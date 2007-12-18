ТИМОШЕНКО - ПРЕМЬЕР

Процедура голосования завершилась. За кандидатуру Юлии Тимошенко проголосовали 226 народных депутатов.

Фракция БЮТ в полном составе проголосовала за назначение своего лидера Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, каждый из 156 депутатов фракции лично поднимал руку и подтверждал, что голосует за назначение Ю.ТИМОШЕНКО.

Депутаты аплодировали, когда лидер БЮТ сама голосовала за себя.

За Тимошенко проголосовали 70 из 72 членов фракции НУ-НС. В частности, не голосовал Иван СПОДАРЕНКО, который находится в реанимации, а Иван ПЛЮЩ воздержался.

После того, как проголосовали две фракции - БЮТ и НУ-НС - ни одна из других фракций – Партии регионов, Блока Литвина и КПУ не высказали желания голосовать.