Нацбанк выпустил монеты, посвященные освобождению Донбасса (фото)
13:27, 01 октября 2013Политика
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Монета номиналом 10 грн в действительности стоит 575 грн.
Серебряных монет ко Дню освобождения Донбасса выпущено 3 тыс. / Фото: donetsk.comments.ua
Вчера 30 сентября НБУ ввел в обращение памятные монеты номиналом 10 и 5 гривен «Освобождение Донбасса от фашистских захватчиков».
Как сообщили в пресс-службе НБУ, выпуск этих монет посвящен юбилейной дате - 70-летию освобождения Донбасса от оккупантов.
Монета «Освобождение Донбасса от фашистских захватчиков» номиналом 10 гривен изготовлена из серебра тиражом 3000 штук. Ее продают за 575 грн.
Монет номиналом 5 грн выпустили 30 тыс. / Фото: donetsk.comments.ua
Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, тираж 30 000 штук, а стоимость - 20 грн.
Над созданием монет работали художники и скульпторы: Владимир Атаманчук, Святослав Иваненко, Светлана Дуденко и Роман Чайковский.
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