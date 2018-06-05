Обещанного три года ждут: как партии выполняют свои обязательства перед избирателями

Традиционно принято считать, что наибольшую эффективность в реализации своей избирательной программы, заручившись поддержкой правительства и президента, имеет партия власти. Однако две сессии нынешнего созыва Верховной Рады продемонстрировали, что и оппозиция может настоять на выполнении тех или иных своих обещаний. Пример тому — действия УДАРа и «Свободы» в феврале 2013 года, когда представители парламентского меньшинства сумели обеспечить персональное голосование своих коллег по депутатскому корпусу. После этого Верховная Рада внесла соответствующие изменения в закон о Регламенте, а президент утвердил новые правила своей подписью. К сожалению, считать это стопроцентным успехом не приходится. Хотя бы потому, что и сегодня, несмотря на принятый закон, журналисты «ловят» парламентариев на кнопкодавстве изо дня в день.

Коммунистам мешает оппозиционность

По части раздачи обещаний ни одной из политических сил, представленных в парламенте, не сравниться с коммунистами. КПУ уже много лет делает ставку на социальную сферу и сулит украинцам одно и то же: полную занятость и достойную оплату труда, установление реального прожиточного минимума, высокие пенсии (не указывая, впрочем, конкретных цифр), а также прогрессивное налогообложение, бесплатную медицину, социальное страхование и проч.

«Мы не будем голосовать ни за один законопроект, пока не будет отмены пенсионной, медицинской реформы, а также не будут решены вопросы с задолженностями по заработным платам», - обещал лидер КПУ Петр Симоненко в начале каденции.

Но, по итогу двух сессий парламента, коммунисты регулярно поддерживали законодательные акты правительства или Партии регионов. Последние же не особо стремились голосовать за инициативы КПУ.

По признанию самих депутатов-коммунистов, возможности выполнить свои обещания КПУ сегодня не имеет в связи со своей... оппозиционностью. «Реализовать предвыборную программу в условиях оппозиционности невозможно. Поэтому любая партия ведет борьбу за власть: иметь как минимум свое представительство в структурах исполнительной власти, в Кабинете министров. На сегодняшний день у КПУ нет ни одного члена правительства, ни одного министра. В рамках тех парламентских возможностей, которые сегодня есть у партии, мы готовы реализовывать свою программу», - рассказал УНИАН народный депутат от КПУ Спиридон Килинкаров.

По его словам, в седьмом созыве коммунисты подали на рассмотрение Верховной Рады около 80 законопроектов, треть из которых касаются наполнения бюджета, еще часть — справедливого распределения финансов в плане социальной защиты. «К сожалению, часть законопроектов, по разным причинам, не выносятся в сессионный зал», - посетовал парламентарий.

Одним из главных провалов коммунистов можно назвать пенсионную реформу. Законопроекты о ее отмене (один от КПУ, второй — от оппозиции) выносились в сессионный зал дважды. Но ни один документ ни разу не набрал нужного количества голосов. Следующим шагом в выполнении этого предвыборного обещания, по словам первого замглавы спикера Верховной Рады, коммуниста Игоря Калетника, станет очередная регистрация законопроекта в парламенте.

Еще одним провальным обещанием, которое, впрочем, вообще вряд ли будет когда-либо выполнено, является признание русского языка вторым государственным. Ни одной законодательной инициативы по этому вопросу в Верховной Раде зарегистрировано не было.

К слову, говорить, что коммунисты две сессии Верховной Рады вовсе ничего не делали, будет несправедливым. К примеру, в экономической части своих обещаний КПУ выступала за прекращение сотрудничества Украины с МВФ. Да, тот факт, что Международный валютный фонд заморозил отношения с Киевом, не их заслуга. Но, так или иначе, это обещание КПУ, на сегодняшний день, выполняется.

В плюс коммунистам можно записать и попытку провести референдум о вступлении Украины в Таможенный союз. Эта идея не нашла поддержки в Центральной избирательной комиссии и не увенчалась успехом. Однако само усилие провести плебисцит демонстрирует хотя бы желание КПУ выполнять свои обещания.

Как бы там ни было, итог исследования предвыборных обещаний коммунистов довольно печален: они до сих пор не упразднили институт президентства, не открыли своим избирателям возможность отзывать депутатов и судей, не оправдавших доверие, а также не ликвидировали льготы и привилегии для чиновников всех уровней. Не сложилось у КПУ ни с выведением экономики из тени, ни с противодействием роста цен и тарифов, ни с возвращением капиталов из иностранных банков.

