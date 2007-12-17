Жебривский: Партия регионов взяла тайм-аут до 15 часов вторника

Оппозиция еще не определилась относительно единой кандидатуры, которую она будет выдвигать на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины во вторник, 18 декабря.

Такой вывод можно сделать со слов коммунистки Екатерины САМОЙЛИК, передает “Украинская правда” .

"Оппозиция обсуждает две кандидатуры – Адама МАРТЫНЮКА и Раисы БОГАТЫРЕВОЙ", - сказала она в эфире “5-го канала”.

По словам Е.САМОЙЛИК, теперь обсуждается вариант, что в случае не получения фракцией КПУ должности первого вице-спикера, они будут претендовать на дополнительный комитет в Верховной Раде.

"Мы заранее разрабатываем варианты, которые дадут возможность использовать наши права в парламенте", - сказала Е.САМОЙЛИК.

В свою очередь депутат от НУ-НС Павел ЖЕБРИВСКИЙ сообщил, что Партия регионов до сих пор не представила список распределения своих депутатов по комитетам.

"Они взяли тайм-аут до 15-ти часов вторника. Сегодня задержка за Партией регионов, которая не хочет осознать, что она в оппозиции", - сказал он.

В то же время представитель Блока Литвина Михаил СИРОТА сказал, что его политическая сила будет регистрироваться в сессионном зале во вторник, но голосовать за назначение Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины не будет.