Проблема выбора: кто и как будет считать голоса украинцев на проблемных округах

Формирование окружных избирательных комиссий (ОИК) стало проблемой еще в ходе парламентской гонки осенью 2012 года. Тогда в распределении руководящих должностей в окружкомах приняли участие 86 субъектов избирательного права. В результате, после окончательной регистрации и жеребьевки, своих представителей в ОИК получили пять партий, представленных в Верховной Раде шестого созыва, и еще 19 политических сил. Примечательно, что почти во всех окружкомах большинство получили малоизвестные партии-аутсайдеры: «Сам за себя», «Єдина родина», Союз анархистов Украины, «Молодежь во власть» и другие, которые сумели в 225-ти округах по всей стране выдвинуть не больше пяти кандидатов (некоторые вообще ограничились одним). В то же время, крупные партии УДАР или ВО «Свобода», претендующие не на один десяток мест в парламенте, в глобальном смысле не смогли принять участие в формировании окружных комиссий, так как провели в ОИК только по одному своему представителю.

Собственно, в этой связи, в «Свободе» тут же заявили о возможных фальсификациях на уровне окружкомов. Мол, партии-аутсайдеры заполнили вакансии в ОИК не с целью контроля за избирательным процессом в интересах своих кандидатов, а с целью фальсификации голосования на всех 225-ти округах.

«Наполнение комиссий представителями так называемых технических партий свидетельствует, что именно окружные избирательные комиссии станут базой для фальсификаций предстоящих выборов», - заявил тогда представитель «Свободы» в Центризбиркоме Олег Махницкий.

С таким мнением согласились и в «Батькивщине», напомнив, что существует и другая технология власти для получения большинства в окружкомах. «Суть ее заключается в том, чтобы создать неких «двойников» на кандидатов в комиссию от оппозиции», - рассказал уполномоченный в ЦИК от «Батькивщины» Сергей Подгорный.

По его словам, от имени людей, желающих представлять оппозицию в окружкомах, неизвестные пишут заявления о желании представлять другую политическую силу. В результате, комиссия автоматически вычеркивает таких членов из своего состава. А в ОИК остаются только представители технических партий, желающие продать свою лояльность власти подороже. В частности, по словам главы Комитета избирателей Украины Александра Черненко, цена руководящей должности в окружкоме доходила до 20 тысяч долларов: технические партии за такие суммы вводили в руководящий состав ОИК людей, близких к провластным политсилам.

Уверенность Партии регионов

Без подобных махинаций, вероятно, не обойдется и кампания довыборов в парламент 15 декабря 2013 года. Как рассказал УНИАН заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, формировать комиссии на довыборах в Верховную Раду могут два субъекта избирательного права. «Это политические партии, сформировавшие свои фракции в парламенте (их пять) и партии, которые выдвинули своих кандидатов в проблемных округах на съездах. Самовыдвиженцы не имеют права на своего представителя в окружкомах», - отметил он.

При этом, нынешние парламентские политические силы могут выдвинуть по два кандидата в каждую из ОИК. Но получат возможность стопроцентно иметь только по одному представителю в окружкоме. Так как, если претендентов на руководящие должности в ОИК на каждом округе будет больше 18 человек, возникнет необходимость в проведении жеребьевки. «Поэтому вторая кандидатура в окружком от каждой парламентской фракции будет участвовать в жеребьевке вместе с представителями от других партий, не представленных в парламенте, но выдвинувших своих кандидатов на проблемных округах», - пояснил Магера.

«Разовая жеребьевка по всем окружным избирательным комиссиям создала условия, когда самое большое в них представительство получили партии, которые выдвинули минимальное количество кандидатов на выборах и не ведут активной предвыборной кампании», - отмечают в гражданской сети «Опора».

Кроме того, по мнению активистов, процедура жеребьевки, которая была воссоздана на выборах 2012 года, существенно отличается от практик парламентских кампаний 1998-2006 годов, когда жеребьевка организовывалось по каждой окружной избирательной комиссии отдельно, что обеспечивало соблюдение принципа равенства возможностей политических партий и кандидатов.

Таким образом, чем больше кандидатов на руководящие должности в окружкоме, тем меньше шансов у парламентских фракций получить второго своего представителя в ОИК. В то же время, если парламентская партия не выдвинет своего кандидата на участие в избирательной гонке, то сможет получить только одно место в окружкоме.

