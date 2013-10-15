В ПР считают, что юридических оснований для освобождения Тимошенко пока нет

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Владимир Олейник.

«Я бы не сравнивал дела Луценко и Тимошенко. Они слишком разные и по весу, и по обстоятельствам, и по последствиям, и по степени вины и содеянного. Мы не можем вылечить «избирательное правосудие», как говорят нам в Европе, избирательным помилованием», - сказал политик в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Владимир Олейник подчеркнул: «Украинская оппозиция поставила под угрозу подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, связав его с делом Тимошенко. Тем самым они поставили интересы 45 млн граждан Украины ниже интересов одного человека. И они это делают не первый раз!»

По его убеждению, оппозиция, создав такую зависимость, теперь должна предложить путь ее решения.

«Пусть выступают с инициативой, пишут законопроекты, которые, по их мнению, смогут решить вопрос Тимошенко и снять угрозы срыва Вильнюсского саммита. А мы в парламенте будем готовы рассмотреть все конструктивные идеи оппозиции, которые будут согласовываться с европейской практикой, принципом неотвратимости наказания и правами человека. Это не значит, что мы проголосуем за любое предложенное решение, но мы готовы рассматривать их инициативы, коль им так уж дорога Тимошенко», - отметил депутат.

Он добавил: «Главным шагом на пути создания справедливой и независимой судебной системы является проект внесения изменений в раздел «Правосудие» Конституции Украины. Этот законопроект одобрен Конституционным Судом Украины и Венецианской комиссией ПАСЕ. Председатель этой комиссии Джанни Букиккио, кстати, выразил сожаление, что украинская оппозиция не проголосовала за этот законопроект. Если мы хотим сделать наши суды независимыми и справедливыми, нужно проводить реформы, а не тормозить их».