Правительство Януковича отправили в отставку

В Верховной Раде Украины официально объявлено о принятии решения о прекращении полномочий правительства, возглавляемого Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Счетной комиссии Николай ШЕРШУН сообщил, что за данное решение проголосовали 226 народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК подписал постановление о прекращении полномочий Кабинета министров Украины. По его словам, постановление вступает в силу после его подписания.