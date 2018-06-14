Проклятое кресло: три мэра за один год

Нынешний, 2013 год, стал для Николаева исключительным периодом, когда кресло мэра один за другим занимали трое градоначальников. 2 марта после серьезной болезни и операции на сердце внезапно умер Владимир Чайка, руководивший Николаевом целых 13 лет. Уже через четыре дня, 6 марта, на внеочередной сессии Николаевского городского совета временно исполняющим обязанности городского головы стал секретарь городского совета Владимир Коренюгин. В этот же день он подписал ходатайство к Верховной Раде Украины с просьбой назначить досрочные выборы мэра. Однако это обращение не удовлетворено до сих пор, и о выборах в Николаеве пока только ходят разговоры.

И вот, 24 сентября, сам Коренюгин внезапно скончался в кабинете главного врача городской поликлиники № 2, куда он пришел проконсультироваться по поводу неважного самочувствия и для принятия капельницы. Без руководителя город прожил ровно неделю, и 1 октября на 32-й внеочередной сессии Николаевского городского совета депутаты тайным голосованием выбрали секретарем горсовета и автоматически исполняющим обязанности городского головы бывшего вице-мэра, председателя администрации Ленинского района Юрия Гранатурова.

Накануне, 30 сентября, на заседании фракции Партии регионов, имеющей две трети голосов в городском совете, этот вопрос обсуждался самым серьезным образом, на что указывало непривычное место проведения собрания – офис областной организации ПР на улице Адмиральской, как раз «под боком» у здания областной администрации. Раньше подобные заседания проходили либо в горисполкоме, либо в офисе городской парторганизации. В Николаеве поговаривали, что лидер николаевских регионалов губернатор Николай Круглов неспроста собрал однопартийцев «на своей территории». Разговор, по всей видимости, был прямым и не допускающим «многообразия мнений». Ведь уже на следующий день, на сессии, депутаты, фактически, не обсуждали, а лишь голосовали за единственную предложенную кандидатуру Юрия Гранатурова. Судя по тому, что идущие в зал депутаты на вопросы журналистов о кандидатах всячески осторожничали, видимо, «мнение» было спущено «сверху» и очень жестко.

При всем богатстве выбора…

Пока у власти еще находился Владимир Коренюгин, в Николаеве называли двух наиболее вероятных претендентов на пост мэра – главу областного совета Игоря Дятлова, как молодого, авторитетного и знающего «все ходы во власти», а также директора судостроительного завода «Лиман», руководителя фракции «Третья сила» в горсовете Сергея Исакова. Владимир Коренюгин даже признавался журналистам, что обсуждал кандидатуру Дятлова с Кругловым. Но не сложилось...

То, что городского голову в очередной раз пришлось искать «в спешном порядке», сильно изменило все расклады. Теперь предстояло выбирать секретаря горсовета, который автоматически получает полномочия мэра до выборов, а, потому, круг кандидатов определялся только составом горсовета.

В сентябре наиболее вероятными претендентами на пост городского головы называли главу администрации Заводского района Александра Женжеруху, главу администрации Ленинского района Юрия Гранатурова и главного врача больницы скорой помощи Александра Демьянова, руководителя фракции ПР в горсовете.

Генерал милиции в прошлом, Александр Женжеруха работал начальником избирательного штаба нардепа Владимира Наконечного, чьей поддержкой и обосновывали «знающие» люди шансы Александра Жоржевича занять место градоначальника. Казалось, что чаша весов склоняется именно в его сторону. Женжеруха, как и бывший директор школы Юрий Гранатуров, в свое время был вице-мэром у Владимира Чайки. Кстати, при прочих равных стартовых условиях Гранатуров на пять лет младше Женжерухи. Про Демьянова говорили, что «он - хороший врач, но город не потянет».

1 октября в зале заседаний горсовета присутствовали губернатор Николай Круглов и глава облсовета Игорь Дятлов, сидевшие рука об руку с Юрием Гранатуровым. Его кандидатуру предложил лично Николай Круглов. Фактически только Гранатурова и представили «во всей красе», озвучив его деловые и человеческие качества. Другие претенденты не удостоились вообще никакого обсуждения.

