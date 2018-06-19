Вехи недели. Тимошенко зависла, Азаров сглаживает углы, в пяти округах стартовали выборы

Виктор Янукович выбрал весьма символичное место, чтобы сообщить о готовности подписать закон, который позволит Юлии Тимошенко выехать на лечение за рубеж. Об этом глава государства заявил после Донецкого инвестиционного саммита, в ходе которого самый богатый украинец Ринат Ахметов призывал власть к обеспечению прозрачности ведения бизнеса. Заявление президента прозвучало весьма прозрачно, он им дал ответ на многочисленные призывы оппозиционеров помиловать экс-премьера своим указом и фактически дал отмашку процессу подготовки и обсуждения соответствующих изменений в законодательство. В условиях постоянного давления со стороны ЕС и увещеваний в исполнении российских парламентеров Янукович пытается оставить за собой последнее слово.

Помогать ему в этом вольно или невольно будут Александр Квасьневский и Пэт Кокс, мониторинговая миссия которых в Украине продлена Европейским Парламентом еще на месяц. Полагаю, утечка об условиях «частичного помилования», включающих трехлетнее ограничение на право баллотироваться и 200-миллионый штраф, всполошившая европейский и украинский политический бомонд, была вовсе не случайной. Наивно полагать, что политики Старого Света борются исключительно за освобождение Тимошенко, не учитывая актуальные геополитические расклады.

Николай Азаров тем временем в родной Калуге душевно пообщался с Дмитрием Медведевым. Диалог двух премьеров мог бы претендовать на статус идиллического, если бы не несколько нюансов, среди которых – обмен выпадами относительно судьбы украинской ГТС и напоминание Медведева о том, что Соглашение об ассоциации закроет для Украины возможность присоединения к Таможенному союзу. Впрочем, на фоне некоторых российских политиков тамошний премьер выглядит даже не добрым следователем, а юристом-практикантом, не рискующим давить на подследственных.

Оппозиция же продолжается упражняться в формировании альтернативных составов правительства. Не минула чаша сия и ВО «Свобода», использовавшую для такого случая массовый марш сторонников в честь организации Украинской повстанческой армии. По сложившейся в оппозиционной среде традиции лидер партии Олег Тягныбок в правительстве не представлен, теневым «свободным» премьером стал Александр Сыч, до избрания в парламент руководивший Ивано-Франковским облсоветом.

Представители и оппозиции, и власти рассчитывают на победу по пяти проблемным округам, избирательная кампания в которых стартовала 16 октября. Для демонстрации серьезности своих намерений «Батькивщина», к примеру, прямо на закрытом партийном съезде провела чистку партийных рядов, изгнав дюжину активистов и повторно выдвинув кандидатами претендентов, не сумевших отстоять право на депутатский мандат осенью минувшего года. Об этом однопартийцев убедительно попросила Юлия Тимошенко, и спорить с ней никто не рискнул, хотя Виктор Романюк (94 округ) находится в Италии, а Аркадия Корнацкого (132 округ) подозревают в наличии российского гражданства.

Эпицентром политической активности рискует стать 223 округ столицы. По квотному принципу он закреплен за «Свободой», выдвиженец которой Юрий Левченко вновь попытается доказать, что по праву претендует там на победу. Сделать ему это будет непросто: его оппозиционную уникальность будут разрушать, как минимум, Юрий Грымчак и Татьяна Монтян, да и других желающих принять участие в реалити-шоу «Как стать депутатом» в Шевченковском районе столицы хватает. Похоже, 15 декабря, в день голосования, борьба здесь будет идти за каждый голос.

Евгений Магда