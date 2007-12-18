ВР поднимает руки за отставку Януковича

Верховная Рада Украины начала голосование путем поднятия рук за отставку Виктора ЯНУКОВИЧА с должности премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время ряд депутатов выступили против такой процедуры голосования, отмечая, что отставка В.ЯНУКОВИЧА является автоматической, поскольку на должность премьер-министра Украины уже избрана Юлия ТИМОШЕНКО.

В ответ председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заметил, что против этого необходимо было заявлять в пятницу, 14 декабря, когда парламент принимал порядок рассмотрения вопросов на сегодняшний день и способ голосования за них.

Сейчас происходит голосование членов фракции БЮТ за отставку В.ЯНУКОВИЧА с должности премьер-министра. Депутаты поднимают руки и вслух объявляют свое решение.

При этом члены фракции Партии регионов покинули сессионный зал.