«Лучшие» из худших: самые проблемные из пяти скандальных округов

Изрядно затянувшиеся парламентские баталии по поводу даты проведения повторных выборов на проблемных округах заставляли задуматься: а нужны ли фракциям эти перевыборы? Когда же с датой голосования и количеством округов Верховной Раде удалось определиться, наметились новые проблемы: кого выдвигать кандидатами на столь короткую избирательную кампанию (60 дней), кто и как будет считать голоса избирателей, как избежать применения извечных украинских «технологий» - пакетов гречки для электората или использования хрустящих двухсотгривневых купюр, в конце концов, как избежать огласки, если подкупаешь сам...

Оппозиция может «взять» Черкасщину

Наименее «проблемными» из пяти для власти и оппозиции выглядят 197-й и 194-й округа на Черкасщине. В первом основными конкурентами на довыборах остаются оппозиционер Леонид Даценко и «самовыдвиженец» Богдан Губский. В 2012 году их противостояние закончилось скандалом: на сервере Центризбиркома появились сфальсифицированные данные в пользу кандидата от власти по 18 избирательным комиссиям (цифры существенно различались с данными в протоколах с мокрыми печатями). Так как ЦИК не смог установить результат выборов на 197-м округе, выдвиженец ВО «Батькивщина» Леонид Даценко пошел по судам. Пройдя все отечественные инстанции, его жалоба дошла до Европейского суда по правам человека. Впрочем, на сегодняшний день ЕСПЧ все еще не приступил к рассмотрению дела Даценко, и до 15 декабря это вряд ли случится.

Как бы там ни было, представитель оппозиции уверен, что на довыборах сможет доказать свою прошлогоднюю победу, «самовыдвиженец» Губский также готов подтвердить свою. Политологи же не исключают, что в противостояние этих двух кандидатов может вмешаться кто-то третий, которого, неформально, и поддержит власть. Тем более, учитывая, что стопроцентной поддержки никто не гарантировал Губскому и в прошлом году.

Несколько иной выглядит ситуация по 194-му округу. Во-первых, потому, что не существует интриги вокруг кандидатов: конкуренцию в 2013 году друг другу составят те же, кто соревновался за депутатский мандат осенью 2012-го. Оппозицию в этом округе представляет Николай Булатецкий, власть — почетный президент ОАО «Азот» Валентина Жуковская. «В Черкассах интриги с появлением «темной лошадки» не будет», - уверен директор компании стратегического консалтинга «Berta Communications», политтехнолог Тарас Березовец.

По его словам, это связано с тем, что оба кандидата по 194-му округу, благодаря своей известности в регионе, обладают очевидным преимуществом по сравнению с любым новичком. Кроме того, у обоих главных претендентов на депутатский мандат достаточно средств, чтобы профинансировать свою избирательную кампанию.

Во-вторых, потому что оба кандидата весь год не прекращали завоевывать «свой» электорат. Жуковская — проводя разнообразные «социальные» акции, Булатецкий — критикуя Жуковскую.

Примечательно, что для первого этот округ уже десять лет как стал настоящим проклятием. В декабре 2013 года Булатецкий предпримет четвертую попытку прорваться в Верховную Раду. До этого получить депутатский мандат ему не удалось на парламентских выборах 2002 года, потом на перевыборах в 2007-м, и, конечно же, осенью 2012, когда ЦИК не смог установить результат, несмотря на отрыв оппозиционного кандидата от Валентины Жуковской в более чем 10 тысяч голосов.

И пускай Николай Булатецкий — не самый удобный кандидат для оппозиции и сегодня. Но альтернатив ему на округе (учитывая конфликт между областной и городской черкасской организациями «Батькивщины») – нет.

Тарас Березовец уверен, что ключевым фактором для победы на округе в декабре 2013 года станет явка избирателей. «Если явка будет низкой (20-35% избирателей) - это всегда преимущество для провластных кандидатов», - рассказал он УНИАН.

Кроме того, на исход кампании может повлиять позиция губернатора области Сергея Тулуба. Во-первых, популяризировать Партию регионов на Черкасчине ему мешает как донецкое происхождение, так и методы, которыми он действует, привлекая, например, для участия в митингах ПР членов клуба-секты «Белый лотос». Во-вторых, нельзя назвать безоблачными отношения губернатора с провластным кандидатом Валентиной Жуковской. Ведь от ее победы на округе может зависеть сохранение Сергеем Тулубом должности губернатора: если Жуковская «пролетит» мимо Верховной Рады, под Тулубом в очередной раз может зашататься насиженное кресло. Впрочем, политологи считают, что власть «не будет серьезно позориться с админресурсом» на 194-м округе, учитывая, что внимание к перевыборам на проблемных округах и со стороны оппозиции, и со стороны наблюдателей, и со стороны СМИ будет огромным.

94-й – округ без кандидата

Не менее интересной станет избирательная кампания на 94-м округе в Обухове. Формально, кандидатом от оппозиции остается Виктор Романюк, от власти — Татьяна Засуха. На практике же за 60 дней избирательной кампании ситуация может повернуться так, что ни один из этих кандидатов не станет реальным претендентом на получение депутатского мандата.

