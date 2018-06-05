Депутатские группы — новые права для мажоритарщиков и «тушек»

Фундамент под будущие баталии был заложен Партией регионов, подготовившей в начале сентября законопроект о снижении порога, необходимого для формирования депутатских групп с правами фракций с 32-х человек до 15-ти. На сегодняшний день, согласно закону «О регламенте», количество парламентариев в группе депутатов, которая приравнивается к фракции, не может быть меньше, чем в самой малочисленной фракции. Таковой, на данный момент, является Коммунистическая партия Украины, получившая на выборах 2012 года 32 мандата.

Потребность в снижении данного порога обусловлена, прежде всего, тем, что, несмотря на достаточное для формирования группы с правами фракции количество внефракционных депутатов (30 человек), договориться между собой эти три десятка смогут вряд ли. Причин для этого несколько.

Во-первых, внефракционные парламентарии разделены по территориальному принципу. «Попробуйте собрать мажоритарщика из Львова, Тернополя, Луганска и Севастополя вместе», - заявил УНИАН глава регламентного комитета Верховной Рады, народный депутат от Партии регионов Владимир Макеенко.

Во-вторых, объединиться мажоритарщикам мешают собственные бизнес-интересы, которые, вполне вероятно, могут создавать нездоровую конкуренцию в рядах потенциальной группы: одни равняются на Петра Порошенко, другие отдают предпочтение Игорю Еремееву, а третьи видят свое будущее вместе с Виктором Балогой. А также, важной для многих нардепов остается ориентация лидера потенциальной группы на власть либо на оппозицию.

В-третьих, на возможное объединение влияют и амбиции потенциальных лидеров депутатских групп. Здесь ключевую роль играет получение такой группой прав фракции. Поскольку это открывает возможность не только выступать на пленарных заседаниях Верховной Рады, но и претендовать на право голоса на согласительном совете руководителей парламентских фракций. Не говоря уже о том, что это позволяет разыгрывать «золотую акцию» группы при нехватке голосов на важных для власти или оппозиции голосованиях.

Ради «золотой акции» КПУ готовы объединиться со «Свободой»

Собственно, «золотая акция» коммунистов, которую они так долго использовали в прошлом и нынешнем созывах парламента, стала одним из факторов, повлиявших на появление подобного законопроекта. «Раскол» между Партией регионов и КПУ наметился еще весной, когда коммунисты вместе с оппозицией голосовали за отмену пенсионной реформы и льгот президента. Впрочем, так как провести эти решения через парламент не удалось, карта с созданием депутатских групп не была разыграна. Сегодня же Партии регионов просто надоело торговаться со своими «верными» соратниками для принятия тех или иных решений. Кроме того, учитывая, что Партия регионов заявляет себя заядлыми евроинтеграторами, дистанцироваться от КПУ перед подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС — логично.

Да, евроинтеграционные законы голосуются большинством, с учетом примкнувшей к ПР оппозиции. Но впереди — принятие государственного бюджета, которое вряд ли будет легким. К тому же, будет ли единой позиция народных избранников из всех фракций, когда в канун президентской избирательной кампании необходимо будет принимать другие решения, еще вопрос.

В этой связи естественно, что инициатива Партии регионов, позволяющая создавать небольшие депутатские группы с правами фракций и усиливающая позиции провластной партии в парламенте, не нашла отклика у коммунистов. Депутаты от КПУ настолько возмущены, что готовы объединиться с ВО «Свобода» ради сохранения собственного статуса. Речь идет о желании поддержать законопроект «свободовцев», запрещающий депутатам-перебежчикам создавать собственные депутатские группы. «Предоставление таким группам прав депутатской фракции может привести к дисбалансу в Верховной Раде, выделению дополнительных средств из бюджета на обслуживание новых фракций и нивелированию политической ответственности депутатов», - считают авторы документа Игорь Швайка и Алексей Кайда.

Вместо создания новых депутатских групп, «свободовцы» предлагают внефракционным парламентариям определиться: «присоединиться к одной из имеющихся депутатских фракций или остаться внефракционными».

Впрочем, несмотря на заявленную поддержку этой законодательной инициативы со стороны коммунистов, политологи считают, что это вряд ли произойдет. «Одно дело заявлять и совсем другое — принять решение на фракции и проголосовать. КПУ часто делают громкие заявления, но их действия никак эти заявления не подтверждают», - заявил УНИАН директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Батькивщина» отстаивает свои интересы

Не остается в стороне и фракция «Батькивщина», для которой возможность создания депутатских групп внефракционных парламентариев – буквально, удар ниже пояса. Напомним, после выборов 2012 года из самой крупной оппозиционной фракции начался «исход» народных избранников. На сегодняшний день «Батькивщина» уже потеряла девять «штыков» и вероятность «побега» еще четырех-пяти — достаточно велика.

