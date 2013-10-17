В ПР обвинили оппозицию в попытке сорвать подписание соглашения с ЕС

«Судьба Тимошенко, похоже, не очень волнует ее соратников. На сегодняшний день никаких законопроектов, которые бы позволили осужденным выезжать на лечение за границу, оппозиционеры так и не предложили. Не исключу и такого варианта, что именно Яценюк не дает депутатам от «Батькивщины», которые хотят видеть Тимошенко в Германии, зарегистрировать законопроект по изменению законодательства», - отметил политик.

По его мнению, оппозиция в лице «Батькивщины» сознательно хочет сорвать подписание Соглашения об ассоциации с ЕС на вильнюсском саммите.

«Успех власти на пути евроинтеграции очевиден. Как очевидно и другое: личные амбиции и желание Яценюка сохранить статус-кво в руководстве «Батькивщины». А Украина и люди, здесь живущие, ему не интересны. Разве что для самопиара. Ведь ни для кого не секрет: если Тимошенко поедет в Германию, Яценюк перестанет быть первым номером в «Батькивщине», и его влияние ограничится квотой 2-3 десятков верных ему депутатов», - добавил он.

«Учитывая недовольство бывших «фронтовиков» действиями Арсения Петровича, растущее количество депутатов исключенных из «Батькивщины» и постоянные внутрипартийные склоки и разборки, шансы на лидерство у него не очень велики. Так что хочется сказать оппозиционерам: прекратите заниматься демагогией и обманывать граждан Украины! Делайте что-нибудь и желательно в рамках закона», - подытожил парламентарий.