Глава фракции ПР Александр Демьянов назвал Юрия Исаевича «человеком управленческого мастерства и взвешенного компромисса», «прекрасным оратором и собеседником», человеком с острым восприятием справедливости, креативным мышлением, здоровыми амбициями и жизненным оптимизмом. «В нас говорит здравый смысл и логика инстинкта самосохранения», - завершил свое обоснование Демьянов.

А затем, разойдясь по кабинкам для голосования, 74 депутата из 80 присутствовавших отдали голоса за Гранатурова. Пятеро воздержались, и лишь один был против.

«Фарс, напоминающий выборы, под пристальным взглядом смотрящего»

Единственным николаевским политиком, который выразил публичное недовольство таким блицкригом в горсовете, стал глава фракции «Третья сила» Сергей Исаков, который сам дважды баллотировался на пост городского головы. В соцсети «Facebook» он написал: «Решение по кандидатуре секретаря совета фактически уже было принято до сессии в офисе ПР. В сессионном зале происходил некий фарс, отдаленно напоминающий выборы, под пристальным взглядом смотрящего. Мы в фарсах не участвуем. Учитывая приближение зимы и то, что кандидатура Гранатурова – не самая плохая из возможных вариантов, мы не голосовали против», - пояснил позицию своей фракции Сергей Исаков.

Свое мнение он подтвердил и в разговоре с корреспондентом УНИАН: «Форма, в какой происходило голосование на сессии, была оскорбительной для депутатов: регионалы где-то собрались, тайком обсудили и вынесли в зал готовое решение. Лично мне это было неприятно».

«Понятно, что все, что происходит у нас в ПР, всегда происходит одинаково. Спускается установка, и они ее отрабатывают, - считает пресс-секретарь Николаевской областной организации Всеукраинского объединения «Батькивщина» Ярослав Индиков. - Потом через сессию протаскивают это решение и как наше «благословение». Выборы мэра на этот раз – ситуация вопиющая. Пришли и указали: будет этот! Были, конечно, подковерные войны. Но внутрипартийной дискуссии не было. Им сказали: надо! Они и проголосовали. С нами, насколько я знаю, никаких консультаций не было».

Хорош для всех

То, как происходили выборы, вызвало недоумение не только у оппозиционных депутатов, но и у многих горожан. Все выглядело узким партийным «междусобойчиком», участников которого не интересовало ни мнение оппонентов, ни рядовых николаевцев. Не понравилась форма. А вот личность Гранатурова, как ни странно, одобрила даже оппозиция.

Губернатор Николай Круглов так объяснил преимущества своего выдвиженца: «Он не один год исполнял обязанности заместителя городского головы, руководил аппаратом исполкома. В отсутствие Чайки неоднократно исполнял обязанности мэра города. Он моложе, жестче по характеру, имеет экономическое образование. Женжеруха на посту вице-мэра вел только транспорт, а Гранатуров отвечал за образование и социальную сферу, которая является приоритетной для руководства городом. В том, что его кандидатура – самая подходящая, у меня нет никаких сомнений».

Что касается партийной принадлежности, то Гранатуров для Партии регионов «всегда был ее членом». «Он – ветеран, наш человек, однопартиец», - говорят о нем в партии.

Многие подчеркивают, что назначение Гранатурова – очень правильное именно с точки зрения хозяйственой, поскольку у него огромный опыт управленца. А накануне зимы и отопительного сезона нельзя оставить город без руководителя.

«Если отбросить политику, Гранатуров - оптимальная кандидатура, - считает Сергей Исаков. – В данной ситуации это хороший выбор, а как сложится дальше, посмотрим. Юрий Исаевич - человек гибкий и сможет лавировать между интересами различных групп влияния».

