В НУ-НС считают, что из идеи мегапартии Ющенко ”ничего путного не выйдет”

Лидер Украинской республиканской партии “Собор”, народный депутат из фракции НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО считает бесперспективной идею создания единой партии на основе блока «Наша Украина - Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Черновцах А.МАТВИЕНКО заявил, что придерживается концепции – создать несколько партий нового образца, чем создать единую мегапартию из блока НУ-НС, потому что «из этого ничего путного не выйдет».

«Если у нас есть такой уникальный эксперимент, что с невероятного доверия народа к «Нашей Украине» теперь все умножено на ноль, то этот ноль тянется за нами, куда бы мы не убегали и за какие бы названия не прятались. Поэтому «Наша Украина» должна сегодня определиться – она состоит из разных частей. Там есть национал-демократы, либералы, социалисты и даже коммунисты. Я говорю об этом впервые публично, что нам важно прийти к объединенной партии через такое очищение, которое сейчас очень трудно организовать», - отметил А.МАТВИЕНКО.

По его словам, хоть эта дорога «сложная», но «нам не нужно стыдиться – есть три субъекта «Наша Украина», «Народная самооборона» и «Правица». «Возможно в такой конфигурации мы и пойдем в следующий блок, но чтобы это было три партии. Перед этим должны «Правицу» создать как единую патриотическую партию. Из остатков блока НУ-НС может создаться какая-то параллельная нам либерально-демократическая сила и социалистическая сила с лозунгами ЛУЦЕНКО, потому что эта ниша сегодня пуста», - рассуждает политик.

В то же время А.МАТВИЕНКО убежден, что под эти новые политические силы нужны «новые харизматичные личности». «Не хочу упрекать наших ближайших партнеров, но мы не можем дальше объединяться, эксплуатируя лишь собственное «Я», по принципу «я наилучший, а все другое после меня и вокруг меня давайте объединять». Так мы никогда не объединимся и не ответим на вызовы Украины», - считает лидер УРП “Собор”.

Он добавил, что такая концепция пока «не имеет особой приверженности», поскольку, “Наша Украина” желает формировать партию «административно снизу». «Но на любую конференцию власть может нагнать сколько угодно людей и решением численности «передавить» на этой конференции любое решение. Тогда это будет не новая партия, а будет а-ля «Наша Украина», которая сейчас уже не способна реагировать на вызовы времени», - убежден А.МАТВИЕНКО.