Однако, если изначально представители оппозиции считали крайностью запрещать коллегам создавать депутатские группы, то сегодня их риторика в отношении этого вопроса изменилась. «Вообще запретить депутатам создавать депутатские группы — крайность... Мы не можем загонять внефракционных парламентариев во фракции, а перечень процессуальных прав в парламенте должен быть одинаковый для всех», - комментировал инициативу «регионалов» народный депутат от «Батькивщины» Сергей Сас.

Однако, прошло две недели и другой народный депутат от «Батькивщины» Владимир Яворивский, зарегистрировал еще один законопроект, запрещающий внефракционным парламентариям в количестве 15 человек объединяться в депутатскую группу. «Внефракционные народные депутаты, если считают, что не имеют достаточно полномочий, чтобы представлять интересы своих избирателей, могут вступать в депутатские фракции, которые уже существуют», - отмечает автор документа в пояснительной записке к нему.

Впрочем, эту законодательную инициативу политологи считают недемократичной. «Этот законопроект просто отражает интересы оппозиции. Но перспективы запрета формировать депутатские группы — сомнительны, у оппозиции недостаточно голосов, чтобы провести такой закон», - рассказал УНИАН руководитель центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, подобные запреты имели бы место лишь в том случае, если бы выборы в Верховную Раду проходили по старой избирательной системе — партийным спискам. «В этом случае можно было бы говорить, что только партии могут формировать фракции в парламенте, а тем, кто покинул фракцию, запрещено это делать. Но, когда по мажоритарным округам могут быть избраны беспартийные депутаты, то почему им нельзя создавать группы с правами фракций? Конституция этого не запрещает», - пояснил он.

Внефракционные поддержат инициативу Партии регионов

К слову, в «Батькивщине» допускают, что, если законопроект, разрешающий создавать депутатские группы по 15 человек будет вынесен в повестку дня Верховной Рады, он будет принят. «Возможно, это произойдет в последний день пленарной сессии», - рассказал УНИАН народный депутат Олег Медуница.

По его словам, все будет зависеть от мобилизации фракции Партии регионов и их аргументов для внефракционных парламентариев и коммунистов.

Но и без всякой мобилизации в рядах внефракционных готовы поддержать инициативу регионалов ради собственной выгоды. «За внефракционных депутатов-мажоритарщиков свои голоса отдали десятки тысяч избирателей. Мы не прятались за спинами партийных лидеров... И имеем не меньше прав на выступления в Верховной Раде и продвижения законодательных инициатив, чем фракции», - написал у себя в Facebook внефракционный Олег Ляшко.

Как бы там ни было, на текущей пленарной неделе у депутатов вряд ли дойдет до рассмотрения всех трех инициатив. Во всяком случае, по словам спикера Верховной Рады Владимира Рыбака, никто из руководителей парламентских фракций на Согласительном совете в понедельник не поднимал вопрос внесения законопроектов о внесении изменений в Регламент в повестку дня парламента.

Политологи допускают, что связано это с переговорным процессом, который ведется Партией регионов с внефракционными депутатами и коммунистами. «Независимые хотят иметь фракцию и они ее будут иметь. Другой вопрос: под кого сегодня создавать эту фракцию. У Партии регионов есть понимание того, что вероятные руководители устраивают не всех» - сказал Вадим Карасев.

В частности, на должность руководителя депутатской группы с правами фракции претендуют Игорь Рыбаков, возглавлявший в Верховной Раде прошлого созыва лояльную власти группу «Реформы ради будущего», а также совладелец группы компаний «Континиум» Игорь Еремеев.

Впрочем, по словам Карасева, нельзя исключать и возможности создания и оппозиционной депутатской группы. «Нельзя исключать и вариант объединения экс-представителей объединенной оппозиции. Для многих это очень удобная форма выхода из оппозиционных фракций: смена политического пола с сохранением лица», - пояснил он.

Учитывая назревающий раскол в рядах соратников Арсения Яценюка и растущее количество недовольных объединением с «Батькивщиной» «фронтовиков», такой сценарий вполне возможен.

Татьяна Урбанская