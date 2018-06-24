Тимошенко - Ющенко: история отношений в фотоснимках

Об отношениях между Президентом Ющенко и вновь назначенным премьер-министром Тимошенко написано и сказано очень много... В фотоархиве УНИАН есть снимки, на которых зафиксировано достаточно много трогательных и напряженных, сложных и радостных моментов...

Оксана Охримчук

Фото из архива УНИАН