СПУ отказывается принимать участие в безрезультатных переговорах о коалиции

Политсовет СПУ требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, почетного председателя блока "Наша Украина", взять на себя ответственность за переговорный процесс.

Об этом говорится в заявлении политсовета СПУ, текст которого передан УНИАН.

“Поскольку те посредники, которых он уполномочил, с поставленной задачей не справляются”, - аргументирует свою позицию политсовет Соцпартии.

Члены политсовета подчеркивают, что переговоры должны стать основой для поиска компромисса, а не поводом для очередной интриги в структурах "Нашей Украины".

“Если Президент В.ЮЩЕНКО проявит политическую волю, переговоры о создании коалиции можно будет завершить за один вечер”, - подчеркивает политсовет СПУ.

В документе также отмечается, что очередное перенесение заседания Верховной Рады Украины для формирования парламентской коалиции, которое произошло по инициативе фракции "Наша Украина", свидетельствует, что по вине этой политической силы фактически срывается переговорный процесс. По мнению политсовета СПУ, объективных оснований для затягивания переговоров не существовало, и коалиция могла и должна быть создана не позже среды, 21 июня.

“Это уже не фарс, это саботаж интересов страны, когда по воле нескольких бизнес-групп, искусственно, на протяжении длительного времени, по сути, блокируется работа высшего законодательного органа. К сожалению, эта деструктивная деятельность отдельных политиков не получает эффективного противодействия со стороны почетного председателя “Нашей Украины”, - отмечается в документе.

Кроме того, политсовет партии убежден, что привлечение лидеров СПУ к безрезультатному переговорному процессу отдельными “политическими авантюристами” используется для того, чтобы нанести удар по авторитету Социалистической партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня же на заседании политсовета СПУ было дано поручение А.МОРОЗУ подписать соглашение о коалиции в формате СПУ-БЮТ-“Наша Украина”, или в другом формате, если не удастся подписать коалицию в формате “помаранчевой” “тройки”, или о переходе в оппозицию.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады было завершено за 1 час после того, как парламентарии согласились объявить перерыв до 22 июня.