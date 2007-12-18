Партия регионов уже потирает руки

У коалиции не хватает голосов для принятия решения о назначении лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Об этом заявил в интервью УНИАН член фракции Партии регионов Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

По его словам, перерыв в работе Верховной Рады (в заседании парламента объявлен перерыв до 10.40 - УНИАН) свидетельствует о том, что две фракции – “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ «проверяют свою готовность к голосованию».

«Если бы были голоса, то было бы голосование за кандидатуру на должность премьер-министра Украины», - считает А.ТОЛСТОУХОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня член фракции НУ-НС Юрий ЄХАНУРОВ заявил, что не будет голосовать за назначение Ю.ТИМОШЕНКО главой правительства до окончательного согласования нового состава Кабинета Министров.

Кроме того, на пленарном заседании отсутствует член НУ-НС Иван СПОРДАРЕНКО, который находится в реанимации.