«Свобода» без люстрации

Среди главных политических обещаний непримиримого врага коммунистов - «Свободы» - можно определить три: собственно, запрет КПУ, проведение люстрации и активная борьба с русским языком. Наибольшую активность, пожалуй, свободовцы проявили именно по последнему пункту.

Сначала в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О функционировании украинского языка как государственного и порядок применения других языков в Украине», который, в частности, запрещал использование букв «Ы» и «Ё». Чуть позже, в марте, народный депутат от ВО «Свобода» Ирина Фарион пыталась в суде доказать, что аппарат Верховной Рады не обеспечивает «перевод на государственный язык выступлений, вопросов, реплик народных депутатов на заседаниях Комитета ВРУ по вопросам науки и образования».

Впрочем, весной свободовцы всячески саботировали выступления своих коллег по депутатскому корпусу в сессионном зале на русском языке. В июне в парламенте был зарегистрирован проект закона, который предусматривает уголовную ответственность от 3 до 7 лет лишения свободы за действия, направленные против украинского языка.

В борьбе за язык «Свобода» несколько подзабыла о своей борьбе против коммунистической идеологии и, собственно, Коммунистической партии Украины. На этом поприще их «обскакал» внефракционный депутат Олег Ляшко, который в апреле зарегистрировал законопроект «О запрете деятельности КПУ». Парламентарий аргументировал необходимость принятия такого закона тем, что украинские коммунисты, выступая за возобновление союза государств бывшего СССР, являются угрозой государственного суверенитета Украины. До голосования за этот документ дело не дошло.

Но самым провальным пунктом предвыборной программы ВО «Свобода» стало обещание провести люстрацию. Перед выборами и сразу после них это слово звучало едва ли не на каждом эфире с участием свободовцев. Но с открытием третьей сессии Верховной Рады радикально настроенные оппозиционеры несколько поумерили свой пыл.

Действительно, имея лишь 36 голосов в парламенте, ни выразить недоверие и отправить в отставку Кабмин Николая Азарова, ни принять закон об импичменте президента, у «Свободы», объективно, не получилось бы. К слову, не помогли свободовцам выразить недоверие правительству и их коллеги по оппозиционному лагерю. Напомним, в апреле 2013 года оппозиция собрала 174 подписи из 150 необходимых за резолюцию недоверия Кабмину. Однако во время голосования по этому вопросу Верховная Рада не смогла набрать достаточно голосов: решение поддержали всего 190 народных депутатов при 226 необходимых. При этом, 14 голосов не дала сама оппозиция. В голосовании не приняли участия семь депутатов от «Батькивщины» и семь – от партии УДАР.

В этой связи не удивительно, что «Свободе» не удалось выполнить и другие пункты своей избирательной программы: отменить пенсионную реформу, Налоговый кодекс или закон «Об основах государственной языковой политики», принятый еще прошлым созывом Верховной Рады, а также внедрить новую систему голосования народных депутатов по отпечатку пальца или ввести обязательный экзамен по украинскому языку для госслужащих.

Что касается экономического блока обещаний, с ними также не все гладко. Свободовцам, как, впрочем, и коммунистам, пока не удалось провести реприватизацию, запретить приватизацию стратегических предприятий, или вернуть в коммунальную собственность предприятия электро-, газо-, тепло- и водоснабжения. Не говоря уже о том, что не получилось отменить НДС, дать украинцам беспроцентные кредиты на открытие собственного дела, установить «прогрессивные налоги на роскошь» или вернуть в Украину все капиталы из оффшоров.

«Батькивщина» и «Юле – волю»

Не избежала традиционного популизма в обещаниях и самая крупная оппозиционная фракция Верховной Рады - «Батькивщина». В частности, в социальном блоке предвыборной программы, соратники Яценюка и Турчинова обещали для всех работающих, в том числе, госслужащих, установить пенсии на уровне 65% среднемесячной зарплаты, а военным, оперативникам и спасателям — 80%. Более того, в «Батькивщине» сулили дать возможность украинцам самостоятельно решать, когда уходить на заслуженный отдых, а работающим пенсионерам платить и пенсию, и зарплату.

