Почему Ющенко меняет Гриценко на Еханурова?

Во всех экспертных версиях будущего Кабинета министров гипотетичная фигура будущего министра обороны оставалась неизменной – Анатолий Гриценко. Поэтому, когда в прошлый вторник Президент представил на пост министра обороны Юрия Еханурова, лица вытянулись не только у всего журналистского, но и у депутатского корпуса. Почему произошла такая замена? Какие перспективы открывает перед армией фигура Юрия Ивановича? И какие еще министерства мог бы возглавить Юрий Ехануров? Эти вопросы мы задали экспертам.

Виктор Небоженко, политолог:

ЭТОЙ РОКИРОВКОЙ ЮЩЕНКО ТОЛЬКО ПЛОДИТ ВРАГОВ

Мне трудно ответить, потому что видимого конфликта между Президентом и Гриценко нет. Профессиональную армию должен делать профессионал, а Гриценко научился быть министром обороны, и этой рокировкой Ющенко только плодит врагов. Такая рокировка понятна, если она временна или если для Гриценко приготовили особую должность.

Ну, таки трудно сказать, что заставило поменять нынешнего министра на другого человека, который будет тренироваться на армии так же, как он тренировался на других министерствах. Я теряюсь в догадках, зачем было делать такую замену, еще более жгучая тайна – чем будет заниматься Гриценко. Ехануров, конечно, возьмет любое назначение, будь-то министерство медицины, экологии и, как оказалось, обороны.

Хотя я думаю, что это не совсем правильно, он экономист, строитель, промышленник. А армия находиться в самом критическом периоде своего существования. Скорее всего, она выдержит любого министра, но чем будет заниматься Гриценко? Боюсь, это станет большой политической проблемой и головной болью для Президента.

Вадим Карасев, политолог:

ПРЕЗИДЕНТУ НУЖЕН СТОПРОЦЕНТНО ЛОЯЛЬНЫЙ МИНИСТР

Ющенко на ключевом министерстве, входящем в президентскую квоту, нужен стопроцентно лояльный министр. Кроме Еханурова, стопроцентно лояльными могут быть и другие, но нужен еще и спокойный, дотошный, въедливый менеджер, нереформатор. Точнее, не реформатор активного плана, а человек, который может создать механизм изменений.

Украине нужна армия. Не просто реформированная – она ведь может реформироваться много-много лет. А какая-то армия, пусть и в недореформированном, но в боеспособном состоянии, в котором среднее офицерское звено может сохранить минимальную уверенность в завтрашнем дне. Поскольку неизвестно, как орда контрактников поступит со средним офицерским звеном. Тем более что в Восточной Европе назревают очень важные военные изменения в связи с отказом России от моратория на договор «О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе».

Это значит, что отменяются все фланговые ограничения на размещение сухопутных войск на границах с Украиной. Украина может оказаться военно зажатой между НАТО и Россией, на фоне усиления процессов военной интеграции Беларуси и России.

Зонтик НАТО получить сегодня невозможно. Но нам нужен зонтик безопасности, я бы сказал военной и оборонной стабилизации. Сейчас армии нужны скорее не реформы, а стабильность. Ехануров должен дораскрыть зонтик безопасности, который уже приоткрыл Гриценко.

Ну а то, что это связано с интригой, со сдерживанием будущего премьер-министра и ее армейскими планами, – то это уже вторичные детали, интриговые, конъюнктурные. Думаю, Президент, принимая это решение, руководствовался соображениями, о которых я говорил выше.

Валерий Чалый, центр Разумкова: ГРИЦЕНКО БЫЛ САМЫМ УСПЕШНЫМ МИНИСТРОМ Как гражданин, как эксперт я выражу мнение, которое подтверждает социология, политики, эксперты, журналисты: Анатолий Гриценко в последних трех правительствах – самый успешный министр. Он единственный министр, который пришел из гражданского сектора, а не из политикума, и продемонстрировал эффективную работу на этом посту. Причин освобождать или не представлять еще раз кандидатуру министра, получившего доверие в армии среди простых солдат, офицеров, нет. Это человек, который подготовил программу реформирования Вооруженных Сил, который активно и успешно внедряет в жизнь реформы. У Гриценко только положительные отзывы и внутри страны, и извне, причем как с востока, так и с запада. Это тот случай, когда, видимо, основой для принятия решений стали другие вопросы, которые нужно рассматривать в сфере острой политической борьбы.

Сегодня, похоже, больше внимания уделяется политическим раскладам, чем сохранению профессионалов. Еще один момент – проведение кадровой политики. Когда у нас люди приходят на какие-то позиции, еще как-то объясняют его назначение, а когда уходят, то провожают молчанием. Почему? Он был неэффективен, слаб, в чем дело? Должны существовать какие-то объяснения.

Дело не в Еханурове. Он человек, встроенный в бюрократическую машину, он мог бы занимать должности от главы президентской администрации, до премьера – не вопрос. Вопрос в задачах, которые ставятся перед министром обороны. И в том, кто эффективнее мог бы их выполнять.

Светлана Конончук, политолог:

ДЛЯ НЕГО УГОТОВАНО ВАКАНТНОЕ МЕСТО СЕКРЕТАРЯ СНБО

Я не знаю мотивов Президента. Но карьерная перспектива Анатолия Гриценко не кажется такой печальной. Анатолий Степанович показал себя на посту министра очень грамотным, выдержанным, последовательным руководителем и специалистом. Ранее он очень ярко раскрылся, работая еще в неправительственной структуре. И может быть, поэтому у журналистов, аналитиков складывается мнение, что его «понижают» в должности. Но, учитывая, что Гриценко находиться в расцвете возраста, знаний и обладает блестящими навыками управления, то мне кажется, что для него будет уготовано вакантное ныне место секретаря Совета безопасности. И Конституция не запрещает создания должностей вице-премьеров. Возможно, Гриценко ожидает какая-то внешнеполитическая миссия. Мы знаем его последовательное желание присоединить Украину к Евроатлантической структуре безопасности. Может быть, он будет переведен на такой участок работы. Туда, где нужен грамотный, англоязычный специалист, знакомый с представителями европейских и американских оборонных ведомств. Поэтому я бы не была пессимистична в оценках будущего Анатолия Степановича.

Что же касается назначения Юрия Еханурова и тех перспектив, которые открываются перед армией, то, конечно, несколько неожиданна смена Гриценко на Еханурова, потому что реформы в армии очень сложные, тяжелые... Поэтому приход нового человека, даже если он опытный и хороший управленец, не может не сказаться на ходе и темпах реформ.

Ехануров отлично зарекомендовал себя в деле продвижения интересов предпринимателей, особенно малого и среднего бизнеса. В формировании прослойки малого и среднего бизнеса Госкомитет по предпринимательству, который возглавлял Юрий Иванович, сыграл огромную роль. Но нельзя недооценивать, что он был и премьер-министром... И Президенту виднее, где Ехануров может еще раскрыться.

Юрия Иванович тоже ведь человек, который развивается. Поэтому я бы не стала говорить о больших сложностях для Еханурова на новой должности.

Опрашивала Маша Мищенко