Он – уже пятый губернатор Львовщины за время пребывания Януковича на посту президента. За почти десять лет генерал милиции сумел сохранить связи и влияние на Галичине, поэтому оппонентам будет непросто его поджарить в политическом смысле. Ряд экспертов полагает, что назначение Сало – первая ласточка в будущей масштабной ротации глав областных администраций с прицелом на будущее проведение президентской кампании. Поводом для увольнений станет неудовлетворительная социально-экономическая ситуация в регионах, а посты губернаторов займут управленцы, пользующиеся доверием президента.

Тем временем Одесса осталась без городского головы: Алексей Костусев через три года после избрания мэром написал заявление об отставке. По удивительному стечению обстоятельств в этот день свой предвыборный тур в «жемчужине у моря» начал Виталий Кличко, но взаимосвязи между двумя событиями нет. Очевидно, что Костусева из мэрского кресла катапультировали откровения лидера партии «Родина» Игоря Маркова. «Ударник» Эдуард Гурвиц уже выразил готовность побороться за право управлять Южной Пальмирой. Впрочем, Одесса далеко не единственный областной центр, оставшийся без городского головы, и далеко не факт, что там, как и в Киеве, будут быстро назначены выборы.