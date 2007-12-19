Коалиция подозревает, что Партия регионов заблокирует ВР через ЦИК
Кириленко сделал выводы
Представители демократической коалиции не исключают, что Партия регионов заблокирует работу Центральной избирательной комиссии для того, чтобы не принять решение о регистрации новых народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.
По его словам, делать такие выводы можно, учитывая то, что фракции Партии регионов и КПУ не голосовали за проведение пленарного заседания только после принятия решения Центризбиркома о регистрации новых народных депутатов.
«Эта неприятность позволяет нам думать, что и само заседание Центральной избирательной комиссии может либо не состояться, либо быть затянуто, либо решение будет не принято ввиду того, что большинство в ЦИК составляют представители Партии регионов и КПУ», - сказал он.
По его словам, таким способом парламентское меньшинство пытается дестабилизировать работу демократической коалиции.
«Они хотят разрушить демократическую коалицию путем саботажа работы ЦИК», - сказал он.
Отвечая на вопрос журналистов, что будет делать коалиция в случае, если ЦИК не примет решение о регистрации новых народных депутатов, В.КИРИЛЕНКО отметил, что будет продолжать свою работу новое правительство, будет работать Президент, председатель Верховной Рады и парламентские фракции БЮТ и НУ-НС.
«Если Партия регионов захочет блокировать работу Верховной Рады Украины, то, значит, это ее политический выбор и ее политическая ответственность», - сказал В.КИРИЛЕНКО.