Тарасюк рассказал, что должны вспомнить те, кто хоть подумает о “ширке”

Любые предложения и заявления о создании широкой коалиции являются нереалистичными и никому не удастся пошатнуть единство демократических сил. Об этом в комментарии Официальному сайту Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” сказал заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Борис Тарасюк.

“В случае, если бы кто-то из нашей фракции и подумал о том, чтобы идти в широкую коалицию, он должен вспомнить о том, что мы имеем обязательства перед нашими избирателями, - отметил Тарасюк. - На выборы мы шли, обещая, что будем создавать лишь демократическую коалицию с БЮТ”.

Тарасюк напомнил, что еще в Соглашении об объединенной оппозиции, “которое подписали Юлия Тимошенко и Виктор Балога, четко зафиксировано наше стремление создать коалицию демократических сил. Кроме того, в документах о создании Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” четко зафиксировано, что мы не будем образовывать коалицию с партиями, которые входили в прошлую правящую “кризисную” коалицию”.

В то же время Тарасюк не исключил “возможности участия у коалиции или любого другого формата сотрудничества с Блоком Литвина”.

Напомним, что вчера депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Анатолий Матвиенко заявил, что в нынешних условиях лучший выход для Украины – «остается создание широкой парламентской коалиции при участии БЮТ, блока НУ-НС и Партии регионов». Он объяснил, что Юлия Тимошенко не хочет широкой коалиции потому что готовит себе «запасной вариант на президентские выборы».