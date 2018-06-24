Тимошенко - Ющенко: история отношений в фотоснимках
17:51, 18 декабря 2007
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Об отношениях Президента Ющенко и вновь назначенного премьера Тимошенко написано и сказано много... В фотоархиве УНИАН есть снимки, со множеством трогательных и напряженных, сложных и радостных моментов...
Об отношениях между Президентом Ющенко и вновь назначенным премьер-министром Тимошенко написано и сказано очень много... В фотоархиве УНИАН есть снимки, на которых зафиксировано достаточно много трогательных и напряженных, сложных и радостных моментов...
Лидеры оппозиции Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко пожимают друг другу руки. Львов, 5 сентября 2002 года
В одном из киевских ресторанов. 13 декабря 2003 года
Так рождалась оппозиционная коалиция "Сила народа". 2 июля 2004 года.
Во время Помаранчевой революции. Ноябрь 2004 года
После теледебатов кандидатов в Президенты Ющенко и Януковича. 15 ноября 2004 года
Президент Ющенко и премьер-министр Тимошенко сажают "ростки будущего", спикер Литвин их подбадривает. 17 апреля 2005 года
Премьер и Президент решают государственные вопросы. 26 апреля 2005 года
Ющенко заявляет, что поставил правительству Тимошенко наивысший балл. 27 апреля 2005 года
Глава ВР, Президент, премьер, жена и дочь Президента в Софиевском соборе. 24 августа 2005 года
На концерте. 24 августа 2005 года
Тяжелый разговор перед отставкой Тимошенко с должности главы правительства. Сентябрь 2005 года
Президент и лидер БЮТ во время подготовки Универсала национального единства. 27 июля 2006 года
Возле памятника Шевченко. 9 марта 2007 года
Возле памятника Шевченко. 9 марта 2007 года
Тимошенко говорит Ющенко, что ее фракция сложила депутатские полномочия. Внеочередные парламентские выборы неизбежны. 2 июня 2007 года
Демократические силы победили с преимуществом в три голоса. На встрече в Секретариате Президента, 15 октября 2007 года
Картина украинской художницы Наталии Колумбет - Моховиковой "I love Ю", которая изображает сборный образ Ющенко и Тимошенко как символ Помаранчевой революции