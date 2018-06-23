Георгий Крючков: «Такого бездарного МИДа в Украине еще никогда не было»

Георгий Крючков, в свое время возглавлявший в парламенте комитет по национальной безопасности и обороне, сегодня выступает одним из инициаторов нового общественно-политического движения за внеблоковый, нейтральный статус Украины. В интервью УНИАН он объясняет, почему Украина должна оставаться вне военных блоков. В том числе, вне НАТО. Его позиция, как коммуниста – прогнозируема. Но, не выслушав эти аргументы, отбросить их нельзя…

КРАВЧУК И ЧАЛЫЙ – В ОДНОМ ДВИЖЕНИИ

- Георгий Корнеевич, 22 июня вы планируете провести форум, на котором объявите о развертывании нового общественно-политического движения за внеблоковый, нейтральный статус Украины. Каковы задачи нового движения?

- В ситуации, которая сложилась в Украине, в Европе, в мире, все острее возникает вопрос - тем ли внешнеполитическим курсом идет Украина. Мы видим - нынешняя власть взяла одностороннюю ориентацию не только на европейскую интеграцию, что в принципе ни у кого вопросов не вызывает, но и на евроатлантическую интеграцию, то есть на вступление в НАТО. А это вызывает все больше раздумий и озабоченности. Идя этим курсом, мы уже испортили донельзя отношения с Россией, а это бьет и по экономике, и по социальной сфере, грозит серьезными неприятностями для нашей национальной безопасности. Мы также видим, что этот курс привел по существу к расколу Украины: восточная часть, явно, определенно, в подавляющем большинстве негативно относится к вступлению в НАТО, запад – более или менее позитивно, но тоже начинает раздумывать.

Если взять в целом все общество, как известно, были времена, когда до 30% населения Украины поддерживало вступление в НАТО. Сейчас же количество таких людей сократилось до 12,3% (по данным опроса Института социологии НАНУ, проведенного в апреле 2006 г.). Причем это происходит на фоне усиленной обработки общественного мнения, развертывания массированной, широкомасштабной проНАТОвской пропаганды. А народ все больше отворачивается. Говорить, что это результат влияния советской пропаганды, по меньшей мере, наивно.

Назову такие цифры. В выборах, как известно, участвовало 45 политических партий и блоков. 11 из них свою позицию по внешнеполитической проблематике не высказали никак. Многие - в общем плане за европейскую интеграцию, которая, повторяю, ни у кого не вызывает возражений. Только два блока - блок Ю.Костенко-И.Плюща и блок ПОРА-ПРП - декларировали, что поддерживают вступление Украины в НАТО. Они оба набрали 3,34% голосов избирателей. В то же время 43,5% избирателей, по результатам выборов, проголосовали за партии, которые либо однозначно выступили против членства в НАТО, либо высказались за внеблоковый статус Украины. Из числа же тех, кто участвовал в выборах, а не всех избирателей, таковых набралось более 50%.

Кроме того, мы имеем и солидную правовую основу. Как известно, в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года было записано, что Украина торжественно провозглашает намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не входит ни в какие военные блоки и придерживается трех ядерных принципов: не приобретать, не размещать и не изготавливать. Верховный Совет Украинской ССР принимал Акт провозглашения независимости 24 августа 1991 года, «осуществляя Декларацию». 1 декабря 1991 года подавляющим большинством народ Украины одобрил Акт провозглашения независимости. Существенно и то, что, принимая Конституцию Украины в 1996 году, Верховная Рада сослалась на Акт провозглашения независимости, одобренный всенародным голосованием.

Поэтому мы имеем моральное и юридическое право развертывать движение за внеблоковый статус Украины.

- Кто первый высказал идею о создании движения?