В этой связи действия главных оппонентов оппозиции на перевыборах в проблемных округах – Партии регионов — выглядят довольно беспечно: ПР намерена поддержать на каждом округе самовыдвиженцев, которые, как было сказано выше, не имеют права на представительство в ОИК. «Мы определились, кого будем поддерживать на каждом из пяти округов, это кандидаты-самовыдвиженцы», - рассказал УНИАН народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко.

При этом он не выразил обеспокоенности формированием окружкомов. Мол, ОИК, в любом случае, формируются парламентскими партиями.

Эту мнимую беспечность, впрочем, в оппозиции уже «раскусили». «Мы прекрасно понимаем, что власть сформирует в окружкомах свое большинство, включая такие шулерские методы, как регистрация технических кандидатов, снятие их с гонки накануне выборов, но с получением мест в ОИК», - рассказал УНИАН народный депутат от «Батькивщины» Сергей Пашинский.

Технические партии как фактор успеха

Такое положение вещей вызывает опасения и в рядах экспертов. «Во время парламентских выборов 2012 года говорили, что в одном сейфе лежали до сорока печатей разных партий. Не исключаю, что эти печати в том сейфе и остались», - рассказал УНИАН глава КИУ Александр Черненко.

По его словам, у оппозиции подобных технических партий почти нет, власть же имеет соответствующие ресурсы. Поэтому в Комитете избирателей Украины ожидают, что «диванные партии, названия которых ничего не говорят», проведут съезды «на бумаге» и выдвинут своих кандидатов хотя бы в одном округе. «Таким образом они получат право на представительство во всех окружных комиссиях. И, возможно, из-за этих технических кандидатов власть снова будет иметь преимущества в ОИК», - допускает Александр Черненко.

«Формирование окружкомов, на сегодняшний день, остается организационно сложным вопросом. Как в 2012 году, роковую роль могут сыграть технические партии. Ведь роль ОИК в создании предпосылок для неустановления результатов голосования или участие ее членов в открытых фальсификациях, на парламентской гонке 2012 года стала решающей», - рассказала УНИАН глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

В качестве примера глава КИУ привел ситуацию с перевыборами в Севастополе, пополнившими ряды Партии регионов миллиардером Вадимом Новинским. «В Севастополе 13 кандидатов снялись с избирательной гонки в последний день перед голосованием, а члены комиссий, представляющих этих кандидатов, остались», - рассказал он.

«Это позволило неизвестному на старте политику заручиться значительной поддержкой избирателей, роль которых, на фоне низкой явки, стала определяющей», - считает Ольга Айвазовская.

В связи с этим, по ее словам, в противоположность полизированному электоральному выбору 2012 года, трендом перевыборов 2013-го станут или административный ресурс, или большие деньги.

Интрига сохраняется до конца октября

Впрочем, точные прогнозы относительно других проблем и потенциальных злоупотреблений на довыборах в декабре 2013 года в пяти округах, можно будет делать сразу по завершению процедуры регистрации кандидатов. «Ситуация складывается таким образом, что в 4 из 5 округов еще сохраняется интрига, кто выступит полноценным оппонентом оппозиционным кандидатам, которые баллотировались в 2012 году. Если на 194 округе (Черкассы) основной тандем конкурентов остается прежним, то на остальных информация о кандидатах от власти или о формально независимых претендентах на депутатский мандат, успешно скрывается», - отмечает Ольга Айвазовская.

К примеру, в 94-м округе (Киевская область), кандидат от оппозиции Виктор Романюк не может прибыть в Украину из-за вероятности его задержания правоохранительными органами. Поэтому, по словам главы «Опоры», остается открытым вопрос, будут применены креативные правовые пути для регистрации его вторично, или будет предъявлен новый кандидат от оппозиции.

Что же касается кандидатов на руководящие должности в окружкомах, в ЦИК надеются, что первоочередными станут те, кто прошел соответствующее обучение после парламентской гонки 2012 года. Таких, по данным Центризбиркома, 57 человек, среди которых, по три представителя «Батькивщины», УДАРа, «Свободы» и Партии регионов.

Остальные зарегистрированы как раз от технических партий: Социалистической, Народной, «Собора», Блоковой и других. Однако, по словам замглавы ЦИК Андрея Магеры, если в формировании окружных избирательных комиссий будут участвовать именно эти люди, это положительно скажется на проведении избирательной кампании. «Если подадут именно их, то я буду только рад, потому что у них есть опыт», - пояснил он.

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Центральная избирательная комиссия начнет регистрировать кандидатов в состав окружных избирательных комиссий на перевыборы в проблемных округах 22 октября. 25 октября, после проведения жеребьевки между кандидатами, будут названы составы ОИК.

Татьяна Урбанская