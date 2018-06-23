Как, не имея коалиции, спасти парламент от роспуска

Невзирая на обещания вот-вот подписать коалиционное соглашение, очень вероятно, что до 24 июня ни одна коалиция таки создана не будет.

Не придут коалицианти к консенсусу относительно земли, структуры Кабмина, местного самоуправления, а самое главное – должностей. Президент будет хранить позицию „над дракой”, не отдавая преимущества ни одному из вариантов коалиции. Ведь у него вырисовывается достаточно удобная позиция, широкое поле для политического маневра. Конституция предоставляет ему право после 24 июня распустить парламент (истекает месячный срок после первого заседания ВР, отведенный для формирования большинства). Но Основной Закон не обязывает его это делать. Поэтому Президент имеет все возможности хранить на неопределенный срок право роспуска, держа его над парламентом, словно дамоклов меч. В то же время Виктор Ющенко, вопреки установившимся представлениям, вполне способен разогнать высший законодательный орган, который не оправдал доверия избирателей. Ведь он не раз демонстрировал, что его политические действия формальной логике не поддаются. Взять хотя бы назначение Юлии Тимошенко главой правительства... Разве не понятно было с самого начала, что честолюбивая леди Ю будет играть собственную игру? А роспуском парламента Президент может хотя бы на некоторое время понравиться общественности. Что для Виктора Андреевича является незаурядным искушением.

Следовательно, тем, кто не хочет новых выборов, придется искать противоядие. Есть все основания считать, что новых выборов абсолютно не хотят „люби друзи”, поскольку „Наша Украина” стремительно теряет даже ядерный электорат. Да и сколько же можно трясти мошной, он же имеет дно. Не бездонной является даже мошна „донов”. Говорят, что, невзирая на позерную готовность идти на повторные выборы спикеров партии Регионов типа Евгения Кушнарева, финансисты ПР совсем не в восторге от перспективы тратить новые миллиарды долларов.

Поэтому штабам этих сил приходится думать над тем, как отвернуть вероятность повторных парламентских выборов. Да еще и решить вопрос дерибана парламентских должностей.

Здесь и всплывает один интересный рецепт, основанный на конституционный норме о том, что Президент осуществляет роспуск парламента „после консультаций с председателем Верховной Рады”. Следовательно, если председателя ВР не будет иметься в наличии, то главе государства не с кем будет проконсультироваться и распустить ВР.

Теперь представим себе, что те 230 парламентских штыков, о которых уверенно говорил Виктор Янукович (Донбасс порожняк не гонит!), действительно избирают до 24 числа президиум Верховной Рады и глав парламентских комитетов, но с „маленьким” уточнением. Председателя ВР они при этом не избирают. Правда, предварительно они должны откорректировать норму регламента ВР, которая привязывает выборы руководства парламента к созданию коалиции. Но это легко сделать, имея простое большинство голосов.

В дальнейшем сложится интересная ситуация. Коалиции нет. Парламент работает под председательством первого вице-спикера (например, от ПР) и просто вице (скажем, от НУ), принимает законы. А Президент этот бескоалиционный парламент распустить не может, потому что не может провести откровенную мужскую консультацию со спикером.

Правда, при желании он может мстить – запрещать законы. Тем более, что в таком случае следует ожидать законов очень популистского пошиба. И эти законы не будут вступать в силу, поскольку нет спикера, который, по Конституции, должен их подписывать через определенный срок.

А Конституционный Суд всей этой вакханалии толкования дать не сможет. На принятии присяги новыми членами КС в парламенте должны быть собравшиеся Президент, премьер и... спикер. Которого нет!

Вот такая ситуация. К счастью, очень и очень гипотетическая: трижды отставленное правительство, безглавый парламент, отсутствующий Конституционный Суд, Президент без полномочий, отсутствующая парламентско-правительственная коалиция...

Николай Писарчук