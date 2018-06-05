Перевыборы: старые-новые игроки проблемных округов

На пяти из семи избирательных округов Черкасской области в 2012 году победили миллионеры, представители крупного бизнеса, выдвиженцы Партии регионов или же самовыдвиженцы, которые вошли во фракцию ПР. Лишь один мажоритарщик от Черкасской области остался внефракционным, но, впрочем, в Раде голосует синхронно с ПР. В двух округах (№194 и 197), где фактически победили оппозиционные кандидаты, выдвиженцы ВО «Батькивщына», оглашение результатов выборов было сорвано разнообразными методами. Без своих представителей в Верховной Раде остались Черкассы, Черкасский, Каневский и Золотоношский районы.

Скандал вокруг результатов голосования разгорелся после того, как стало понятно, что за оппозиционных кандидатов проголосовало значительно больше избирателей, чем за близких к власти конкурентов-самовыдвиженцев – почетного президента ПАО «Азот», (протеже Дмитрия Фирташа) Валентину Жуковскую и нардепа-миллионера Богдана Губского. Как тогда заявляла оппозиция, «власти бросили все силы и методы на дискредитацию и отмену результатов выборов». Что, в результате, и случилось.

В конце концов, после череды скандалов, 6 ноября 2012 года Центризбирком принял решение, что установить достоверные результаты выборов в одномандатных округах №194 и 197 в Черкасской области невозможно, предложив парламенту провести повторные выборы в этих округах. Народным депутатам понадобилось десять месяцев, чтобы определиться с датой проведения повторных выборов. Лишь 5 сентября Верховная Рада приняла решение о проведении перевыборов 15 декабря текущего года.

После неудавшихся выборов «недоизбранные» депутатами оппозиционеры Николай Булатецкий (и/о №194) и Леонид Даценко (и/о №197) провозгласили, тем не менее, себя нардепутатами и «жертвами оккупационного режима», обвинив в избирательных махинациях главу Черкасской облгосадминистраци Сергея Тулуба и тогдашнего начальника УМВД в Черкасской области Валерия Дернового.

Победитель выборов в 197 избирательном округе, координатор Совета оппозиционных сил Черкасщины, Леонид Даценко – даже открыл свои общественные приемные в Каневе, Золотоноше и Черкассах, вопреки тому, что ЦИК его победу так и не признал. Непризнанный нардеп сказал, что «начал выполнять свои предвыборные обещания». Он убежден, что после перевыборов его приемные продолжат работать уже как полноценные приемные депутата.

Новые старые

Несостоявшиеся нардепы Николай Булатецкий и Леонид Даценко абсолютно уверены, что они победят на перевыборах. К ним, к слову, оппозиционные кандидаты готовились, не покладая рук: весь период после прошлогодних выборов Бултецкий и Даценко не сходили со страниц черкасской прессы, постоянно напоминая о себе громкими заявлениями, скандалами и провокациями.

Как стало известно, прошлогодних победителей парламентских выборов на перевыборы выдвинет съезд оппозиционных партий. Решение о проведения этого съезда поддержали лидеры «Батькивщины», заверил на пресс-конференции 23 сентября Даценко. После старта избирательная кампания, после 15 октября, в Киеве состоится съезд, который снова выдвинет кандидатами на округах победителей прошлогодних парламентских выборов, то есть – их.

Но вот насколько эти перевыборы будут успешны для неуспешных в прошлом оппозиционеров – это вопрос. Ведь не помог оппозиционерам приблизить депутатские мандаты даже Европейський суд по правам человека, куда Леонид Даценко и Николай Булатецкий подали иски для рассмотрения вопроса незаконного их лишения победы на выборах.

Многие политические наблюдатели ставят под сомнение их уверенность в безоговорочной победе, поскольку на игровой доске вот-вот появятся ранее неизвестные, но солидные политические фигуры.

Работа над ошибками

Хотя Николай Булатецкий не считает почетного президента ПАО «Азот» Валентину Жуковскую своими конкурентами на выборах 15 декабря, все это время Жуковская, серебряный призер в избирательном округе №194, работала над своим имиджем – так же, как и ее оппонент, не покидая страницы черкасской прессы. С новыми силами и финансами она начала косвенно, а иногда и прямо, убеждать черкасщан проголосовать за нее на выборах. Для этого были мобилизованы ресурсы ПАО «Азот», на котором вдруг решили, что предприятие обязано помогать городу в решении множества вопросов.

В частности, при участии Жуковской, летом для детей заработал бесплатный детский лагерь, десять черкасских школ, в которых учатся дети большинства работников предприятия, стали подшефными. На проведение ремонтов помещений и территорий, покупку мебели и оргтехники в эти школы только к 1 сентября было потрачено 350 тыс. грн. Благодаря Жуковской в городе стали появляться новые детские площадки, которые она помпезно открывает. Она и «Азот» появляются на всех городских праздниках – то в качестве спонсора, то организатора.