Также «Батькивщине» не удалось остановить поток контрабанды, принять Кодекс экономического роста, который предусматривает введение лишь 7 налогов вместо действующих 135, повысить минимальную зарплату до 2400 грн и вдвое увеличить зарплаты бюджетников. Более того, подобных инициатив в Верховной Раде никто не регистрировал.

С отменой спецпенсий также не сложилось, но этот пункт предвыборных обещаний можно считать частично выполненным. Законопроект «Об отмене необоснованных льгот и привилегий для лиц, уполномоченных выполнять функции государства» был вынесен в сессионный зал и за него проголосовали оппозиционеры, коммунисты и большинство внефракционных. Для принятия документа не хватило 23-х голосов.

Впрочем, до введения моратория на повышение тарифов ЖКХ у депутатов руки не дошли вовсе, хотя это обещание «кочует» от созыва к созыву, но остается только на бумаге. Зато было выполнено обещание продлить мораторий на продажу земли до 2016 года: соответствующий законопроект получил поддержку в Верховной Раде.

Выполнение политического блока предвыборной программы «Батькивщины» выглядит несколько лучше социального. Так, одно из ключевых обещаний - законопроект N2220 «О порядке импичмента президента» - был внесен в парламент в самом начале второй сессии, в феврале, но до сих пор не был рассмотрен Верховной Радой.

Представители «Батькивщины» регистрировали в Верховной Раде и обещанный избирателям законопроект об отмене неприкосновенности парламентариев, судей и президента. Однако эти законодательные инициативы не набрали нужного количества голосов. В то же время, когда на голосование в сессионном зале был вынесен законопроект о лишении неприкосновенного статуса только судей и парламентариев (без президента), от «Батькивщины» за этот документ проголосовал лишь один депутат (почти в полном составе законопроект поддержали только коммунисты).

Кроме того, оппозиционеры взялись разрабатывать законопроект о внесении изменений в Конституцию, который позволит выгонять из парламента «тушек», но пока такой документ не зарегистрирован в Верховной Раде.

Частично выполненным можно считать и одно из главных обещаний «Батькивщины» - декриминализация статей Уголовного кодекса Украины, по которым осуждена экс-премьер Юлия Тимошенко. Соответствующий законопроект был вынесен на голосование еще в январе 2013 года. Однако набрать достаточного количества голосов для его принятия не удалось.

Тем не менее, одно достижение оппозиции все же стоит отметить. Одной из приоритетных задач на выборах 2012 года «Батькивщина» ставила подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС (наряду с сохранением партнерства с Российской Федерацией). Учитывая, что на первой пленарной неделе третьей сессии Верховной Рады седьмого созыва пакет евроинтеграционных законов был принят (хотя это заслуга не только оппозиционеров), это можно записать оппозиции в плюс.

«Европейский выбор, европейские ценности, европейские нормы жизни, стандарты экономики, морали — один из пунктов нашей программы за много лет существования партии. Сегодня европейский выбор объединил сессионный зал. Но сказать, что это победа оппозиции — не могу, это будет не скромно. Это — победа Украины», - заявил УНИАН народный депутат от «Батькивщины» Иван Кириленко.

УДАР ударил по коррупции

Наиболее результативной в оппозиционном лагере в плане выполнения предвыборных обещаний можно назвать работу партии УДАР. Главную ставку ударовцы сделали на борьбу с коррупцией. В апреле-мае 2013 года Верховная Рада приняла пакет антикоррупционных законов, которыми пересматриваются превентивные антикоррупционные механизмы и процедура конфискации в соответствии с международными стандартами, а также урегулирован вопрос ответственности за коррупционные правонарушения и введена ответственность юридических лиц за совершенные в их интересах или от их имени коррупционные преступления. «Это был один из первых ударов УДАРа и мы последовательно выполняем ту программу, которую декларировали», - рассказал УНИАН народный депутат от партии УДАР Виктор Чумак.

Следующим шагом, по его словам, станет облегчение работы бизнеса. «На сегодняшний день существует соответствующий проект закона относительно уменьшения административного давления, который был подан и на прошлой сессии», - пояснил парламентарий.

Законопроектом «О ликвидации чрезмерного регулирования» предлагается остановить действие около 80-ти законодательных актов, которые, по мнению депутатов от УДАРа, давят на бизнес и загоняют его «в тень».

