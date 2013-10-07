В прошлом году Гослекслужба вынесла 24 распоряжения о запрещении вакцин – нардеп

Об этом сообщил народный депутат, член ТСК по расследованию фактов нарушения законодательства Украины со стороны должностных лиц Министерства охраны здоровья Украины Павел Петренко.

«Только в прошлом году от некачественных вакцин умерло около 40 украинцев. Как следствие, Держликслужба винесла24 распоряжения о временном запрещении оборота вакцин. При такой ситуации отмена gmp-стандартов для вакцин является недопустимой», - отметил нардеп.

По его словам, в Украине необходимо популяризировать вакцинирование, однако качественными препаратами.

«Необходимо провести масштабную государственную программу популяризации прививок. Потому что в настоящий момент в Украине есть скрытая эпидемия кори и краснухи. В действительности это проблема национального масштаба».

Кроме того, родители детей, которым делают те или иные прививки, должны иметь право выбора. «Родители должны иметь возможность самостоятельно выбирать, чем вакцинировать ребенка: препаратом ли, купленным средствами госбюджета, либо официально доплатить определенную сумму и купить ту же вакцину, но европейского производителя».