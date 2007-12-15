Старая власть Крыма захватила всё побережье и не отдает новой

Первый вице-спикер Верховной Рады Автономной Республики Крым Сергей ЦЕКОВ заявляет, что предыдущая власть автономии мешает нынешней решать земельный вопрос на полуострове.

Так С.ЦЕКОВ прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в районе Судака, где должен был состояться снос самовольных строений на незаконно захваченных земельных участках, однако судебное решение так и не было выполнено.

«Та ситуация, которая сегодня наблюдается в земельных отношениях в автономии, создана при попустительстве предыдущего руководства Крыма. Я имею в виду Верховный Совет прошлого созыва и прошлый состав Совета министров. В это время совершенно бессистемно была роздана почти вся земля на побережье Крыма – как на ЮБК, так на западе и востоке. Мы все знаем, как эта земля сегодня застраивается - никаких генпланов, никакой инфраструктуры, никакого четкого понимания того, как должны эти регионы развиваться. Кроме того, совершенно не решались вопросы, связанные с выделением земельных участков под индивидуально-жилищное строительство. В результате мы столкнулись сегодня с проблемой тотальных самозахватов», - говорится в комментарии С.ЦЕКОВА, текст которого передан агентству УНИАН.

По словам первого заместителя председателя крымского парламента, нынешняя власть автономии «пытается навести порядок не только в вопросах выделения земли, но и по решению судов снести то, что захвачено незаконно». Однако, по выражению С.ЦЕКОВА, предыдущее руководство Крыма пытается вставить «палки в колеса» нынешнему руководству автономии. «Сегодня бывшее руководство Верховной Рады АРК, уже будучи народными депутатами Украины, через администрацию Президента, Кабинет Министров страны и Министерство внутренних дел пытается активно вмешаться в процесс борьбы с незаконно занятыми землями у себя на «вотчине» и не дает нам возможности решить эту проблему в соответствии с законом», - заявил С.ЦЕКОВ.

Он также подчеркнул, что, несмотря на вмешательство, крымская власть «все равно порядок в земельной сфере наведет». «Все земельные участки, которые были незаконно захвачены на территории полуострова, будь-то юг, восток или запад - мы освободим. И если для этих целей опять понадобятся бульдозеры – пройдем бульдозерами», - заявил первый вице-спикер.