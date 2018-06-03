Украинский интерес. Атакующая Россия и крадущийся Евросоюз

Наверное, не стоило бы обращать внимания на заявления Сергея Глазьева, который в своем «праведном гневе» в адрес украинских попыток подписать Соглашение об ассоциации с ЕС зашел слишком далеко, если бы не ряд фактов. Во-первых, Сергей Юрьевич числится президентским советником, во-вторых, его риторические упражнения вполне соответствуют настроениям внушительной части российской политической элиты. Поэтому реакция на заявления о нарушении Украиной большого Договора с Россией и возможный пересмотр границ со стороны официального Киева должна быть жестче.

Пока руководство исполнительной власти предпочитает в отношениях с Россией лавировать, утверждая, что предъявленный счет на 882 миллиона долларов за поставленный в августе газ вот-вот будет оплачен. Представители «Газпрома» пытаются припугнуть украинскую сторону необходимостью перейти на предоплату топлива с декабря, а тамошний премьер Дмитрий Медведев не без ехидства предложил Киеву кредитоваться в Брюсселе. Не знаю, станет ли Европейский Союз ходатайствовать за Украину перед МВФ, но руководство страны решило пойти на уступки ради возобновления сотрудничества с Фондом. Финансовое положение в Украине, мягко говоря, не радостное, а Кремль ко всему прочему дает понять, что возможности для его ухудшения есть.

Министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий рассчитывает, что уже на следующей неделе вопрос о поставках газа через территорию Словакии будет решен. Мощность ГТС соседней страны позволяет рассматривать вопрос о создании на базе украинских подземных хранилищ газа физического хаба в предметной плоскости, что позволит Украине поскорее стать своей для европейцев. Уверен, что новой «газовой войны» в ЕС не хотят, поэтому будут прилагать усилия для ее недопущения.

Пока главным приоритетом европейской политики является решение «вопроса Тимошенко». Европейские посредники Кокс и Квасьневский осуществили очередной раунд челночной дипломатии, в ходе которого приемлемым для принятия решения о выезде на лечение за рубеж признан законопроект Анжелики Лабунской. Вряд ли стало совпадением, что соратница Константина Жеваго, вместе с которым в прошлом созыве была во фракции БЮТ, сумела подготовить такой документ. Противники Януковича готовы за него голосовать, и судьба Тимошенко теперь в руках Партии регионов. Полагаю, что ее оппоненты не станут делать подарки экс-премьеру.

Показательным стало заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, заявившего, что Соглашение об ассоциации может быть подписано и в 2014 году. Сдается, один из авторов «Восточного партнерства» лукавит, поскольку весной следующего года пройдут выборы в Европейский Парламент, и в ЕС будет не до Украины. Скорее, Варшава пытается подтолкнуть Киев к принятию необходимого решения непрямыми методами.

Интересным откровением порадовал Виктор Ющенко, о котором многие уже забыли как о субъекте политической активности. Третий президент в интервью одному из еженедельников рассказал о многочисленных следах украинских политиков в европейских приемных. По информации Ющенко, визави европейских политиков просили не подписывать осенью этого года Соглашение об ассоциации с ЕС, чтобы увеличить свои шансы на победу в президентской гонке. Досадно, если Виктор Андреевич не ошибается.