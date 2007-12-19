ЦИК сможет зарегистрировать новых депутатов не раньше 25 декабря

Центральная избирательная комиссия раньше 25 декабря не сможет зарегистрировать новых депутатов от Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина – Народная самооборона» вместо тех народных депутатов, которые досрочно сложили свои полномочия при переходе на работу в правительство.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил член ЦИК Андрей МАГЕРА.

«ЦИК раньше вторника не может рассмотреть такой вопрос (зарегистрировать новых депутатов)», - сказал А.МАГЕРА. Он напомнил, что в соответствии с законодательством не раньше, чем через 6 дней после получения решения Верховной Рады о досрочном сложении полномочий народных депутатов, ЦИК может рассмотреть вопрос о регистрации новых депутатов.

А.МАГЕРА также сообщил, что на данный момент не определена дата проведения заседания ЦИК.