Во Львове состоится первый Международный конкурс скрипачей Олега Крысы

Музыкальная компания «Мир классической музыки» основала во Львове первый Международный конкурс скрипачей Олега Крысы.

Конкурс будет проходить с 24 октября по 3 ноября 2013 года в помещениях консерватории и филармонии Львова при участии всемирно известного украинского скрипача Олега Крысы и при поддержке торговой марки «Свиточ».

Участие в конкурсе может принять молодой исполнитель-виртуоз в возрасте от шестнадцати до двадцати восьми лет независимоот гражданства.

Конкурс пройдет в три тура и завершится гала-концертомпобедителей.

Судить молодых исполнителей будет представительное жюри, в состав которого вошли лучшие скрипачи, педагоги Украины и мира.

Призовой фонд конкурса составляет около 900 тысяч гривен.

Подать заявку и узнать все детали о конкурсе Олега Крысы можно на официальном сайте: www.olehkrysa-competition.com

Также торговая марка “Свиточ” объявляет конкурс для молодых одаренных украинских композиторов, цель которого – создать музыкальное произведение, которое станет визитной карточкой конкурса, а автор получит денежную награду. Конкурс проводится в номинации «Произведение для скрипки в сопровождении камерного оркестра или фортепиано».

Принять участие в конкурсе «Сладкая мелодия для скрипки» могут граждане Украины в возрасте от 18 до 40 лет. К участию допускаются произведения, которые не исполнялись публично, не публиковались издательствами и не получали премий на других конкурсах.

Зарегистрироваться для участия, представить свои произведения и ознакомиться с подробными условиями конкурса можно на сайте: http://olehkrysa-competition.com/svitoch/.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:

(044) 4908000, (044) 496 10 31