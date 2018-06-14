Вехи недели. Война нервов, новый фронт против Яценюка и Путин на тропе мира

Чем ближе саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе, тем сильнее напряжение в украинской политической элите. Евроинтеграционное упоение больше не охватывает парламентариев: изменения в Конституцию об усилении независимости судей партии власти удалось принять в первом чтении исключительно благодаря традиционной политической гибкости коммунистов, поскольку оппозиционные фракции предпочли «конструктивно воздержаться» от принятия данного решения. Зато Петр Симоненко раз за разом доказывает, что оппозиционную риторику вполне можно сочетать с поддержкой президентских инициатив.

Виктор Янукович обещает европейским комиссарам решить проблему Тимошенко в ближайшее время, но это произойдет не так быстро, как хотелось бы Юлии Владимировне и ее соратникам. Многообразию схем помилования экс-премьера президент устами спикера парламента Владимира Рыбака противопоставил предложения власти и оппозиции объединиться для написания закона о лечении за границей тех заключенных, которым отечественная медицина помочь не в силах. Интересно, что Александр Ефремов и Арсений Яценюк проявили показательный энтузиазм по этому вопросу, что дарит новые поводы для оптимизма.

Парламентариям не пришлось превращать выполнение критериев подписания Соглашения об ассоциации в бесконечное заседание Верховной Рады, как это предлагали горячие депутатские головы из рядов оппозиции. На такой подвиг законодатели пока не способны. Зато им удалось в минувшую пятницу сосредоточиться на проведении круглого стола по вопросам евроинтеграции, просачковав пленарное заседание под благовидным предлогом. Создалось впечатление, что многие «регионалы» были совсем не прочь ухода из сессионного зала, в котором историки-энтузиасты из фракции «Свобода» развесили красно-черные флаги и баннер в честь героев УПА, так и не приступив к работе. Что ж – договорняки случаются не только в футболе.

Тем временем позиционирующему себя в качестве лидера оппозиции Арсению Яценюку пришлось столкнуться с очередным проявлением инакомыслия соратников. За стремление создать партию «Демократы» местами во фракции «Батькивщина» поплатились Андрей Павелко и Леонид Сергиенко, как ни странно, попавшие в «сердечный» список по протекции Арсения Петровича. Еще один «демократ», Владимир Полочанинов, пока остается в рядах «Батькивщины», но далеко не факт, что надолго. Тенденция крайне неприятная для Яценюка, эффективность которого в качестве врио лидера «сердечников» вызывает все больше сомнений.

Серьезную потерю понесла партия власти. Умер академик Юрий Левенец, директор Института этнонациональных и политических исследований имени Кураса НАН Украины, человек, непосредственно причастный к формированию архитектуры власти на протяжении последних лет. В отличие от большинства коллег по цеху Юрий Анатольевич предпочитал непубличность и реальное влияние на ситуацию раздуванию щек и демонстрации собственной значимости. Уже сейчас очевидно, что создавать победную стратегию для Виктора Януковича без Левенца будет сложнее, чем с ним.

Продемонстрировал завидную настырность Николай Рудьковский, на XIX съезде возглавивший Социалистическую партию. Это была далеко не первая попытка Николая Николаевича встать у штурвала корабля СПУ, и сегодня ему предстоит приложить немало усилий, чтобы о социалистах вспомнили избиратели. Партия же может занести себе в историю, что ее лидером стал официальный миллионер с претензией на статус кандидата на президентских выборах.

Не забывает об Украине Владимир Путин. Российский президент на саммите АТЭС в Индонезии решил рассказать о неизменных дружеских чувствах к Украине, проявляющихся в скидках в цене газа и выдаче российскими банками кредитов нашей стране. Правда, кремлевская энергетическая благодать, как оказалось, распространилась не на «Нефтегаз Украины», а на Дмитрия Фирташа, но пропагандистский эффект, по мнению Владимира Владимировича, был достигнут.