Впрочем, сами УДАРовцы признают, что выполнять предвыборные обещания — работа комплексная и долговременная. И, чтобы воплотить, к примеру, экономические и социальные посулы, сначала необходимо отладить правоохранительную систему.

Из невыполненных обещаний: УДАРу не удалось обязать чиновников, а не граждан, собирать все необходимые справки, сократить количество налогов или ввести механизм отзыва депутатов всех уровней. Даже попытка лишить парламентариев льгот (как уже было описано выше) не увенчалась успехом, несмотря на то, что все фракции, представленные сегодня в Верховной Раде, не раз обещали отказаться от преференций.

Таким образом, гарантировать, что Верховная Рада поддержит идею народного вето или народного вотума недоверия, снова объединит полномочия главы Киевской городской государственной администрации и мэра столицы, позволит оставлять 100% налога на доходы физлиц, налога на землю и налога на недвижимость на местах, УДАРовцы не берутся.

«Руїну подолано — стабільність досягнуто»

Самой крупной фракцией и в Верховной Раде прошлого созыва, и в нынешнем составе парламента, является Партия регионов, получившая на выборах 2012 года 208 депутатских мандатов. Учитывая тот факт, что для большинства регионалов эта каденция не первая, программа «покращень» от Партии регионов «От стабильности к благосостоянию» сделана на славу: она насыщенная и детальная. Хотя реализация этих посулов потребует не одной парламентской каденции.

Впрочем, несмотря на совместные усилия всех ветвей власти по ее воплощению в жизнь, некоторые обещания начали реализовываться задолго до того, как регионалы пришли к власти, некоторые пункты программы Партии регионов выполнены лишь частично, а некоторые — и вовсе провалены.

Ключевыми обещаниями в социальном блоке предвыборной программы регионалов стали: повышение пенсий и заработных плат бюджетникам, улучшение системы здравоохранения, доступное жилье для украинцев. И по всем этим пунктам, выражаясь языком чиновников, «стабільність досягнуто».

К примеру, по программе «Доступное жилье» (государственная ипотека под 3% годовых), инициатором которой еще в начале 2012 года выступил глава государства, Кабмин утвердил механизм удешевления стоимости ипотеки. С одной стороны, согласно отчетам Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, за время действия этой программы около 8 тысяч украинских семей обзавелись квартирами, более 2 тысяч из них — в 2013 году. С другой – в ведомстве сетуют, что в восьми областях программа не выполняется вовсе. Наиболее очевидная причина — скудность государственной казны.

Так, во время старта программы, государство обещало за семь лет выделить на ее реализацию не меньше 28 млрд грн, и в 2012 году, перед началом избирательной гонки за депутатские кресла, на «Доступное жилье» из бюджета ушел первый миллиард. Но уже в 2013 году, после победы Партии регионов на парламентских выборах, казна «расщедрилась» на сумму в три раза меньше — 300 млн грн. Как бы там ни было, сказать, что этот пункт предвыборных обещаний не выполняется — нельзя. Тем временем, в улучшении жилищных условий, по данным Госстата, нуждается более миллиона украинских семей.

Частично выполняется и другой блок социальных посулов Партии регионов, касающийся здравоохранения. Одним из важных пунктов этого блока стало обещание снизить цены на лекарства первой необходимости на 30%, что и было сделано.

Еще одним пунктом обещаний стало переоборудование родильных домов и открытие перинатальных центров в каждой области. Опять же — с легкой руки президента страны, так как подобный проект (только с другим названием) был прописан под выборы главы государства еще в 2010 году. «Три года назад мы только подняли этот вопрос, но сегодня уже есть результаты», - подтвердил и сам Виктор Янукович в интервью украинским телеканалам.

На сегодняшний день, по данным Министерства здравоохранения, перинатальные центры уже открыты в 11 областях Украины. По словам главы государства, за время их работы детская смертность снизилась на 26%, материнская — на 32%. Поэтому в остальных регионах планируется закончить строительство таких центров уже в 2014 году.

Что касается социальных гарантий у медработников (как составляющей успеха медицинской реформы) и других сотрудников бюджетной сферы, Партия регионов в своей предвыборной программе гарантировала среднюю зарплату для медперсонала в размере 5,5 тыс грн., а врачей — 8 тыс грн. Впрочем, не уточняя сроков. Поэтому, учитывая тот факт, что средняя зарплата врача составляет около 4 тыс грн. (вдвое меньше обещанного), на реализацию этого обещания регионалам еще понадобится время.

