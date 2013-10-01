Нацбанк выпустил монеты, посвященные освобождению Донбасса (фото)

Вчера 30 сентября НБУ ввел в обращение памятные монеты номиналом 10 и 5 гривен «Освобождение Донбасса от фашистских захватчиков».

Как сообщили в пресс-службе НБУ, выпуск этих монет посвящен юбилейной дате - 70-летию освобождения Донбасса от оккупантов.

Монета «Освобождение Донбасса от фашистских захватчиков» номиналом 10 гривен изготовлена ​​из серебра тиражом 3000 штук. Ее продают за 575 грн.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена ​​из нейзильбера, тираж 30 000 штук, а стоимость - 20 грн.

Над созданием монет работали художники и скульпторы: Владимир Атаманчук, Святослав Иваненко, Светлана Дуденко и Роман Чайковский.