В частности, власть не очень торопится назвать Засуху своим кандидатом. Вместо нее побороться за место в Верховной Раде вполне могут глава киевского облсовета Александр Качный либо депутат облсовета, брат главы Васильковской районной администрации Сергей Мазепа. «На сегодняшний день власть не выдвинула ярких кандидатур на этот округ. Скорее всего, он пойдет на откуп полку так называемых независимых кандидатов», - считает политтехнолог Андрей Золотарев.

По его словам, на 94-м округе может повториться ситуация с перевыборами в Севастополе: по округу пойдет кто-то из представителей крупного бизнеса, который, будучи самовыдвиженцем, после оглашения результатов голосования и обретения мандата окажется в рядах парламентских регионалов. Кроме того, на недавно прошедших выборах мэра Василькова власть уже продемонстрировала, что способна обеспечить победу своему человеку в оппозиционном округе.

Что касается кандидата от оппозиции Виктора Романюка, то оппозиционер не может вернуться в Украину для полноценного участия в кампании из-за наличия против него уголовного дела (ст. 191, хищение имущества путем злоупотребления служебным положением). Поэтому Романюк собирается проводить избирательную кампанию дистанционно.

Кроме того, несколько последних месяцев неформальную избирательную кампанию на 94-м округе вел другой оппозиционер — Остап Семерак. Его «телодвижения» на округе в «Батькивщине» назвали «превентивными мерами» в случае, если Романюк будет лишен возможности баллотироваться от оппозиции. «В связи с тем, что у нас были серьезные опасения относительно регистрации Виктора Романюка кандидатом, партия рассматривала вариант моего выдвижения», - написал сам Семерак на своей странице в Facebook.

Мол, такое решение принималось, в том числе, Юлией Тимошенко. Однако сегодня «запасной» вариант снят с повестки дня. «Пока этот вариант неактуален», - сообщил сам Семерак.

В-третьих, «откусить» свою долю оппозиционного пирога на 94-м округе попытается борец с действующими депутатами Верховной Рады, лишающий их мандатов через суд, экс-парламентарий Юрий Кармазин. Конечно, его шансы на победу минимальны, но «потоптаться» на оппозиционном избирательном поле он может изрядно, апеллируя к электорату с тем, что «Батькивщина» является главным рассадником «тушек» в парламенте.

«Свои» и «чужие» против Корнацкого

Не все в порядке (особенно, для оппозиции) и на 132-м округе в Первомайске. Во-первых, потому, что на этом проблемном участке выборов прогнозируется противостояние оппозиционного кандидата Аркадия Корнацкого с губернатором Николаевской области Николаем Кругловым. «Это два тяжеловеса, а, как известно, бои тяжеловесов — самые жестокие», - рассказал УНИАН политтехнолог Андрей Золотарев.

Несмотря на то, что регионалы официально не объявили, кого из кандидатов будут поддерживать на этом округе, губернатор уже несколько месяцев ведет кампанию по «окучиванию» избирателей. Во всяком случае, именно так эксперты оценивают тот факт, что, фактически, ни одно торжественное мероприятие на округе не проходит без присутствия Круглова (хотя раньше он такой любви к Первомайскому району не проявлял).

Во-вторых, несмотря на заметно подросший за год рейтинг оппозиционера Аркадия Корнацкого, его победа на перевыборах остается под вопросом по двум причинам.

Первая — репутационная: с начала осени власть пытается вывести кандидата от оппозиции из игры, воздействуя на подконтрольные ему предприятия и поднимая вопрос о его возможном двойном гражданстве.

Так, в сентябре районный суд Первомайска принял решение о сносе одного из зернохранилищ агрофирмы Корнацких, также был арестован урожай подсолнуха, который, якобы, был собран на «спорных полях» и т. д..

Кроме того, сразу после повторного выдвижения Аркадия Корнацкого кандидатом по 132-му округу на прошлой неделе, Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению дела о его возможном двойном гражданстве. «С первых дней избирательной кампании власть, через своих технических кандидатов начала атаку на представителей оппозиции», - прокомментировал ситуацию Корнацкий на своей странице в Facebook.

По его мнению, это «очередная грязная кампания», которая длится еще с прошлых выборов. «Главное в этой лжи – информация о якобы моей двойное гражданство. Хочу подчеркнуть – я гражданин Украины. Никакого другого гражданства у меня нет. Об этом свидетельствуют документы, предоставленные мне Федеральной миграционной службой России, Министерством иностранных дел России и другие документы», - отметил он.

Вторая — внутрипартийная: раскол местной оппозиции играет не на руку Аркадию Корнацкому. Речь идет о недовольстве «старой гвардии» ВО «Батькивщина» на Николаевщине назначением бывшего «фронтовика» Тараса Креминя и. о. главы областной организации. Уже не один месяц ходят слухи, что рядовые оппозиционеры в регионе готовы поддержать на перевыборах экс-главу областной организации, креатуру народного депутата от «Батькивщины» Романа Забзалюка — Михаила Соколова. Последний, к слову, целый год работал на округе над повышением собственной узнаваемости, одаривая местных жителей открытками, поздравляя их с праздниками со всех биллбордов, и даже издавая собственную местную газету (Соколов - «варяг» из Днепропетровска, поэтому чужд николаевцам).

