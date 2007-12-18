Украина получила новое правительство

Верховная Рада Украины утвердила состав Кабинета Министров 227-ю голосами.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в голосовании путем поднятия рук приняли участие депутаты от фракции БЮТ и "Наша Украина – Народная самооборона".

"За" утверждение состава правительства проголосовали все 156 депутатов от фракции БЮТ и 71 депутат от фракции НУ-НС, включая Ивана ПЛЮЩА. Не голосовал только депутат Иван СПОДАРЕНКО, который находится в реанимации.

После голосования был объявлен перерыв на 15 минут для того, чтобы Счетная комиссия ВР подвела окончательные результаты голосования.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК пригласил во время перерыва премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и новых членов правительства к себе в кабинет.