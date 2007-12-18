Правительству Тимошенко подсунули лживую базу?

Претендент на должность первого вице-премьер-министра, один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ прогнозирует, что заседание нового правительства может состояться уже завтра, 19 декабря, при условии утверждения Верховной Радой состава правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня журналистам в парламенте.

«Заседание правительства может пройти уже завтра, если сегодня будет утвержден новый состав правительства», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Представитель БЮТ подчеркнул, что новое правительство сосредоточится на стабилизации экономической ситуации и принятии государственного бюджета на 2008 год.

В тоже время он предположил, что бюджет будет приниматься «в экстремальных условиях». «До Нового года остается две недели, а бюджет еще даже не внесен. Это новая ситуация для страны и Верховной Рады, поэтому я думаю, что бюджет будет готовиться и днем, и ночью в ближайшие дни», - добавил представитель БЮТ.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что новое правительство не будет использовать в качестве основы проект госбюджета, разработанный правительством Виктора ЯНУКОВИЧА. «Они (правительство В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) заложили в бюджет лживую базу, в частности, цены на энергоносители и показатель инфляции», - пояснил А.ТУРЧИНОВ.