«Наша главная цель и задача, чтобы доходы наших граждан поспевали за инфляцией и, желательно, чтобы еще и опережали... Для нас главное: каким образом заработать стране денег, чтобы потом через бюджет накормить всех и вся», - заявила УНИАН народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.

По ее словам, для достижения этих целей власти удалось обуздать инфляцию и стабильно держать курс гривны – хотя, отметим, в последние дни доллар предательски пополз вверх. Итак, несмотря на все достижения, экономический блок обещаний Партии регионов, на сегодняшний день, не выполняется в полном объеме.

Так, регионалы обещали снизить ставку налога на прибыль до 16% в 2014 году — снижают: в 2013 году ставка снижена с 21% до19%. Обещали налоговые каникулы для айтишников на 10 лет, а ввели некоторые налоговые льготы, но без поправки на время. Обещали отечественным производителям доступные кредиты — пытаются ввести запрет на валютные депозиты, аргументируя, что именно это и сделает доступным кредитование.

Основной же победой регионалов в экономическом блоке обещаний стало сокращение импорта энергоносителей. В частности, по данным украинского оператора газотранспортной системы – компании «Укртрансгаз», Украина в первом полугодии 2013 года сократила импорт газа из Российской Федерации на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Кроме того, Украина развивает альтернативные источники энергии и к 2020 году правительство обещает вывести выработку альтернативной энергетики до уровня 15% от всей выработки энергоносителей. Но уже на сегодняшний день, к примеру, по темпам развития ветряной энергии наша страна занимает второе место в мире.

Еще одним пунктом, свидетельствующем о выполнении предвыборных обещаний провластной парламентской партии, свидетельствует подписание соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади с компанией Royal Dutch Shell. По словам премьер-министра Николая Азарова, масштабы запасов сланцевого газа в Украине, даже по самым предварительным оценкам, составляют около 4,5 трлн куб. метров. «Нам на 100-150 лет вполне хватит. Даже не надо говорить, какой это мощный импульс развитию страны – это газ в центре Европы, причем в промышленных масштабах», – подчеркнул он.

Наконец, важной и ощутимой (особенно, для молодежи) победой ПР является выполнение своего обещания отменить призыв с 1 января 2014 года. Призыв отменили. Во всяком случае, в Минлобороны обещают, что осенний призыв-2013 – последний в истории. Ну, а «эффективную контрактную армию», таким образом, пока еще строят – впрочем, в предвыборной программе ПР это обещание излагалось без привязки к датам.

Впрочем, главными победами в выполнении предвыборных обещаний Партии регионов можно назвать внешнеполитический блок вопросов. Ключевыми темами этого блока стали три: сохранение внеблокового статуса Украины, получение ассоциированного членства в ЕС, стратегическое партнерство с Россией, США и Китаем.

В июне 2013 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект оппозиции «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно курса Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора, но, на сегодняшний день, наша страна углубляет отношения с НАТО по вопросам, представляющим взаимный интерес, не вступая в альянс. В текущем году президент Виктор Янукович подписал указ «О годовых национальных программах сотрудничества Украина — НАТО», который предусматривает участие Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. В свою очередь, НАТО способствует проведению в Украине мероприятий по реформированию Вооруженных сил.

О будущем подписании соглашения об ассоциации с ЕС в рядах регионалов сегодня говорят как о почти свершившемся факте (несмотря на все еще не решенный вопрос Тимошенко). Все евроинтеграционные законы, необходимые для успешного подписания, принимаются в Верховной Раде большинством голосов. Впрочем, в этом пункте обещаний есть один подпункт, выполнить который Партия регионов вряд ли сумеет. Речь идет о введении безвизового режима со странами Евросоюза.

Следующий пункт — стратегическое партнерство с Россией, США и Китаем — выполняется лишь частично. Украина продолжает декларировать подвижки по всем этим направлениям, но реальность отличается от желаний. Летом 2013 года у Киева значительно ухудшились отношения с Москвой. Зато были достигнуты договоренности о сотрудничестве с Китаем.

Наибольшим же провалом Партии регионов, в части выполнения обещаний перед избирателями, остается предоставление русскому языку статуса второго государственного. За две сессии нового созыва парламента никто из депутатов об этом вопросе старался не вспоминать.

Татьяна Урбанская