- Идея родилась в какой-то мере спонтанно. 22 мая мы проводили круглый стол по проблемам нейтралитета Украины. И там было высказано предложение, что надо развернуть такое движение, там же был избран инициативный комитет по подготовке форума, который я возглавил. Этот форум и назначен на 22 июня. Инициаторы – народные депутаты, общественные и политические деятели, которые сейчас не являются депутатами, скажем, Леонид Кравчук, бывшие дипломаты, среди которых я бы особо выделил Александра Чалого. Он много работал на разных дипломатических постах, был первым заместителем министра иностранных дел и на каком-то этапе, на основе анализа пришел к выводу, что только внеблоковый статус является для Украины наиболее приемлемым в ситуации, в которой она оказалась.

В форуме изъявили желание принять участие представители 40 партий, в том числе всех партий, которые декларировали на выборах решимость реализовать внеблоковый статус, многие общественные организации. Предполагаем принять обращение к народу Украины, обосновать, почему мы выступаем за внеблоковый статус.

ДЕНЕГ ПОКА НЕТ – БУДЕМ ВЛИЯТЬ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТЫ

- Как можно реализовать поставленные перед вашим движением задачи?

- В первую очередь, создадим в парламенте межфракционное объединение «За внеблоковую, нейтральную Украину». Уже сейчас на рассмотрение Верховной Рады внесено два законопроекта – Владимира Зубанова (Партия Регионов), а также Петра Симоненко и Игоря Алексеева (оба – КПУ) - о реализации внеблокового статуса.

Но главное - массовое разъяснение народу сути проблемы. Мы создадим отделения нашего движения во всех регионах Украины, максимально, насколько это удастся, используем средства массовой информации для разъяснения нашей позиции.

Нас уверяют, что граждане высказываются против членства Украины в Альянсе, так как не знают, что такое НАТО. Это пренебрежительное, если не сказать оскорбительное отношение к нашему народу. Если народ даже при массовой пропаганде в пользу НАТО, уменьшает поддержку, то делает это он под влиянием реальных событий в мире. Я имею в виду и бомбардировку Югославии, и Ирак, к которому формально НАТО не имеет отношения, но все ж понимают, что США – это ведущая страна НАТО. В Афганистане НАТО непосредственно участвуют. И мы видим, что происходит. В начале вроде шло-шло, а сейчас, я думаю, НАТОвцы увязли там так, как в свое время Советский Союз. И Украину сейчас явочным порядком втягивают туда. Без всяких законных решений. Уже называли, что там более 100 наших людей находятся. Украина предоставляет свой коридор – воздушное пространство. Народ это все видит, и понимает, чем это угрожает Украине. Надо говорить народу правду, потому что в тех брошюрках, которые подготовил МИД, процентов на 80 – это навешивание лапши на уши или замалчивание правды.

- Вы можете привести конкретные примеры такой «лапши»?

- Увы, легко. К примеру, нас уверяют, что вступление в НАТО приведет к уменьшению военных расходов. Но ведь НАТО требует: военные расходы стран-членов Альянса должны составлять не менее 2% от ВВП. Мы же за 1,6% не выходили ни разу. Уже по одной этой причине мы не можем уменьшить при вступлении в НАТО свои военные расходы. Когда Венгрию приняли в НАТО, и она не «дотягивала», у нее были большие неприятности.

Сопоставим нашу армию хотя бы с армией Польши. Только в прошлом году Польша на приобретение военного снаряжения и техники истратила 833 миллиона долларов. А мы? 28 миллионов. И после этого говорить, что мы уменьшим затраты?!

Или, например, МИД утверждает, что мы уменьшим затраты на охрану границ. Но как это толкуется? Министр иностранных дел объяснил таким образом: если мы сейчас охраняем границу по всему периметру, то в случае членства в НАТО у нас не будет такой необходимости. Как я понимаю, граница с НАТО для нас будет открыта. Как это будет восприниматься Россией? То есть, вступлением в НАТО мы по существу превращаем Украину в недружественную по отношению к России страну. Пока что недружественную, а при той русофобии, которая сейчас развертывается, Украина может стать и враждебной по отношению к России страной. Чем это обернется для Украины? Думаю, разъяснять не надо.