Представитель «Батькивщины», депутат областного совета Ярослав Индиков утверждает: «Если считать любого представителя Партии регионов злом, то Юрий Исаевич – зло наименьшее. Ведь при назначении рассматривали, к примеру, представителей родственно-финансовых городских кланов Гуриков – Мультиков – Баевых. С Гранатуровым все же возможно достижение компромисса. Он долго работал с Чайкой, и многому у него научился. В том числе, общению не только с членами своей партии. Есть определенные моменты, скажем так, вселяющие робкую надежду на то, что при попытках нашей партии найти общий язык не будет глухой стены. Я не говорю, что он - идеальное решение для Николаева. Но из возможных, порой очень негативных вариантов, Гранатуров – наиболее приемлемый».

Первая попытка

Начальник юридического отдела Николаевского областного совета Татьяна Лабарткава пояснила УНИАН: по закону о местном самоуправлении городской голова избирается всем населением территориальной общины. В статье 42 говорится о том, что если городской голова не может осуществлять свои полномочия, то их осуществляет секретарь городского совета. В таком случае все полномочия городского головы переходят к секретарю. Не позднее, чем на 15-й день горсовет должен направить в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов городского головы. Ходатайство направлено, горсовет выполнил свою обязанность. Только вот когда Верховная Рада определит дату выборов, и определит ли ее вообще, неизвестно.

Народный депутат от Николаевской области регионал Артем Ильюк в мае нынешнего года лично представлял в Верховной Раде проект по выборам городского головы Николаева. Проект, в котором была указана дата проведения выборов – 28 июля – не был принят. Главной причиной этого Артем Ильюк называет разногласия внутри оппозиционных партий, которые «в преддверии президентской кампании «тянут одеяло» каждая в свою сторону. И без компромисса между ними ничего не получится».

«В этих разногласиях я вижу лишь борьбу оппозиции за кресло киевского мэра, но депутаты не думают о простых людях – о киевлянах, - сказал Артем Ильюк. - Тем более, они не думают о жителях областных городов, где сегодня необходимы выборы мэра. Мы готовим другой проект и другую дату выборов, так как считаем, что мэр в Николаеве и в других городах должен быть избран народом».

А зачем они, выборы?

Тем не менее, однопартийцы Артема Ильюка в Николаеве вообще уверены, что выборы не очень-то и нужны. Недавно в эфире программы «Добрый вечер» телеканала НИС-ТВ глава облсовета, член Партии регионов Игорь Дятлов заявил о том, что если выборов не будет до очередного срока – а это конец 2015 года, - то «ничего страшного не произойдет». По его словам, ситуация в Николаеве «стабильная», а Гранатуров прекрасно справляется со своими обязанностями (хотя ведь он на посту мэра полноценно проработал пока не более двух недель).

Каким может быть дальнейшее развитие событий в Николаеве? Если Верховная Рада все же примет решение о внеочередных выборах, то к их проведению и правящая партия, и оппозиция должны подготовить кандидатов. Впрочем, в «Батькивщине», как сказал Ярослав Индиков, считают, что начинать надо не с выборов мэра, а с выборов горсовета и добиваться в нем большинства. Иначе мэру от оппозиции в стане регионалов не протянуть больше двух сессий, «как произошло с мэром Южноукраинска, опппозиционером Андреем Стулиным».

Если же выборы так и не назначат, Юрий Гранатуров, действительно, будет руководить городом до очередных выборов, которые должны состояться в конце 2015 года. А любые выборы – это лотерея, как любят повторять политики, поэтому там будет виднее. Впрочем, выборная лотерея – дело не такое уж непредсказуемое, а потому, включив админресурс и используя весь арсенал имеющихся средств, власть наверняка сможет посадить в кресло мэра того, кто будет угоден ей.

«Если бы николаевцев очень сильно беспокоило, что у них нет законного мэра, они бы восстали, - признает Ярослав Индиков. - Но здесь, скорее, происходит, как у Гуттермана: «Скатав освободительное знамя, тираноборцы пьянствуют уныло, из искры может возгореться пламя, но скучно высекать его из мыла!». Возможно ли убеждать людей, что об них вытирают ноги, что их конституционные права попросту попираются? Глядя на настроения наших избирателей, мало верится, что из этого может случиться революционная ситуация. И ничего не изменится до тех пор, пока Чаусово и Врадиевка не станут пугающей практикой для всех, кто пытается попирать наши гражданские права».

Татьяна Филиппова