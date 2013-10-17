23-26 октября выставка-ярмарка "Сезон ОСІНЬ" в Киевском Дворце Спорта

Посетите выставку-ярмарку товаров легкой промышленности "Сезон ОСІНЬ" в Киевском Дворце Спорта с 23 по 26 октября. Выставка - это возможность порадовать себя и своих близких обновами, приобрести красивую и нужную вещь. Обращаем Ваше внимание, что на этой выставке будет представлено большое количество изделий из меха и кожи. А на открытой площадке перед Дворцом спорта – развернет свою работу «Зелений ярмарок»,посещать который любят многие.

Выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта давно популярны среди киевлян. Именно здесь есть возможность выбора. На выставке-ярмарке нет товаров неоправдано дорогих "брендов" - все очень демократично.

Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует Вас своим разнообразием:

мужская и женская верхняя одежда;

изделия из меха и кожи (шубы, дубленки, кожаные куртки и пальто);

сезонная обувь;

недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;

детская одежда и обувь;

кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки, перчатки и так далее)

сезонные головные уборы;

трикотаж;

постельное белье, домашний текстиль;

парфюмерия;

косметика;

бижутерия;

зонтики;

шарфы и косынки;

огромное количество разнообразных мелочей для дома.

Женщины, предпочитающие классический стиль, не останутся равнодушны к качеству и ексклюзивности моделей одежды современных украинских производителей.

Шубы и дубленки, зимние головные уборы, жилеты из разнообразного меха, мужские кожаные куртки – ассортимент гораздо шире, чем в отдельном специализированном магазине.

Не забывают на выставках и о мужчинах: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, и трикотажа от украинских, польских, турецких производителей.

На выставке-ярмарке большое разнообразие сезонной обуви - новинки осенних и зимних коллекций, а так же распродажи обуви летнего сезона.

Большой выбор шуб, дубленок, меховых пальто, модных жилетов, головных уборов, кожаных курток и пальто, перчаток, сумок и других аксесуаров.

На выставке без труда можно пополнить свой гардероб модными аксессуарами – сумкой, шляпкой, шарфом или косынкой.

Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Разнообразие ассортимента изделий, представленных на выставке-ярмарке, гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое. Приходите на ярмарку и убедитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Детальная информация по телефонам: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 237-17-82

http://www.profexpo.kiev.ua