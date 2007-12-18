БЮТ и НУ-НС вместе отметят назначение Тимошенко
18:54, 18 декабря 2007Политика
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Мероприятие анонсировала сама премьер
Фракции Блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина – Народная самооборона» проведут совместное торжественное собрание, чтобы отметить успешное формирование правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в ВР.
«Первый этап пройден – сформировано демократическое правительство, утвержден его персональный состав, и на совместной встрече мы это отметим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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