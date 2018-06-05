Вехи недели. Янукович вещает, Азаров сдерживает, Симоненко сбросил маску

Евроинтеграция остается приоритетом украинской власти. Об этом свидетельствует и президентский автограф под законом о проведении выборов по пяти проблемным мажоритарным округам 15 декабря, являющихся одним из обязательств Киева перед ЕС Интересно отметить, что «Батькивщина» сформировала в своей сфере ответственности (столичный 223-й округ, как известно, остается за ВО «Свобода») избирательные штабы и утвердила стратегию кампании, но с утверждением кандидатов решила пару недель обождать.

Еще до подписания указа о выборах в декабре Виктор Янукович пообещал в Нью-Йорке, что вопрос Юлии Тимошенко найдет свое решение до 21 октября. Это означает, что ближайшие три недели пройдут в напряженных консультациях о судьбе лидера «Батькивщины», в которых примут участие представители президентской команды, Александр Квасьневский и Пэт Кокс и, не исключено, соратники Ангелы Меркель, пытающейся играть роль главного европейского ангела-хранителя для Тимошенко. Особой пикантности будущему диалогу добавило «крайне своевременное» заявление первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина о двух дюжинах уголовных дел, возбужденных против Тимошенко с 1995 года. За переговорами будут наблюдать и заклятые друзья Юлии Владимировны из оппозиции, для которых ее судьба - ключ к участию оппозиционеров в президентской кампании.

Януковичу тем временем удалось выбить из рук оппонентов тезис о нежелании западных лидеров с ним общаться. Пребывание в Нью-Йорке оказалось довольно насыщенным, а статус собеседников украинского президента – не вызывающим сомнений в их способности влиять на развитие ситуации на планете. Виктор Федорович за океаном продолжил рассуждения о необходимости евроинтеграции и не преминул посетовать на несправедливое отношение со стороны России. Получилось довольно убедительно, чему свидетельство – новый всплеск интереса западных энергетических корпораций к освоению украинских недр.

Премьер-министр Николай Азаров тем временем оказался на передовой противостояния с Россией, что для уроженца Калуги, возможно, не самое приятное, но необходимое занятие. В интервью телеканалу «Россия 24» Николай Янович не исключил полного отказа от российского газа, если условия его поставок останутся прежними. На хорошем русском языке украинский премьер заверил телезрителей соседнего государства, что дефолт, активно прогнозирующийся советником Путина Сергеем Глазьевым, Украине не угрожает. Правда, опасность могут представлять стихийные выступления, подобные тому, что случилось в Полтаве. Там около тысячи местных жителей под руководством неугомонного нардепа-ударовца» Сергея Каплина и парламентария-«свободовца» Юрия Бублика потребовали от мэра Александра Мамая отменить повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Причем сделали это прямо на рабочем месте городского головы, что во многом стало залогом убедительности их призыва, усиленного стремлением премьера поставить на место зарвавшегося однопартийца-«регионала».

Интересно отметить, что коммунисты не спешат возглавить «стихийное творчество масс», а продолжают с упорством, достойным лучшего применения, настаивать на проведении всеукраинского референдума о присоединении Украины к Таможенному союзу. Судя по информационной активности Петра Симоненко в этом вопросе, средства для этого поступают не из партийной кассы. Показательно, что тряхнул стариной Виктор Медведчук, вспомнивший, как объединенные эсдеки собрали подписи под требованием провести референдум относительно вступления в НАТО еще во время президентства Ющенко. Соратники Виктора Владимировича из «Украинского выбора» намерены требовать от Виктора Януковича назначения плебисцита на основе давнишних подписей, хотя законодательство за прошедшие годы существенно изменилось. Петр Николаевич и Виктор Владимирович, по большому счету, перестали притворяться украинскими политиками, и гнут кремлевскую линию.

Евгений Магда