Тем временем, Тарас Креминь считает заявления соратников попыткой расшатать доверие избирателей 132-го округа к объединенной оппозиции: «Придуманный, судя по всему, где-то в недрах политтехнологической лаборатории «резервного кандидата» по 132 округу, бессмысленный с точки зрения Устава ход с «приостановкой членства» в партии, а также громкие, но, ровным счетом, ни на чем не основанные заявления о якобы имевшем место выходе неких мифических «8 тысячах партийцев» из рядов «Батькивщины» - все это пункты одного-единственного плана: накануне важнейших выборов на 132 округе расшатать в людях доверие к объединенной оппозиции. Для этого в ход пускаются самые грязные методы».

Впрочем, слухи о возможном самовыдвижении Михаила Соколова (и поддержке его не только партийцами на местах, но и в центральном аппарате «Батькивщины»), все же имеют под собой основание. «Скандал на съезде «Батькивщины» (во время съезда партбилетов лишились помощники Забзалюка Наталья Дурачевская и Олег Канивец) это только подтверждает», - рассказал УНИАН директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

Киев оккупирует «группа смерти»

Но самым проблемным из всех пяти округов обещает стать столичный, 223-й. Так как Киев, прежде всего, - плацдарм перед президентской гонкой-2015, избирательная кампания на округе может продемонстрировать электоральные предпочтения киевлян, а также позволит «обкатать» новые избирательные технологии.

В 2012 году за депутатский мандат в столичном округе боролись 25 кандидатов. В 2013 их будет не меньше. «Вижу, каждый уважающий себя политический ноль считает своим долгом принять участие в выборах на проблемных округах... А о 223-м округе вообще молчу – тут, судя по всему, пойдут еще и политические мажоры. Поэтому Шевченковскому району очень повезло, если уже сейчас стоит лес рук из желающих представлять их интересы в Верховной Раде», - написал на своей странице в Facebook народный депутат Виктор Балога.

При этом, главный оппонент оппозиции на выборах 2012 года, экс-глава Шевченковского района Киева Виктор Пилипишин пока не изъявил желания повторно посоревноваться со «свободовцем» Юрием Левченко.

Во-первых, потому, что против Пилипишина возбуждено уголовное дело за незаконную передачу из госсобственности в собственность частную двух объектов в Шевченковском районе. На сегодняшний день оно спущено на тормозах (в апреле 2013 года Голосеевский районный суд даже отпустил экс-главу района под залог в 289 тысяч гривен), но возобновить дело, в случае необходимости, не составит труда.

Во-вторых, как заявил сам Пилипишин, против него на округе уже началась «грязная кампания»: по району начали ходить группы его «сторонников», предлагающие от имени потенциального кандидата деньги за голосование на довыборах 15 декабря. Существует мнение, что так начал свою избирательную кампанию один из вероятных кандидатов от власти может стать нынешний руководитель Шевченковского района Сергей Зимин. Впрочем, еще не факт, что Зимин всерьез намерен участвовать в авантюре с выборами, где шансы проиграть весьма велики, и потерять теплое кресло руководителя администрации одного из «жирных» районов Киева.

Кроме того, одним из кандидатов от власти на 223-м округе называют и ныне опального экс-замгенпрокурора, заместителя секретаря СНБО Рената Кузьмина.

Что же касается «политических мажоров», побороться за 223 округ вполне могут «денежные мешки» - аутсайдеры прошлогодней гонки — бизнесмен Лев Парцхаладзе, экс-депутат регионал Игорь Лысов или бывший оппозиционер-самовыдвиженец Александр Третьяков.

«Это будет серьезная кампания, и этот округ будет одним из самых громких», - рассказал УНИАН президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.

По его словам, «право первой ночи» под брендом объединенной оппозиции, конечно, будет иметь кандидат от ВО «Свобода» Юрий Левченко, но на оппозиционном поле 223-го округа будут топтаться и другие.

К примеру, экс-народный депутат, соратник экс-министра МВД Юрия Луценко, Юрий Грымчак, которого на прошлой неделе исключили из избирательного списка ВО «Батькивщина» по собственному желанию. «Я собираюсь идти и баллотироваться по 223 округу», - заявил сам Грымчак.

Впрочем, по его словам, если за две недели до дня выборов социология покажет преимущество любого другого кандидата от оппозиции, он снимет свою кандидатуру с избирательной гонки.

«По Киеву пойдет «группа смерти», на округ могут подтянуться все политические тяжеловесы, для которых не нашлось места в Верховной Раде на выборах 2012 года. Плюс, столица — всегда в эпицентре внимания для политиков», - рассказал Андрей Золотарев.

По его мнению, итог выборов на 223-м округе спрогнозировать невозможно. Более того, он не исключает, что результат голосования в Киеве будет устанавливаться в судах.

Татьяна Урбанская