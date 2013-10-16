Во Львове состоится первый Международный конкурс скрипачей Олега Крысы
Музыкальная компания «Мир классической музыки» основала во Львове первый Международный конкурс скрипачей Олега Крысы.
Конкурс будет проходить с 24 октября по 3 ноября 2013 года в помещениях консерватории и филармонии Львова при участии всемирно известного украинского скрипача Олега Крысы и при поддержке торговой марки «Свиточ».
Участие в конкурсе может принять молодой исполнитель-виртуоз в возрасте от шестнадцати до двадцати восьми лет независимоот гражданства.
Конкурс пройдет в три тура и завершится гала-концертомпобедителей.
Судить молодых исполнителей будет представительное жюри, в состав которого вошли лучшие скрипачи, педагоги Украины и мира.
Призовой фонд конкурса составляет около 900 тысяч гривен.
Подать заявку и узнать все детали о конкурсе Олега Крысы можно на официальном сайте: www.olehkrysa-competition.com
Также торговая марка “Свиточ” объявляет конкурс для молодых одаренных украинских композиторов, цель которого – создать музыкальное произведение, которое станет визитной карточкой конкурса, а автор получит денежную награду. Конкурс проводится в номинации «Произведение для скрипки в сопровождении камерного оркестра или фортепиано».
Принять участие в конкурсе «Сладкая мелодия для скрипки» могут граждане Украины в возрасте от 18 до 40 лет. К участию допускаются произведения, которые не исполнялись публично, не публиковались издательствами и не получали премий на других конкурсах.
Зарегистрироваться для участия, представить свои произведения и ознакомиться с подробными условиями конкурса можно на сайте: http://olehkrysa-competition.com/svitoch/.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
(044) 4908000, (044) 496 10 31