23-26 октября выставка-ярмарка "Сезон ОСІНЬ" в Киевском Дворце Спорта
Посетите выставку-ярмарку товаров легкой промышленности "Сезон ОСІНЬ" в Киевском Дворце Спорта с 23 по 26 октября. Выставка - это возможность порадовать себя и своих близких обновами, приобрести красивую и нужную вещь. Обращаем Ваше внимание, что на этой выставке будет представлено большое количество изделий из меха и кожи. А на открытой площадке перед Дворцом спорта – развернет свою работу «Зелений ярмарок»,посещать который любят многие.
Выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта давно популярны среди киевлян. Именно здесь есть возможность выбора. На выставке-ярмарке нет товаров неоправдано дорогих "брендов" - все очень демократично.
Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует Вас своим разнообразием:
мужская и женская верхняя одежда;
изделия из меха и кожи (шубы, дубленки, кожаные куртки и пальто);
сезонная обувь;
недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;
детская одежда и обувь;
кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки, перчатки и так далее)
сезонные головные уборы;
трикотаж;
постельное белье, домашний текстиль;
парфюмерия;
косметика;
бижутерия;
зонтики;
шарфы и косынки;
огромное количество разнообразных мелочей для дома.
Женщины, предпочитающие классический стиль, не останутся равнодушны к качеству и ексклюзивности моделей одежды современных украинских производителей.
Шубы и дубленки, зимние головные уборы, жилеты из разнообразного меха, мужские кожаные куртки – ассортимент гораздо шире, чем в отдельном специализированном магазине.
Не забывают на выставках и о мужчинах: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, и трикотажа от украинских, польских, турецких производителей.
На выставке-ярмарке большое разнообразие сезонной обуви - новинки осенних и зимних коллекций, а так же распродажи обуви летнего сезона.
Большой выбор шуб, дубленок, меховых пальто, модных жилетов, головных уборов, кожаных курток и пальто, перчаток, сумок и других аксесуаров.
На выставке без труда можно пополнить свой гардероб модными аксессуарами – сумкой, шляпкой, шарфом или косынкой.
Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.
Разнообразие ассортимента изделий, представленных на выставке-ярмарке, гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое. Приходите на ярмарку и убедитесь в этом сами.
Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.
Детальная информация по телефонам: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 237-17-82
http://www.profexpo.kiev.ua