- Для той же разъяснительной работы нужны деньги. Кто будет финансировать ваше движение?

- Основу движения составляют партии, которые выступили с соответствующей программой. Они имеют определенное влияние на ряд СМИ, и мы рассчитываем, что они соответственно такие СМИ сориентируют. Других средств у нас нет.

- Не боитесь, что вас обвинят в «исполнении очередного заказа Москвы»?

- Да сколько было таких обвинений в адрес КПУ! Но кто бы что ни говорил, никто еще не доказал, что партия что-то имеет и от кого-то получает. Обвинят в том же Партию регионов? Но они настолько мощные, что вряд ли им кто-то еще будет чего-то проплачивать. А говорить можно все что угодно, тем более, что по существу, создание нашего движения станет вызовом той политической линии, которую занимает руководство страны, пронатовские, проамериканские МИД и Минобороны. Так что нас это не страшит.

ЧТО ПОЗВОЛЕНО ВАЛЕНСЕ, НЕ ПОЗВОЛЕНО ЗАТУЛИНУ?

- Если речь идет о НАТО, нельзя обойти вниманием недавние события в Феодосии, когда туда прибыло американское транспортное судно. Что произошло, по Вашему мнению?

- Нам говорят: в Феодосии высадились американские резервисты. Но это войска? Войска. Выгрузили груз, в том числе и переносные зенитно-ракетные комплексы, другое оружие, - мы видели накладные. И все это произошло в условиях, когда не было решения Верховной Рады, которым был бы одобрен Указ Президента о допуске на территорию Украины вооруженных сил США и подразделений других государств для учений. Так кто породил эту проблему?

То, что произошло в Феодосии показало, что наш народ не быдло, наш народ поднялся. Сколько бы ни говорил замминистра иностранных дел Владимир Огрызко о том, что там собралось два десятка старух, и еще крутил пальцем возле виска (это, кстати, вообще безответственно, бесчестно, непонятно, как такие люди могут такие посты занимать), реально вышли тысячи людей. И они показали, что они этого не приемлют. Воспользовалась этим Россия? Да, воспользовалась, как и любое государство пользуется.

Объявили некоторых российских деятелей персонами нон-грата. Лично мое мнение, что ни Владимиру Жириновскому, ни Константину Затулину, не надо было ехать в Крым, своей поездкой они ничего полезного не принесли, однако обвинить Россию повод дали. Но давайте задумаемся: когда была так называемая «оранжевая» революция, Лех Валенса приезжал? Что он говорил? Против той власти, которая была, пусть она преступна, выступал? А разве это не было нашим внутренним делом? Приезжал Борис Немцов, приезжали другие, никто же против этого не возражал. Почему же теперь такая реакция? Как это понимать?

- Почему предыдущая Верховная Рада не приняла закон о допуске иностранных войск для учений?

- Да, парламент не поддержал решения Президента, собрали всего 217 голосов при минимуме 226. Было три попытки вернуться к рассмотрению, но Рада отказалась. В чем дело? Вот, говорят, проводили столько лет учения и не возникало никаких вопросов. Да, но есть одно уточнение. В 1997 году крымчане тоже не допустили проведения учений. Так что прецедент был. А дальше учения проводились, но все было в правовом конституционном поле. Президент принимал решение по представлению СНБО, Верховная Рада рассматривала и принимала постановления об одобрении решений главы государства.