Следующим ее шагом стало создание далеко не нового предвыборного проекта - Общественный совет Черкасс, который «…объединил инициативные группы небезразличных людей, патриотов родного города». Под красноречивым призывом «Черкассы – это ты» протеже Дмитрия Фирташа видит в Общественном совете «возможность решить проблемы с дорогами, коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств». Тем временем, в черкасском Комитете избирателей Украины предполагают, что этот проект создан исключительно «под выборы», и по их завершению, об инициативах Жуковской никто и не вспомнит.

Не забыли окучить и молодой электорат: «АЗОТ» подписал меморандум о сотрудничестве с Черкасским государственным технологическим университетом об трудоустройство черкасских студентов по специальности на предприятии.

Кроме прочего, в руке у Валентины Жуковской есть и джокер – 15 новых белорусских троллейбусов, которые уже год простаивают на территории «Азота». Изначально они планировались как подарок городу в случае ее избрания депутатом в 2012 году. Но с победой не сложилось: оппозиционер Николай Булатецкий больше чем на 12 тыс. голосов опередил самовыдвиженку Валентину Жуковскую. Поэтому не сложилось и с подарком: троллейбусы остались на предприятии. От руководства предприятия звучали предложения к городской власти их купить, на что мэрия ответила отказом. Теперь же – не исключено, что эти троллейбусы появятся на улицах Черкасс до 15 декабря…

«Я уже выборы выиграл»

О своем решении повторно баллотироваться заявил народный депутат ІІІ-VІ созывов Богдан Губский, которого окружком признал победителем на выборах в избирательном округе №197. В этом округе в Каневе Черкасской области медленнее всего в Украине считали голоса, а оппозиция заявляла о махинациях в пользу Губского. Сам Губский считает, что в прошлом году «выиграл выборы, так что шансы на победу у меня высокие».

Вообще же в прошлом году в округе №197 в Черкасской области ЦИК не смог установить результаты выборов... не объясняя, в сущности, причин, и без явного повода вроде решения суда. Этому решению предшествовал длительный процесс затягивания подсчета голосов, манипуляций с протоколами, сменой главы избирательной комиссии, в результате чего Центризбиркому пришлось заменить восемь из 18-ти членов комиссии, силовом захвате помещения комиссии бойцами «Беркута»…

И хотя 5 ноября на сайте ЦИК появилась информация о победе на округе самовыдвиженца Губского по результатам 100% протоколов, согласно параллельному подсчету оппозиции кандидат "Батькивщины" Леонид Даценко опередил Губского на 4 тысячи голосов. Тогда вице-спикер ВР Николай Томенко обратился к СБУ, генпрокурору и в ЦИК с заявлением о фальсификации результатов выборов в 197-м округе. По его словам, в ночь с 4 на 5 ноября окружная избирательная комиссия сделала технический перерыв до утра. На тот момент не было подсчитано около 20% протоколов, а, согласно обработанным 80%, с преимуществом около 2 тыс. голосов побеждал Даценко. В то же время, ночью кто-то ввел сфальсифицированные данные непосчитанных 20% протоколов, в результате чего на сайте ЦИК и появилась информация, что обработаны все протоколы, и со значительным отрывом побеждает Губский.

Призрак Луценко и тень губернатора

Местные эксперты прогнозируют, что бороться за мандаты на двух черкасских округах будут не только победители прошлогодних выборов, но и политики из Киева и других регионов Украины, которые по разным причинам не попали в парламент.

И хотя больше всех шансов на победу пророчат лидерам прошлогодних гонок – упомянутым оппозиционерам Николаю Булатецкому и Леониду Даценко – остается интрига с возможным участием в черкасских выборах мощных политиков всеукраинского уровня.

Кроме того, о своих намерениях побороться за мандаты народных избранников уже заявили некоторые провинциальные политики, которым, по всей видимости, отводиться роль технических кандидатов. В частности, пойти выборы собираются депутаты Черкасского горсовета – представитель партии «Экология и социальная защита» Владимир Мамалыга и директор КП «Дирекция парков» Александр Радуцкий. Последний даже заявил, что основным лозунгом его предвыборной кампании будет требование, чтобы ПАО «Азот» свои отдал очистные сооружения КП «Черкассыводоканал». И, якобы, если Валентина Жуковская поспособствует этому, он-де готов снять свою кандидатуру.

Также среди возможных участников избирательной гонки местные эксперты и журналисты называют и главу Черкасской облгосадминистрации Сергея Тулуба (появления его кандидатуры побаивается и оппозиция, и провластные политики) и экс-мэра Черкасс Сергея Одарыча.

А вот среди «звездных парашютистов» на черкасских округах звучат имена таких политиков как Юрий Кармазин, Юрий Луценко, сын Виктора Балоги – Андрей Балога.

В областной организации КИУ считают, что решения этих деятелей или других тяжеловесов украинской политики неизбежно повлияют на ход выборов в области. Однако, для самих избирателей мажоритарщик, ничем не связанный с округом и изначально преследующий сугубо личные политические интересы без необходимости даже проявлять видимость заботы о непосредственно проголосовавших за него жителей региона – не самый лучший вариант.

Юрий Дубрава, Черкассы