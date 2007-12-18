В парламенте голосуют за Тимошенко

В Верховной Раде Украины началось голосование за назначение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом голосования лидер БЮТ заверила, что мужественно воспримет любые результаты голосования.

При этом, по ее словам, сегодняшнее голосование «будет моментом истины на прочность демократической коалиции».

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила членов фракции «Наша Украина – Народная самооборона» за их позицию по отстаиванию «идеалов Майдана».

«Я знаю, что ваша позиция является неизменной, даже если произойдет что-то экстраординарное», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.