Новый состав Кабмина от Тимошенко

13:13, 18 декабря 2007
Политика
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Список министров

 В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления «О формировании состава Кабинета Министров Украины» (№ 1163 от 18.12.2007), внесенный премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

В соответствии с проектом, Кабинет министров предлагается в следующем составе:

Первый вице-премьер-министр - Александр ТУРЧИНОВ;

Вице-премьер-министр Украины - Иван ВАСЮНИК;

Вице-премьер-министр Украины - Григорий НЕМЫРЯ;

Министр образования и науки Украины - Иван ВАКАРЧУК;

Министр транспорта и связи Украины - Иосиф ВИНСКИЙ;

Министр культуры и туризма Украины – Василий ВОВКУН;

Министр экономики Украины - Богдан ДАНИЛИШИН;

Министр труда и социальной политики Украины - Людмила ДЕНИСОВА;

Министр обороны Украины - Юрий ЕХАНУРОВ;

Министр здравоохранения Украины - Василий КНЯЗЕВИЧ;

Министр Кабинета Министров Украины - Петр КРУПКО;

Министр регионального развития и строительства Украины - Василий КУЙБИДА;

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины - Алексей КУЧЕРЕНКО;

Министр внутренних дел Украины - Юрий ЛУЦЕНКО;

Министр аграрной политики Украины – Юрий МЕЛЬНИК;

Министр промышленной политики Украины - Владимир НОВИЦКИЙ;

Министр юстиции Украины - Николай ОНИЩУК;

Министр иностранных дел Украины – Владимир ОГРЫЗКО;

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта - Юрий ПАВЛЕНКО;

Министр финансов Украины - Виктор ПИНЗЕНИК;

Министр угольной промышленности Украины - Виктор ПОЛТАВЕЦ;

Министр топлива и энергетики Украины - Юрий ПРОДАН;

Министр охраны окружающей среды Украины - Георгий ФИЛИПЧУК;

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы – Владимир ШАНДРА.

 

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