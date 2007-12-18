Новый состав Кабмина от Тимошенко

Список министров

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления «О формировании состава Кабинета Министров Украины» (№ 1163 от 18.12.2007), внесенный премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО. В соответствии с проектом, Кабинет министров предлагается в следующем составе: Первый вице-премьер-министр - Александр ТУРЧИНОВ; Вице-премьер-министр Украины - Иван ВАСЮНИК; Вице-премьер-министр Украины - Григорий НЕМЫРЯ; Министр образования и науки Украины - Иван ВАКАРЧУК; Министр транспорта и связи Украины - Иосиф ВИНСКИЙ; Министр культуры и туризма Украины – Василий ВОВКУН; Министр экономики Украины - Богдан ДАНИЛИШИН; Министр труда и социальной политики Украины - Людмила ДЕНИСОВА; Министр обороны Украины - Юрий ЕХАНУРОВ; Министр здравоохранения Украины - Василий КНЯЗЕВИЧ; Министр Кабинета Министров Украины - Петр КРУПКО; Министр регионального развития и строительства Украины - Василий КУЙБИДА; Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины - Алексей КУЧЕРЕНКО; Министр внутренних дел Украины - Юрий ЛУЦЕНКО; Министр аграрной политики Украины – Юрий МЕЛЬНИК; Министр промышленной политики Украины - Владимир НОВИЦКИЙ; Министр юстиции Украины - Николай ОНИЩУК; Министр иностранных дел Украины – Владимир ОГРЫЗКО; Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта - Юрий ПАВЛЕНКО; Министр финансов Украины - Виктор ПИНЗЕНИК; Министр угольной промышленности Украины - Виктор ПОЛТАВЕЦ; Министр топлива и энергетики Украины - Юрий ПРОДАН; Министр охраны окружающей среды Украины - Георгий ФИЛИПЧУК; Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы – Владимир ШАНДРА.

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