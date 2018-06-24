Всего один голос: Тимошенко и Януковича трясло в одинаковой мере

Вот такой подарок получила не то Юлия Тимошенко к празднику святого Николая, не то страна, к этому же празднику.

Никто из экспертов, опрошенных УНИАН неделей ранее, не давал такого зыбкого результата за голосование по премьеру. Минимум, который прогнозировали скептики и «посвященные» был 227 голосов в пользу Юлии Владимировны. Все время с момента создания большинства аналитики и политологи констатировали две вещи: в коалиции нет единства и доверия, и успех при таком малом перевесе очень сомнителен.

За Юлию Тимошенко проголосовали 226 народных депутатов, все члены большинства, кроме Ивана Плюща и Ивана Сподаренко, который был в больнице. Сегодняшний день показал: перевес в один голос – это тоже перевес, и им можно вполне эффективно воспользоваться, если устранить причины для недоверия и «обнажить» соблазны, в том числе прибегая к тем спецоперациям, как «подкуп» с кассетой, к которым прибег БЮТ.

Еще за каких-то пять минут до голосования за премьера, в кулуарах на каждом углу регионалы активно комментировали, что не может быть такого – не будет никакого премьерства, снова кто-то заболеет, и такая коалиция будет неэффективна и так далее. Создавалось впечатление, что регионалы упрямо не верили в благополучный исход голосования, они, мне показалось, даже отказались снова обсуждать кандидатуру Тимошенко в зале, именно потому, что им не терпелось посмотреть, проголосуют ли соратники за Юлию Владимировну. Они отказались задавать ей вопросы, хотя в пламенном выступлении ЮВТ содержалось столько обвинений в адрес правительства Януковича и регионалов, что у любого оппонента Тимошенко, не только возникло бы желание дать отповеди, но и рука сама потянулась бы к топору (образно, конечно, говоря).

«Работая в Верховной Раде, мы все понимаем, что тут происходит, – начала Юлия Владимировна. – Ранее произошла первая фальсификация по голосованию за премьер-министра, и я намереваюсь подать на это в суд. Это было сделано, чтобы развалить коалицию и унизить демократические силы. Все понимают, почему так остервенело не пускают демкоалицию к власти… Коррупция, хищение государственным имущества, все, что связано с национальным интересом, достигло такого уровня, что они не могут допустить нас и дать нам проверить, что они сделали. На грани банкротства НАК «Нефтегаз Украины», они запустят процедуру, которой окончательно отберут у Украины ее стратегическое имущество. На грани краха система Энергоатома. В последний момент было приостановлено подписание соглашения, которое отдавало бы наши мощности другому государству… Я не буду говорить, что ресурсы шельфов Азовского и Черноморского морей будет добывать не наше государство. Украина обескровлена этой бандой. Ночью, утром и днем велась работа, чтобы не были отданы голоса за мою кандидатуру… Это все, чтобы я не пришла к власти и навела порядок – так, как я всегда делала. И я прекрасно знаю, с кем встречалась эта власть, чтобы не было голосов за нас, но я думаю, что процесс очищения необратим для Украины. Ну пусть на несколько месяцев мой приход задержится, и они захватят еще несколько кусков украинских ресурсов. Но все придется вернуть до последней капли – запомните мои слова».

Юлия Владимировна нервничала. Ведь буквально за полчаса до нового голосования народный депутат от НУ–НС Юрий Ехануров сделал заявление, что не будет голосовать за Тимошенко до окончательного согласования кандидатур Кабинета министров. В переводе с официального языка это значило: я не проголосую за Тимошенко, если мне не дадут гарантий, что меня представят на должность министра обороны. Известно, что фракция НУ–НС была не в восторге от этого назначения, но каким образом она могла бы помешать его представлению – неизвестно, ведь предполагалось, что новый состав Кабмина будут голосовать пакетом. В общем, по одним сведениям, Юрию Ивановичу позвонил Президент, по другим – его убедила сама Юлия Владимировна. А может, и то и другое, поскольку до самого момента голосования камера показывала, как Тимошенко уже в зале горячо убеждает в чем-то Юрия Ивановича.

Знаете, вся это внутрипартийная борьба, эта скандальность, когда одни депутаты демкоалиции на ушко шепчут журналистам, что нельзя Тимошенко быть премьером, а другие тихим матом на ушко тем же журналистам посылают этих же депутатов, обвиняя их в том, что они уничтожают партийную структуру, это и есть демократия. Потому что прозрачность и открытость внутрипартийных процессов – это хорошо, это лучше, чем внешнее благополучие и дисциплина за которым прячется диктат лидера или акционера партии. Это хорошо, что все в этой партии, точнее в этом блоке, на виду, и все или почти все мы о ней знаем. И, может, благодаря этому, в нужный момент, несмотря на все внутрипартийные сплетни и интриги, народ встает, подымает руку за Тимошенко и говорит «за» (напомним, что согласно решению фракций голосование за Юлию Тимошенко на пост премьера проходила путем поднятия рук). Это было 226 оттенков тональности слова «за». Оттенков победоносных, саркастичных, сухих, злорадных, вынужденных, очень громких, жизнеутверждающих, угрожающих.

Сколько можно вложить в слово «за»? Иногда даже больше, чем позволяет регламент. Во всяком случае, спикер Арсений Яценюк попросил депутатов говорить «за» без отсебятины. Это голосование, прерываемое аплодисментами после слова «за» Еханурова, Криля, Петевки, Онищука – достойный сюжет для исторической драмы. И это день победы коалиции. Они создали большинство, они пошли друг другу на уступки, они отказывались от кадровых притязаний и сумели усмирить самых ярых своих противников, они, пусть и не вполне тайно, но сумели избрать спикера. И они проголосовали за своего премьера.

Удержать победу будет сложнее, тем более при тех сюрпризах, которые преподносит «Рада», но, может быть, оппозиция станет посговорчивее в стратегических для страны вопросах.

Вторым вопросом рассматривалась отставка прежнего премьер-министра.

Виктор Федорович Янукович прибыл в Верховную Раду вовремя. Сначала он поздравил нового премьера и пожелал исполнить ему все данные избирателям обещания. Виктор Федорович начал хорошо, но потом разошелся. Не выдержал, уподобился одному американскому президенту, который, по преданию, сдавая полномочия, отказывался вылезать из пижамы и делать прощальный круг на самолете вокруг Белого дома. Виктор Федорович припомнил Тимошенко все. И то, что цены в период ее премьерства «поднялись на все, что можно», и что была реприватизация и, что она напугала инвесторов. Янукович выразил уверенность, что новое правительство усугубит нестабильность и заявил о переходе в оппозицию.

Арсений Яценюк от имени всего парламента поблагодарил Виктора Федоровича за все позитивы его правительства, членом которого он был. Дальше пошло рассмотрение остальных вопросов, обозначенных в повестке заседания, – отставка прежнего премьера, старого правительства, утверждение нового правительства, сложение полномочий депутатов, отбывающих в правительство. Голосование путем поднятия рук – процедура изнурительная. Невольно вставал вопрос, как они будут голосовать серьезные законопроекты. Но все остальное прошло без сюрпризов. Новый состав правительства практически не отличался от ранее представленных политиками версий состава нового Кабинета министров.

Завтра утром новый Кабмин приступит к своим обязанностям. А нас с вами еще ждут увлекательные истории о том, как будут передаваться кабинеты правительства и кто из прошлых министров оставит на стуле самый большой гвоздь для своего сменщика.

Маша Мищенко