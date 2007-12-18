МИД Украины призывает россиян взять пример с евреев и поляков

Министерство иностранных дел Украины призывает Россию за столом переговоров выяснять проблемные вопросы в истории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА, комментируя заявление российского МИД о распространении русофобских настроений в Украине.

Он отметил, что трудно комментировать это заявление, которое “не носит дипломатической нагрузки, а больше похоже на пропагандистскую политическую декларацию”.

По словам А.ДЕЩИЦЫ, МИД Украины неоднократно обращался к своим коллегам в России с тем, чтобы выяснение «трудных страниц» в истории и вопросов, которые тревожат обе стороны как в политическом, так и в историческом аспекте, происходило не через заявления МИД, а за столом переговоров.

“Мы готовы вести такие переговоры, более того, если речь идет о каких-то исторических аспектах, то, конечно, это вопрос историков - давать такие оценки, и мы не против, чтобы историки по обе стороны сели за стол переговоров”, - сказал он.

А.ДЕЩИЦА напомнил, что Украина имеет хорошие примеры сотрудничества историков, а именно - создание украинско-польских и украинско-еврейских “исторических комиссий”.

“Надеемся, что, возможно, такую же комиссию можно будет создать между Украиной и Россией”, - добавил он.

А.ДЕЩИЦА также отметил, что украинские дипломаты соглашаются со своими российскими коллегами в том, что оценку историческим событиям должна была бы давать общественность. В связи с этим он напомнил, что вчера были обнародованы заявления общественных организаций в Крыму, которые оценивают заявление российского МИД как антиукраинское и недружеское относительно Украины и украинцев.

“Мы выявляем свою готовность к ведению диалога с российской стороной на всех уровнях - или на высшем уровне Комиссии Ющенко-Путин, или на уровне историков, или на уровне общественных организаций. А вопросов достаточно много есть, в том числе довольно трудных, в частности, вопрос Голодомора, который вызывает споры не только между украинскими и российскими историками, но и политиками”, - сказал А.ДЕЩИЦА.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря МИД России распространил заявление, в котором выразил обеспокоенность в связи с "антироссийскими проявлениями" в Украине.

«В России глубоко обеспокоены усилением откровенно националистических, антироссийских и русофобских настроений и проявлений в Украине. Фактически речь идет о попытках использования сложных периодов нашей общей истории для получения сиюминутных политических выгод в угоду сомнительным идеологическим установкам», - говорится в заявлении.

МИД РФ отмечает, что «радикальные националистические силы в стране чувствуют себя не только свободно и безнаказанно, но все более активизируют свои провокационные действия».

Кроме этого, выражается недовольство реабилитацией воинов Украинской повстанческой армии.

«Создается впечатление, что определенные политические силы в Украине преднамеренно поощряют подобного рода действия и тем самым сознательно идут на обострение российско-украинских отношений, нанося серьезный ущерб чувствам добрососедства и доверия, которые наши братские народы традиционно питают друг к другу. Все это вызывает искреннее возмущение российской общественности», - отмечается в документе.