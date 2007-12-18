Новый состав Кабмина от Тимошенко
Список министров
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления «О формировании состава Кабинета Министров Украины» (№ 1163 от 18.12.2007), внесенный премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.
В соответствии с проектом, Кабинет министров предлагается в следующем составе:
Первый вице-премьер-министр - Александр ТУРЧИНОВ;
Вице-премьер-министр Украины - Иван ВАСЮНИК;
Вице-премьер-министр Украины - Григорий НЕМЫРЯ;
Министр образования и науки Украины - Иван ВАКАРЧУК;
Министр транспорта и связи Украины - Иосиф ВИНСКИЙ;
Министр культуры и туризма Украины – Василий ВОВКУН;
Министр экономики Украины - Богдан ДАНИЛИШИН;
Министр труда и социальной политики Украины - Людмила ДЕНИСОВА;
Министр обороны Украины - Юрий ЕХАНУРОВ;
Министр здравоохранения Украины - Василий КНЯЗЕВИЧ;
Министр Кабинета Министров Украины - Петр КРУПКО;
Министр регионального развития и строительства Украины - Василий КУЙБИДА;
Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины - Алексей КУЧЕРЕНКО;
Министр внутренних дел Украины - Юрий ЛУЦЕНКО;
Министр аграрной политики Украины – Юрий МЕЛЬНИК;
Министр промышленной политики Украины - Владимир НОВИЦКИЙ;
Министр юстиции Украины - Николай ОНИЩУК;
Министр иностранных дел Украины – Владимир ОГРЫЗКО;
Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта - Юрий ПАВЛЕНКО;
Министр финансов Украины - Виктор ПИНЗЕНИК;
Министр угольной промышленности Украины - Виктор ПОЛТАВЕЦ;
Министр топлива и энергетики Украины - Юрий ПРОДАН;
Министр охраны окружающей среды Украины - Георгий ФИЛИПЧУК;
Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы – Владимир ШАНДРА.