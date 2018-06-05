Операция «освобождение»: плюсы и минусы для Тимошенко и Януковича

Последние события в украинском политикуме свидетельствовали, что так или иначе вопрос Тимошенко будет решен до Вильнюсского саммита, на котором Украина планирует подписать соглашение об ассоциации с ЕС. А после того, как сегодня члены Мониторинговой миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский передали экс-премьеру предложение относительно выезда в Германию на лечение, которое она приняла, а президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании Юлии Владимировны, стало ясно: освобождение узницы №1 — дело нескольких дней.

Почему Европу не «разводят, как котят»

Какой бы способ «освобождения» Тимошенко не избрал Янукович, своими действиями он убивает двух зайцев. Во-первых, продемонстрирует скептикам из Европы, что он — человек слова. Обещал выпустить экс-премьера – и выпустил. Да, обещал в течение двух лет. Но, как бы там ни было, слово свое сдержал. «Учитывая, что ряд европейских политиков, которые весьма чувствительны к общественному мнению, «подписались» в поддержку Тимошенко, фокус с «разведением котят» у украинской власти в их отношении не прошел бы. Но, так как принципиальный и знаковый для них вопрос Тимошенко был решен, соглашение в Вильнюсе будет подписано, а Виктор Федорович получит репутационные дивиденды», - рассказал УНИАН политтехнолог Андрей Золотарев.

По его словам, с точки зрения внутриукраинских позиций от этого решения президент не сильно потеряет, но не сильно и приобретет. Во всяком случае, традиционный электорат главы государства вряд ли поймет этот шаг, так как «его сторонники стояли на том, что воровка должна сидеть».

Впрочем, эта ситуация не относится к разряду неисправимых. В частности, если, после подписания СА с ЕС, Виктору Януковичу перед президентскими выборами 2015 года удастся пусть не отменить, но хотя бы ослабить визовый режим для путешествующих в Европу украинцев, избиратели Виктора Федоровича могут и изменить свое мнение – дескать, игра с освобождением «врага» стоила свеч.

Однако существуют и другие мнения относительно имиджа украинского главы государства на Западе. Так, по словам президента аналитического центра «Открытая политика» Игоря Жданова, решение освободить Тимошенко не отобразится на репутации Виктора Януковича. «Это лишь даст возможность подписать соглашение об ассоциации, но существенно не изменит имидж президента. Все и в Европе, и в Украине понимают, кто такой Янукович», - рассказал УНИАН политолог.

В свою очередь, директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин уверен, что имидж президента Украины вследствие освобождения Леди Ю, напротив, резко ухудшится. «Потому что освобождение Тимошенко нужно Европе в двух смыслах. Во-первых, как способ оправдать уважаемых европейских политиков, которые рьяно защищали человека, осужденного за уголовные преступления и обвиняемого в преступлениях еще более тяжких... Во-вторых, и это намного более важно, освобождение Тимошенко – жест покорности со стороны якобы руководителей новой европейской «колонии». После подписания соглашения об ассоциации любое общение с ним будет сведено к минимуму, а в 2015 году ЕС примет только тот результат выборов, по которому Янукович президентом уже не будет», - считает он.

Удар по оппозиции

Во-вторых, так или иначе, своим решением отпустить Тимошенко Янукович лишит оппозицию главного символа - «мученицы Юли». Таким образом, водить по городам и весям «хороводы» с хоругвями узницы №1 троим лидерам (а, особенно, Арсению Яценюку), станет бессмысленно, и, таким образом, собирать массовые митинги будет сложнее. Лидеру «Батькивщины» для своего электората придется придумывать новые смыслы. «Вероятный отъезд Юлии Тимошенко не лечение в Германию — это капитуляция оппозиции и победа Партии регионов и персонально Виктора Януковича», - написал на своей страничке в Facebook внефракционный народный депутат Олег Ляшко.

По его мнению, это ловушка, поскольку, как только Тимошенко выйдет за границу, ей уже не дадут вернуться в Украину. И, тем более, принять участие в выборах. «Украина потеряет главного революционера», - считает парламентарий.

Подобные заявления не лишены оснований, считает политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, не стоит исключать, что одним из условий для освобождения Тимошенко является невозможность участия экс-премьера в политической жизни Украины, а также любых политических контактов за рубежом.

Впрочем, для Виктора Януковича даже в этом случае существуют риски во время президентской кампании 2015 года. «У ЕС остается еще один важный инструмент влияния на украинскую власть - «конфета» в виде кредитов Международного валютного фонда и европейских финансовых институтов, без которых экономическое положение Украины может оказаться весьма плачевным. А это может поставить крест на одиозных планах Виктора Януковича переизбраться на второй срок», - отметил политтехнолог.

С другой стороны, вероятное помилование не означает автоматического закрытия еще ведущихся против Тимошенко уголовных дел и расследований, по которым приговор суда вынесен не был. Закрытие этих дел (в частности, по убийству Щербаня) и полное прекращение преследования Тимошенко может быть использовано украинской властью, например, как аргумент в переговорах при ратификации Соглашения об Ассоциации с некоторыми странами ЕС. Таким образом, карту Тимошенко теоретически можно разыграть повторно.

