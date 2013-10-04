Свободовцы принесли ФИФА националистическую символику на изучение

Об этом в эфире " Шустер.Live " сообщил депутат Алексей Кайда.

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"Сегодня Игорь Мирошниченко и Андрей Ильенко находились в Цюрихе и передали англоязычную литературу об украинских героях, украинской символике. Они пообещали через неделю нашим депутатам дать свои выводы" , - сказал депутат, которого цитирует Украинская правда.

На вопрос, нужен ли Украине закон о запрете использования фашистской символики, Кайда заявил, что "в тех советах, где "Свобода" имеет какое-то влияние, было принято решение о запрете коммунистической и нацистской символики на территории этих общин".

"У нас запрещено использование символики фашизма. Не запрещено, но надо запретить символику коммунизма – так как это одинаковые преступления. Поэтому сейчас вопрос не в наличии закона, а в исполнении его" , - ответил на этот же вопрос Арсений Яценюк.

Как сообщал УНИАН ранее, наблюдатель FARE (футбол против расизма в Европе) пожаловался ФИФА на проявления расизма на стадионе Львова во время матча 6 сентября между Украиной и Сан-Марино.

Наблюдатели FARE были разочарованы «ультраправыми баннерами», «штандартом дивизии СС «Галичина»; беспокойство FARE вызвал также ультраправый баннер Good night, left side, и человек на трибуне в майке с номером 88 - это момент представитель FARE расшифровал как Heil Hitler ( «Н»- 8-й номер буквы английского алфавита).

Из-за подачи апелляции Украиной матч со сборной Польши все же пройдет в присутствии болельщиков.