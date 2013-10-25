Прагматизм в отношениях только усилит дружбу между Украиной и РФ - Вилкул

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

"Времена меняются, но наши отношения с Российской Федерацией, которая, как и Евросоюз является одним из наших стратегических партнеров, всегда были, есть и будут хорошими. Ничто и никогда не разрушит нашу общую историю и наши общие достижения. Определенные эпизоды взаимоотношений пройдут, но останется то, что создавали наши деды и прадеды", - считает вице-премьер.

По его словам, прагматизм в отношениях Украины и России только усилит дружбу между государствами.

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"Для этого нужно перейти на язык конкретных проектов и программ развития", - сказал Вилкул во время «прямой линии» в газете «Комсомольская правда».

Александр Вилкул отметил, что «у Украины и России похожие проблемы. Это износ инфраструктуры, необходимость модернизации базовых отраслей и диверсификация экономики, повышение открытости и эффективности работы власти. Путь их решения – во внедрении европейских стандартов и технологий, дебюрократизации разрешительных процедур, в создании совместных проектов с другими странами Европейского континента».