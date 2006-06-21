Тимошенко и Порошенко нальют по рюмке, чтоб они забыли глупости

Лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ, отвечая на вопрос относительно слов Ю.ЕХАНУРОВА о необходимости извинений со стороны Ю.ТИМОШЕНКО перед “Нашей Украиной”, сказал, что необходимо помнить об истории почти годичной давности, которая дала достаточно сложные симптомы украинскому политикуму, в частности, когда происходил так называемый коррупционный скандал, и поэтому представители «Нашей Украины» сегодня говорили о том, что когда в украинскую власть вернутся все ключевые лица этого так называемого коррупционного скандала, должен состояться какой-то «акт примирения, братания, ну, пусть сядут по рюмке выпьют – забудут об этих глупостях, которые говорились год назад».

Говоря по просьбе журналистов о своем высказывании относительно целесообразности извинений Юлии ТИМОШЕНКО, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что он надеется на такие извинения в ближайшее время, но не знает, в какой форме они должны быть. По его словам, это было бы логично, поскольку идет речь об объединении. «Это нужно сделать, христиане имеют такой обычай просить прощение друг у друга», - сказал он. Он также попросил не превращать этот вопрос в «главную тему – это не тема, это - тезис». Ю.ЕХАНУРОВ сказал, что о таких извинениях шла речь вчера вечером, когда завершилась работа над соглашением.