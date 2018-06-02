Вехи недели. Откровения из Харькова, дискуссия в Ялте и рычание из Москвы

Находящаяся в изоляции Юлия Тимошенко постаралась напомнить о себе со страниц популярного Интернет-сайта. Ее пространное интервью «Украинской правде» на поверку оказалось смесью идеалистических конструкций и попыток повлиять на ситуацию. Тимошенко продолжает утверждать, что ей отказывают в доставке в зал суда и продолжают вести круглосуточное наблюдение за ней в ее палате. Лидер «Батькивщины» констатирует, что действия России пробуждают националиста в любом украинском гражданине и восхваляет подписанные при ее участии газовые контракты. По мнению Юлии Владимировны, борьба за энергетическую независимость Украины по-настоящему началась именно в январе 2009-го.

Но политик должен говорить не только о настоящем и прошлом, но и конструировать будущее. Для лидера «Батькивщины» главная тема в этом вопросе – президентские выборы, и даже статус заключенной не мешает Тимошенко видеть себя будущим членом кампании, а кандидата от «Батькивщины» - во втором туре гонки. Юлия Владимировна считает необходимым превратить первый тур в праймериз для демократических кандидатов, и это ее убежденность способно поколебать только понимание, что сама она не будет фигурировать в бюллетенях для голосования весной 2015-го. Но этот путь еще предстоит пройти. Пока же Виталий Кличко и Юрий Луценко высказались за единого кандидата в первом туре, и нет очевидных причин, способных заставить их изменить свое мнение.

Судьба Тимошенко активно обсуждалась на Х саммите YES в Ялте. Виктор Янукович назвал себя самым заинтересованным человеком в решении ее вопроса, но на прямой призыв Юрия Луценко подписать указ о помиловании «здесь и сейчас» ответил советом не сравнивать дела Луценко и Тимошенко. Виталий Кличко заявил, что Янукович должен будет уйти в отставку, если Соглашение об ассоциации не будет подписано. Жаль, что лидер «УДАРа» не уточнил, что сделают лидеры оппозиции, если саммит «Восточного партнерства» в конце ноября будет для Украины успешным. По состоянию на конец сентября Арсений Яценюк объявил перемирие между властью и оппозицией, которое выразилось, в частности, в результативном голосовании парламентариев за законопроекты из «списка Фюле».

Гости саммита из ЕС практически в один голос утверждали, что решение вопроса Тимошенко откроет путь к подписанию Соглашения об ассоциации. И «балтийская леди» Даля Грибаускайте, и еврокомиссар Штефан Фюле, и изрядно примелькавшийся в Украине Александр Квасьневский, судя по всему, уговаривали своих украинских собеседников принять это необходимое для страны решения не только в рамках официальной панельной дискуссии, но и за кулисами. В этом плане Ливадийский дворец, где в январе 1945-го решалась судьба послевоенной Европы, кажется весьма символическим.

Не оставляют без внимания возможную евроинтеграцию Украины и в Москве. Владимир Путин пообещал защиту российского рынка от украинских товаров в случае подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Государственная Дума обвинила Евросоюз в неоимперских амбициях, а советник Путина Сергей Глазьев превзошел себя. Он предложил Украине помощь в проведении референдума о выборе интеграционного вектора, словно позабыв, что это называется вмешательством во внутренние дела соседнего государства. Заодно посулил Украине дефолт в случае подписания Соглашения об ассоциации, заявив, что ЕС придется потратить 35 миллиардов долларов, чтобы его не допустить. Россия не хочет терять рычаги влияния на Украину, и возвращение в команду Путина Владислава Суркова – хорошее тому подтверждение.

Удивил в Ялте Николай Азаров. Нет, не проевропейской риторикой, она в его исполнении звучала и раньше, а обещанием законсервировать две нитки газопровода, ведущего в Европу, если ЕС и Россия не договорятся о поставках «голубого золота» в выгодных для нашей страны объемах. Если до последнего времени ГТС оставалась фетишем, то сегодня к ней в официальных кругах преобладает прагматичный подход, не в последнюю очередь связанный с началом разведки в Украине сланцевого газа.

Центральная избирательная комиссия тем временем отказала в регистрации инициативной группы для проведения референдума о присоединении Украины к Таможенному союзу, указав инициаторам на формальные ошибки. Коммунистам и «Украинскому выбору», разделившим ответственность за проведение референдума, придется еще раз попробовать запустить процедуру плебисцита. Тем временем спикер парламента Владимир Рыбак объявил решение Высшего административного суда о лишении полномочий парламентария Игоря Маркова. Теперь лидер партии «Родина» будет бороться за сближение с Россией в качестве непарламентского политика.

Под куполом Верховной Рады тем временем мелькнул призрак бюджета-2014, который удалось увидеть, похоже, только председателю парламента, после чего Рыбак вернул документ Кабинету Министров. «Регионалы» зондируют почву на предмет создания депутатских групп, способных переманить ряд оппозиционеров и отказаться от дорогостоящих услуг фракции КПУ в деле принятия необходимых законов. Чем закончится «группировка» депутатских рядов - увидим в октябре.

Евгений Магда