Да и, наконец, не стоит забывать, что Юлия Тимошенко была неизменным «единым кандидатом» от всей объединенной оппозиции только в тот период, пока сидела в тюрьме. Теперь же ни лидеру «Свободы» Олегу Тягнибоку, ни, в особенности, главе «Удара» Виталию Кличко нет никакого смысла скрывать от общественности отсутствие намерений лишить себя приятной возможности помериться электоральной любовью на предстоящих президентских выборах. Иными словами, для всех нынешних лидеров оппозиции Тимошенко с правом баллотироваться в президенты автоматически становится конкурентом, стало быть, хрупкая монолитность оппозиционных рядов рискует стать еще более хрупкой и шаткой.

С глаз долой, из сердца вон

Что касается перспектив самой Юлии Тимошенко в сложившейся ситуации, то и у нее не все однозначно. Свобода – это, конечно, очень хорошо, но для самой Юлии Владимировны политические перспективы и возможность реализовать собственные амбиции важна не менее – не даром ведь сама она категорически отказалась просить помилования у Януковича. Ведь помилование — не означает реабилитацию. И принимать участие в президентской гонке 2015 года в случае помилования экс-премьер вряд ли сможет.

«Пока неясно, каковы будут условия ее лечения в Европе (понятно, что ЕС не будет исполнять любые гарантии ее неучастия в публично-политической жизни), каковы будут ее отношения с нынешней оппозицией... В конце концов, насколько отразилось на ней длительное тюремное заключение. Скорее всего, не смотря на все еще высокий уровень поддержки, Тимошенко будет очень сложно вписаться в новую, посттимошенковскую политику Украины. Она гибкий и сильный политик, но возвращение будет нелегким», - считает Василий Стоякин.

В свою очередь, политолог Алексей Красноперов придерживается еще более радикального мнения. По его словам, с каждым месяцем и годом ресурсов (организационных и публичных) у Юлии Владимировны будет становиться все меньше. «Ее партию, фактически, контролируют Яценюк и Турчинов. Маловероятно, чтобы они легко согласились вернуть партию как организационный инструмент в управление Тимошенко даже в случае ее освобождения и полной реабилитации», - рассказал он УНИАН.

Более того, если это и случиться, то в «Батькивщине» возникнет конфликтная ситуация, «которая только усугубит ее положение в электоральном и имиджевом отношении. Кроме того, у Тимошенко нет институционального ресурса: поста или мандата. А это закрывает ряд публичных и не публичных политических площадок. Учитывая, как ей тяжело генерировать и распространять информационные поводы из Качановки, не проще это будет делать и в случае отправки на лечение в Германию», - пояснил политолог.

В связи с этим, по его мнению, «даже не к 2017, а и к 2015 году она утратит свой политический вес настолько, что едва ли будет конкурентна на политической арене».

Возрождение «Каневской четверки»?

Как бы там ни было, существует несколько сценариев возвращения Тимошенко в отечественную политику. С одной стороны, экс-премьер может стать фактором разобщенности в рядах нынешней объединенной оппозиции. «Призрак «Каневской четверки» (предвыборное объединение четырех оппозиционных к президенту Леониду Кучме политиков, в результате разногласий которых из-за единого кандидата от оппозиции и распада за несколько дней до выборов президента, Леонид Кучма выиграл выборы и остался на второй срок, — УНИАН) давно бродит по Украине. Грубо говоря, существуют мнения, что, если Тимошенко примкнет к нынешней тройке лидеров оппозиции, то всех их победит», - пояснил Андрей Золотарев и добавил, что это отнюдь не означает победу оппозиционного кандидата по итогу президентской гонки.

С другой стороны, экс-премьер, находясь за рубежом, может, наоборот, превратиться в главную консолидирующую силу объединенной оппозиции. «Оказавшись за границей, она сумеет влиять на мнения в Европе, поскольку и в глазах украинского обывателя, и в глазах европейского будет оставаться пострадавшей», - отметил Золотарев.

В то же время, на успешное возвращение Тимошенко в Украину в качестве одного из главных политических игроков, могут повлиять экономические и социальные факторы. «Если экономическая ситуация в стране в 2014 году будет печальной, вероятны масштабные социальные протесты. А на этой волне, как Ленин на броневичке, Тимошенко может вернуться в страну», - считает политтехнолог.

«Где бы не находилась Тимошенко, туда переберется штаб украинской оппозиции. Не имеет значения, будет она находиться в Германии или здесь», - рассказал УНИАН директор компании стратегического консалтинга «Berta Communications», политтехнолог Тарас Березовец.

Впрочем, по словам эксперта, экс-премьер вряд ли получит возможность принять участие в президентской кампании 2015 года. Разве что давление ЕС на действующую власть для допуска Тимошенко к выборам будет таким же мощным, как и для ее освобождения.

Однако, по его мнению, даже если сама экс-премьер не будет брать участия в президентской гонке, Юлии Владимировне логичным будет приложить все усилия для победы оппозиционного кандидата. «Это будет ее пропуском на свободу», - уверен Березовец.

По его словам, экс-премьера вряд ли привлекает парламентская деятельность, поэтому прицела на выборы в Верховную Раду 2017 года у нее нет. «Скорее, она может стать премьер-министром в случае, если на президентских выборах победит Арсений Яценюк», - говорит Тарас.

При этом, политтехнолог не исключает, что Юлия Тимошенко при президенте Яценюке может «примерить» на себя и более экзотическую роль — генерального прокурора. И уж с этой должности сумеет «отыграться» на своих обидчиках.

Но этот сценарий пока что видится совсем уж фантастическим.

Татьяна Урбанская