В этот раз не поддержали. И не поддержали, как я понимаю, не случайно. Предлагалось провести 6 учений, из них 4 - на Юге Украины. Ситуация на Юге, как известно, довольно непростая. И у депутатов складывается впечатление, что американцы «утюжат» Юг, этот взрывоопасный регион, где не все спокойно и не все так хорошо. Работают на перспективу, они все там уже облазили, обследовали, а теперь хотели провести широкомасштабные учения. И что еще добавилось – привезли свою технику, стройматериалы. Все это сопровождалось разговорами о том, что американцы собираются строить военную базу. Не думаю, что это действительно так, хотя такое желание есть у некоторых наших людей.

Скажем, помощник председателя Верховной Рады Юрий Щербак дважды в газетах предлагал разместить в Украине американскую базу как противовес Черноморскому флоту, хотя наша Конституция запрещает размещение иностранных военных баз. Есть такой Рыженко - замначальника штаба ВМС Украины по вопросам евроатлантической интеграции. Он прямо заявил: надо разместить американскую военную базу, нам, мол, это выгодно, будем чуть ли не по 10 млрд. долларов получать каждый год. То есть, разговоры о размещении базы были, и это подогревало ситуацию и, наверное, повлияло на настроение депутатов.

И еще одно обстоятельство. В учениях должны были участвовать более 1500 военнослужащих из разных стран, 900 из них – из США и Великобритании. Дело шло к выборам и, конечно же, каждая политическая сила оглядывалась на настроение избирателей, а о них мы говорили вначале. Так что неслучайно только две политические силы рискнули в своих выборных программах записать, что они за вступление в НАТО.

ПОЧЕМУ БУШ НЕ ЕДЕТ В УКРАИНУ

- Есть ли сегодня шанс на позитивное решение парламента о допуске иностранных военнослужащих?

- На рассмотрение Верховной Рады Президентом внесен проект соответствующего закона, и он должен рассматриваться. Но вы же видите, что происходит с парламентом. Это же пропрезидентские силы сорвали проведение заседаний, а ведь имелось в виду поставить на обсуждении этот вопрос.

В месте с тем, я не исключаю, что в ситуации, которая сложилась, могло бы просто не набраться 226 голосов для одобрения решения Президента о допуске иностранных военнослужащих для учений. Теперь представьте себе: предыдущая Верховная Рада не поддержала Президента, и новая Рада отказалась одобрить решение Президента. Как выглядела бы в этом случае Украина и ее политическое руководство? Так что для этого руководства выгоднее сейчас сделать вид, что сложилась такая ситуация, при которой обвинить власть вроде и нельзя. Фактически же мы видим, что даже нынешний парламент отвернулся от Президента.

- Но ведь срыв запланированных заранее учений наверняка негативно скажется на имидже Украины в мире?

- Конечно. Люди на Западе, в том числе в НАТО, задумываются, что с какой страной им приходится иметь дело. Как все происходило? Когда парламент отказался одобрить решение Президента, министр обороны на заседании СНБО поднял вопрос, как быть. Можно ли сообщить партнерам, что мы все равно учения будем проводить? И это обсуждали.

Сейчас, конечно, перенос учений повлияет на многие вещи, в том числе на отношения с Украиной в целом. Кстати, наверное, это одно из обстоятельств, повлиявших на решение Президента США Джорджа Буша не приезжать сюда, хотя наши власти весьма хотели этого.

- А кто конкретно принял такое решение продолжать подготовку к учениям, несмотря на отсутствие одобрения парламента?

- Это было решение СНБО. Никто не возразил, приняли решение и заверили партнеров, что мы проведем внутригосударственные процедуры. Тогда, к слову, министр обороны очень обижался на проправительственные фракции, которые не поддержали предложение Президента. Ведь это они фактически провалили законопроект.

КТО ДОЛЖЕН БЫЛ ПОСЧИТАТЬ МАЯКИ

- Говоря о крымских проблемах, нельзя не вспомнить проблемы, связанные с Черноморским флотом. Правительство уже пыталось начать процесс инвентаризации имущества, которым пользуется флот, однако так и не смогло этого сделать. В чем здесь проблема?

