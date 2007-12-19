Коалиция подозревает, что Партия регионов заблокирует ВР через ЦИК

Представители демократической коалиции не исключают, что Партия регионов заблокирует работу Центральной избирательной комиссии для того, чтобы не принять решение о регистрации новых народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, делать такие выводы можно, учитывая то, что фракции Партии регионов и КПУ не голосовали за проведение пленарного заседания только после принятия решения Центризбиркома о регистрации новых народных депутатов.

«Эта неприятность позволяет нам думать, что и само заседание Центральной избирательной комиссии может либо не состояться, либо быть затянуто, либо решение будет не принято ввиду того, что большинство в ЦИК составляют представители Партии регионов и КПУ», - сказал он.

По его словам, таким способом парламентское меньшинство пытается дестабилизировать работу демократической коалиции.

«Они хотят разрушить демократическую коалицию путем саботажа работы ЦИК», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, что будет делать коалиция в случае, если ЦИК не примет решение о регистрации новых народных депутатов, В.КИРИЛЕНКО отметил, что будет продолжать свою работу новое правительство, будет работать Президент, председатель Верховной Рады и парламентские фракции БЮТ и НУ-НС.

«Если Партия регионов захочет блокировать работу Верховной Рады Украины, то, значит, это ее политический выбор и ее политическая ответственность», - сказал В.КИРИЛЕНКО.