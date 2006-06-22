Тимошенко ”цивилизовано и радостно” заберет у Регионов то, что ”шевелилось”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обратилась с призывом к лидерам политических сил, вошедших в демократическую коалицию, нести ответственность за каждую кандидатуру, которую они предлагают на ту или иную должность.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Верховной Рады она сказала: «Обращаюсь к демократическому лагерю, чтобы за каждую должность нам не было стыдно, чтобы каждый человек поставил своей целью покончить с этой тенью беззакония, унижения людей, которая была в нашем государстве при старой власти».

Ю.ТИМОШЕНКО призвала новосозданную демократическую коалицию «придирчиво подойти к каждому человеку, который будет назначаться на должность». «Если есть хотя бы намек на то, что у человека есть посягательство взять что-то государственное, то я прошу таких людей просто в списки не ставить», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

После этих ее слов в той части сессионного зала, где размещаются депутаты из фракции Партии регионов, начался шум. В ответ Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что представители этой партии услышали о должностях, и у них началось оживление. Она попросила депутатов не волноваться, поскольку «это уже не о вас».

Она также отметила, что ее удивили заявления губернатора, который жаловался, что оранжевая власть довела страну до того, что начали лопаться трубы.

"Меня привел в удивление плач губернатора, который много лет был во главе области, что труба прорвала в 26 местах. Если бы лежали новые трубы, которые были положены за десять лет господства мафии, они бы сегодня не прорывали. Так как бюджет и все, что только шевелилось в стране, вы разгребли по своим карманам. Поэтому и трубы прорывают. Мы их не латать будем, а заменять", - заявила она.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, “помаранчевая” команда получила второй шанс. По ее словам, если этой команде не удастся этим шансом воспользоваться, «то тогда вместе с народом я скажу: туда нам всем и дорога».

Как сказала лидер БЮТ, демократические силы взяли «на плечи чрезвычайную ответственность». Она выразила убеждение, что они с ней справятся.

Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к оппозиции, чтобы ее представители не волновались, поскольку будут жить «цивилизовано и радостно, если она (оппозиция – УНИАН) будет жить по закону».

Лидер БЮТ заявила, что сегодня сделано все для того, чтобы выбор народа был закреплен. По ее словам, Партия регионов пытается подвергнуть сомнению достаточность подписей под коалиционным соглашением. «Я понимаю, что у Партии регионов надежда умирает последней», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и отметила, что все подписи собраны и документы верно оформлены.

Обращаясь к Партии регионов, она заметила: «Попрощайтесь дружно с мечтой прийти к власти после 10 лет разрушения». По ее словам, эта партия хотела заменить лозунг Помаранчевой революции «Бандиты будут сидеть в тюрьмах» лозунгом «Бандиты будут сидеть в министерских креслах». «Не выйдет», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что самой первой реформой, которая будет проведена в Украине, будет реформа правосудия. По ее словам, все вопросы должна решать не мафия. Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, все должно происходить в соответствии с законом, процедурами и нормами.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО объявила в Верховной Раде о создании коалиции в составе «Нашей Украины», БЮТ и Социалистической партии Украины. Она сообщила, что сейчас документы переданы в Секретариат ВР на регистрацию.

По данным источника в парламенте, свои подписи под соглашением о создании коалиции уже поставили 242 народных депутата.

В то же время, по информации Партии регионов, под соглашением о создании демократической коалиции собраны не все подписи.