- Давайте посмотрим вот на что. С чего началось? Началось с маяков. При подписании большого Договора с Россией и трех соглашений по флоту было определено, что перечень навигационных объектов и порядок их использования должен быть определен отдельными соглашениями. Прошло со времени ратификации 7 лет, никто в эту сторону не смотрел, никого это не интересовало. Ну, хорошо, россияне не заинтересованы, я допускаю, но почему мы ничего не сделали? А потом россиян обвинили, что они захватили что-то.

Сейчас же, когда все вошло в конфликтную фазу, когда здесь завязан газ, молоко, трубы и т.д., идет нагнетание страстей, и отношения все больше портятся, я не думаю, что россияне спешат что-то делать. Они какие-то там крючки ставят, какие-то проволочки чинят, и у наших, может быть, аргументов не хватает. А заявления какие? Одни говорят: мы пересмотрим, повысим цены на аренду земли, различных объектов в Крыму, Президент говорит – мы не будем ставить вопрос о пересмотре соглашений. И становится вообще непонятно, кто определяет государственную политику. Та позиция, которую занимает руководство МИДа, Минобороны, идет во вред национальным интересам государства. И диву даешься, почему такое есть. С другой стороны, если бы указанных руководителей не поддерживал Президент, они бы уже давно лишились своих постов. Значит, их позиция соответствует его настроению, только он сам этого не декларирует?

Вообще, по моему убеждению, власть, которая пришла в результате оранжевой революции, в итоге оказалась банкротом по всем экономическим, политическим вопросам, и на 200% выполняет то, ради чего ее поставили, - это испортить отношения с Россией и втянуть Украину в НАТО.

Хотя, похоже, даже если будет конкретно стоять вопрос о членстве в НАТО, там, наверное, задумываются, какие у нас взаимоотношения с Россией. И стоит ли принимать государство, которое может поссорить весь союз с Россией. Что, Европе выгодно ссориться с Россией? Наверное, невыгодно.

И РОССИИ НЕЛЮБЫ, И ЗАПАДУ НЕМИЛЫ?

- Если уж мы говорим о США и наших взаимоотношениях с этой страной, не кажется ли вам, что сейчас, когда США, по мнению многих, ищут сближения с Россией, в частности, для урегулирования в Иране, мы можем и с Россией отношения испортить, и Европа с США начнут относиться к нам с прохладцей?

- Этот вариант возможен. Штаты однозначно заявили, что они поддерживают Украину в газовом конфликте. Ну и что? Это тот случай, когда России можно, как говорите, только на хвост соли насыпать и не больше, потому что здесь превалируют рыночные отношения, а мы же сами заявили - мы за прагматичные рыночные отношения. А рыночные отношения – это же всегда торговля, так ведь? Европа заняла интересную позицию, она абстрагировалась от этого конфликта, и смотрит, что будет с нами, требуя при этом гарантий, чтобы газ поступал. Как только появились сомнения – немцы поддержали строительство Северного газопровода, строится газопровод через Черное море. Построят - и мы окажемся на бобах, если не поменяем политику. Надо менять ее в корне. Вот почему мы и выступаем за то, что должно быть нейтральное государство, типа Австрии, Швейцарии или Швеции. Нейтралитет - это не значит отстраненность от всего, это активное участие в международных делах, это сотрудничество с Европейским Союзом, и с ЕЭП, это возможность и вступления в ЕЭП, в ЕС, это все нормально, это и сотрудничество с НАТО, но не членство в военных союзах.

Дипломатия – это искусство, мощный инструмент в руках государств, который позволяет не создавать новых врагов и умножать количество друзей. Если дипломатия с этим не справляется – это не дипломатия. А мы имеем сегодня такую дипломатию, которая поссорила нас с Россией, с Беларусью. Такого бездарного МИДа, как сейчас, в Украине еще никогда не было. Это трагедия для нашей страны и народа.

Разговаривал Сергей Воропаев