Из-за войны между Белым Домом и Конгрессом закрылась Свобода

С 1 октября остров, где находится статуя Свободы, закрыт для посещения, как собственно и все остальные национальные парки и музеи Америки, финансируемые правительством. Отправлены в неоплачиваемый отпуск более 800 тысяч федеральных служащих, не работают полностью или работают в урезанном режиме многие государственные службы Америки.

К примеру, в сокращенном составе работает министерство юстиции (которому подчиняется американское Федеральное Бюро расследований), Госдепартамент, приостанавливают работу посольства США во многих странах (в том числе – в Украине), на половину отправлена в отпуск эпидемиологическая служба (ЦКЗ); практически полностью закрыта служба по наблюдению за соблюдением техники безопасности на рабочих местах, Бюро по контролю за торговлей алкоголем, табаком и оружием (АТФ), совет директоров по Радио- и телевещанию (известные медиабренды Голос Америки и Радио Свобода, хотя трансляции их эфиров будут продолжаться), и многие другие правительственные организации.

Это стало следствием финансового кризиса, возникшего из-за непринятия государственного бюджета США на следующий финансовый год, который в Америке начинается с 1 октября.

Американские газеты намекают, что сегодня страна стала фактически заложницей «политического терроризма» небольшой группы людей. Как известно, республиканцы, имеющие незначительный перевес в нижней палате парламента – Палате представителей – некоторое время назад приняли резолюцию о продлении финансового года в США на два месяца. В эту резолюцию республиканцы внесли одно небольшое дополнение, которое приостанавливает на год действие инициированного Бараком Обамой закона «Affordable Care Act» о реформировании системы здравоохранения. Меж тем, президент отказался подписывать этот документ, поскольку для американского лидера его принятие стало большим достижением – речь идет о том, что, среди прочего, каждый гражданин США должен иметь страховку, и, если у него нет для этого денег, государство выдает субсидию.

Обама не может отказаться от этого закона, поскольку это будет означать для него большой политический проигрыш. Не с руки отказываться от своих требований и республиканцам – никто не хочет проигрывать, поэтому, нижняя палата принимает свою редакцию, Верхняя палата – сенат, где большинство все-таки за демократами – возвращает ее обратно.

Такой «бюджетный футбол» происходил в Вашингтоне уже три раза.

Самое интересное, что настаивают на приостановке закона не все республиканцы, представленные в Нижней палате, а лишь их ультраправое крыло, состоящее всего из человек тридцати. Однако, эти 30 конгрессменов угрожают спикеру Нижней палаты Джону Бонеру развалом большинства и даже шантажируют Бонера его отставкой, если он поставит на голосование компромиссную бюджетную резолюцию, то есть – без пункта об отмене медицинской реформы. Кстати, компромиссный вариант, по оценкам экспертов, имеет все шансы пройти через нижнюю палату – как раз из-за того, что не все республиканцы категорически настроены против этого закона, а в сенате у Обамы есть большинство Демократов. Но спикер, опасаясь за свои политические перспективы, пока стоит на своем и на голосование компромиссную резолюцию выносить отказывается.

Переговоры между Белым домом и Конгрессом, призывы через СМИ пока ничего не дают – никто не хочет идти на компромисс, и, таким образом, Америка уже четвертый день живет без финансирования правительства. Но все это только «цветочки» по сравнению с тем, что может произойти после 17 октября, если к этому времени Конгресс не повысит потолок государственного долга (который уже сейчас достиг астрономической цифры в 16 триллионов 963 миллиарда долларов). Сегодня в американской прессе звучат высказывания, что отказ от пересмотра потолка госдолга может привести к самому серьезному экономическому спаду со времен Великой депрессии, и к дефолту США, что может обрушить всю мировую финансовую систему.

Министерство финансов США обнародовало в четверг доклад, посвященный теме потенциальных макроэкономических эффектов из-за неспособности Конгресса поднять долговую планку. Минфин считает, что если вопрос о повышении планки госдолга не будет решен вовремя, курс доллара может резко упасть, последствиями этого также могут стать замораживание кредитных рынков, а также финансовый кризис, который может стать гораздо хуже, чем в 2008 году.

«Соединены Штаты никогда не объявляли дефолт по своим обязательствам, а доллар США и казначейские ценные бумаги находятся в центре международной финансовой системы. Дефолт, возможно, будет беспрецедентным и имеет потенциал быть катастрофическим: кредитные рынки могут заморозиться, стоимость доллара может резко упасть, процентные ставки в США могут подскочить, негативные побочные эффекты могут чувствоваться по всему миру, могут наступить финансовый кризис и рецессия, которые повторят события 2008 года или станут еще хуже», - говорится в документе.

Ну, а пока, не считая туристов и правительственных служащих, отправленных в отпуск, Америка живет обычной жизнью. Работают все школы и медицинские учреждения, трудится полиция и другие экстренное службы. Вывозится мусор, чинятся дороги, ходит городской транспорт, работают аэропорты, железнодорожные и автобусные станции.

Дело в том, что, например, полиция в Соединенных Штатах финансируется не из федерального бюджета, а из бюджетов местных, это же касается школ и медицинских учреждений, если они, конечно, вообще не имеют частную форму собственности.

Армия, несмотря на федеральное финансирование, получает деньги в полном объеме (кроме гражданских лиц, работающих на Пентагон), финансируются и все социальные программы, в том числе выплачиваются пенсии и пресловутые субсидии на медицинские страховки. Получают зарплату и конгрессмены, оплата труда которых предусмотрена отдельным законом.

В супермаркетах нет очередей, никто не скупает продукты. К примеру, в Нью-Йорке местные жители с интересом слушают новости с «полей бюджетных сражений», горячо обсуждают этот вопрос во время ланча, особенно, если кто-то из родственников работает на правительство. Но, на вопрос пережившего лихие 90-е украинца о том, не пора ли начать запасаться продуктами на случай дефолта, отвечают, что обносить прилавки надо разве что перед ураганами природными, а не политическими.

Исключение на фоне всеобщего иронического отношения к происходящему составляет столица США – Вашингтон, городские службы которого финансируются из правительственного бюджета. В городе может настать коллапс, если в ближайшее время не решится вопрос с федеральным финансированием.

Америка не в первый раз сталкивается с подобной проблемой, в 90-х годах, при правлении Клинтона, такая ситуация возникала несколько раз, и страна жила без правительственного финансирования от трех дней до двадцать одного дня. Кстати, не смотря на то, что многие госслужащие отправлялись в вынужденный отпуск за свой счет, все предыдущие разы парламент, как говорится, задним числом, принимал решение об оплате «вынужденных выходных» для бюджетников.

Что будет в этот раз – прогнозировать сложно, особенно, если США-таки объявят дефолт после 17 октября.

Хотя сам спикер Нижней палаты Бонер, как пишет сегодняшняя «Нью-Йорк Таймс», не видит трагедии во временном прекращении финансирования правительства, тем не менее, обещает не позволить дефолт. Так что не исключен вариант, что Конгресс в последний день, числа эдак 16-го, повысит планку госдолга. Но, при этом, скорее всего, не проведет финансирование правительства, пока не добьется от Обамы каких-либо уступок.

Елена Гитлянская, Нью-Йорк